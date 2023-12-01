"ВСУ воют": военный эксперт объяснил, как умные FPV-дроны охотятся за украинскими солдатами в блиндажах - 01.12.2023 Украина.ру
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"ВСУ воют": военный эксперт объяснил, как умные FPV-дроны охотятся за украинскими солдатами в блиндажах
"ВСУ воют": военный эксперт объяснил, как умные FPV-дроны охотятся за украинскими солдатами в блиндажах - 01.12.2023 Украина.ру
"ВСУ воют": военный эксперт объяснил, как умные FPV-дроны охотятся за украинскими солдатами в блиндажах
Для уничтожения противника ВС РФ массированно применяют FPV-дроны, которые стали открытием украинского конфликта. Бойцы поднимают в воздух беспилотники, которые охотятся за солдатами ВСУ в блиндажах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-12-01T05:50
2023-12-01T05:50
новости
сво
россия
украина
дроны
беспилотники
блиндажи
бпла
бомбы
военные
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Касательно беспилотников ситуация на фронте стала гораздо лучше. Российские войска массированно применяют FPV-дроны, которые стали открытием украинского конфликта, рассказал эксперт.Сейчас на фронте уже нет такой ситуации, когда потеря единственной "птички" на полк грозит потерей всей "картинки". И современные беспилотники есть у каждого уважающего себя командира взвода, добавил он.При этом российские подразделения наносят удары управляемыми бомбами. Их использует авиация, которая немножко потерялась в первый год конфликта, потому что тогда работала советская система ПВО. А сейчас мы эту систему потрепали, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231122/1051227327.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, россия, украина, дроны, беспилотники, блиндажи, бпла, бомбы, военные, всу, вс рф
Новости, СВО, Россия, Украина, дроны, беспилотники, блиндажи, БПЛА, бомбы, военные, ВСУ, ВС РФ

"ВСУ воют": военный эксперт объяснил, как умные FPV-дроны охотятся за украинскими солдатами в блиндажах

05:50 01.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Для уничтожения противника ВС РФ массированно применяют FPV-дроны, которые стали открытием украинского конфликта. Бойцы поднимают в воздух беспилотники, которые охотятся за солдатами ВСУ в блиндажах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Касательно беспилотников ситуация на фронте стала гораздо лучше. Российские войска массированно применяют FPV-дроны, которые стали открытием украинского конфликта, рассказал эксперт.
Сейчас на фронте уже нет такой ситуации, когда потеря единственной "птички" на полк грозит потерей всей "картинки". И современные беспилотники есть у каждого уважающего себя командира взвода, добавил он.

"ВСУ воют, что они могут поднять этот [FPV] дрон только в том случае, если они засекли какую-то цель на нашей стороне, в то время как русские имеют в воздухе два-три дрона, которые охотятся за отдельными украинскими солдатами в блиндажах", - отметил Анпилогов.

При этом российские подразделения наносят удары управляемыми бомбами. Их использует авиация, которая немножко потерялась в первый год конфликта, потому что тогда работала советская система ПВО. А сейчас мы эту систему потрепали, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября, 11:00
Когда Россия будет готова к масштабному наступлению и как раздавить надежды ВСУ - КрапивникОфицер Вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру объяснил, чем возможности ВСУ отличаются от возможностей армий европейских стран, а также рассказал, что России необходимо для крупномасштабного наступления
 
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