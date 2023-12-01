https://ukraina.ru/20231201/1051629757.html

"ВСУ воют": военный эксперт объяснил, как умные FPV-дроны охотятся за украинскими солдатами в блиндажах

"ВСУ воют": военный эксперт объяснил, как умные FPV-дроны охотятся за украинскими солдатами в блиндажах - 01.12.2023 Украина.ру

"ВСУ воют": военный эксперт объяснил, как умные FPV-дроны охотятся за украинскими солдатами в блиндажах

Для уничтожения противника ВС РФ массированно применяют FPV-дроны, которые стали открытием украинского конфликта. Бойцы поднимают в воздух беспилотники, которые охотятся за солдатами ВСУ в блиндажах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-12-01T05:50

2023-12-01T05:50

2023-12-01T05:50

новости

сво

россия

украина

дроны

беспилотники

блиндажи

бпла

бомбы

военные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/07/1050807866_0:569:2629:2048_1920x0_80_0_0_176e0b4694fa023d06bf6b4804098fd9.jpg.webp

Касательно беспилотников ситуация на фронте стала гораздо лучше. Российские войска массированно применяют FPV-дроны, которые стали открытием украинского конфликта, рассказал эксперт.Сейчас на фронте уже нет такой ситуации, когда потеря единственной "птички" на полк грозит потерей всей "картинки". И современные беспилотники есть у каждого уважающего себя командира взвода, добавил он.При этом российские подразделения наносят удары управляемыми бомбами. Их использует авиация, которая немножко потерялась в первый год конфликта, потому что тогда работала советская система ПВО. А сейчас мы эту систему потрепали, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231122/1051227327.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, россия, украина, дроны, беспилотники, блиндажи, бпла, бомбы, военные, всу, вс рф