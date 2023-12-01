Не только спутники и шифрование. Военный эксперт раскрыл, зачем в блиндажах нужны проволочные телефоны - 01.12.2023 Украина.ру
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Не только спутники и шифрование. Военный эксперт раскрыл, зачем в блиндажах нужны проволочные телефоны
Не только спутники и шифрование. Военный эксперт раскрыл, зачем в блиндажах нужны проволочные телефоны - 01.12.2023 Украина.ру
Не только спутники и шифрование. Военный эксперт раскрыл, зачем в блиндажах нужны проволочные телефоны
Российские войска активно насыщаются современными системами спутниковой и беспроводной связи. Но подразделения опираются не только на эфирную связь, но и на обычные проводные системы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-12-01T05:00
2023-12-01T05:00
новости
россия
вс рф
связь
телефон
спутники
войска
шифрование
украина
всу
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На оборонительных рубежах со связью в целом все нормально. Потому что подразделения опираются не только на эфирную связь, которая глушится и не всегда хорошего качества, но и на проводные системы, рассказал эксперт.Чтобы перехватить такую связь, к ней надо подключиться. А Украина это сделать не может, потому что эти системы находятся на российской стороне, добавил он.Также идет насыщение российских войск современными системами спутниковой и беспроводной связи. Это тоже позволяет иметь резервные каналы связи, которые стараются делать шифрованными, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231130/1051624616.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, вс рф, связь, телефон, спутники, войска, шифрование, украина, всу, сво, блиндажи, эфир
Новости, Россия, ВС РФ, связь, телефон, спутники, войска, шифрование, Украина, ВСУ, СВО, блиндажи, эфир

Не только спутники и шифрование. Военный эксперт раскрыл, зачем в блиндажах нужны проволочные телефоны

05:00 01.12.2023
 
Связист, 200 бригада
Связист, 200 бригада
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Российские войска активно насыщаются современными системами спутниковой и беспроводной связи. Но подразделения опираются не только на эфирную связь, но и на обычные проводные системы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
На оборонительных рубежах со связью в целом все нормально. Потому что подразделения опираются не только на эфирную связь, которая глушится и не всегда хорошего качества, но и на проводные системы, рассказал эксперт.
Чтобы перехватить такую связь, к ней надо подключиться. А Украина это сделать не может, потому что эти системы находятся на российской стороне, добавил он.
"По старинке протянули в каждый важный блиндаж проволочный телефон и используют его. Можно над этим иронизировать, но это нормальная связь, которая не перехватывается", - подчеркнул Анпилогов.
Также идет насыщение российских войск современными системами спутниковой и беспроводной связи. Это тоже позволяет иметь резервные каналы связи, которые стараются делать шифрованными, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Константин Кнырик интервью
Вчера, 13:35
Константин Кнырик: Россия одержала главную победу над ВСУ, поэтому США будут атаковать ее двумя способамиС исторической точки зрения Харьков, Киев, Николаев, Одесса и даже отчасти Львов — это русские земли. Понятно, что для проведения операций по их возвращению нужно учитывать военные, экономические и геополитические нюансы
 
НовостиРоссияВС РФсвязьтелефонспутникивойскашифрованиеУкраинаВСУСВОблиндажиэфир
 
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