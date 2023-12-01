"ВСУ воют": военный эксперт объяснил, как умные FPV-дроны охотятся за украинскими солдатами в блиндажах
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Для уничтожения противника ВС РФ массированно применяют FPV-дроны, которые стали открытием украинского конфликта. Бойцы поднимают в воздух беспилотники, которые охотятся за солдатами ВСУ в блиндажах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Касательно беспилотников ситуация на фронте стала гораздо лучше. Российские войска массированно применяют FPV-дроны, которые стали открытием украинского конфликта, рассказал эксперт.
Сейчас на фронте уже нет такой ситуации, когда потеря единственной "птички" на полк грозит потерей всей "картинки". И современные беспилотники есть у каждого уважающего себя командира взвода, добавил он.
"ВСУ воют, что они могут поднять этот [FPV] дрон только в том случае, если они засекли какую-то цель на нашей стороне, в то время как русские имеют в воздухе два-три дрона, которые охотятся за отдельными украинскими солдатами в блиндажах", - отметил Анпилогов.
При этом российские подразделения наносят удары управляемыми бомбами. Их использует авиация, которая немножко потерялась в первый год конфликта, потому что тогда работала советская система ПВО. А сейчас мы эту систему потрепали, резюмировал собеседник Украина.ру.
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