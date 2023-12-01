Не только спутники и шифрование. Военный эксперт раскрыл, зачем в блиндажах нужны проволочные телефоны
Связист, 200 бригада
Российские войска активно насыщаются современными системами спутниковой и беспроводной связи. Но подразделения опираются не только на эфирную связь, но и на обычные проводные системы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
На оборонительных рубежах со связью в целом все нормально. Потому что подразделения опираются не только на эфирную связь, которая глушится и не всегда хорошего качества, но и на проводные системы, рассказал эксперт.
Чтобы перехватить такую связь, к ней надо подключиться. А Украина это сделать не может, потому что эти системы находятся на российской стороне, добавил он.
"По старинке протянули в каждый важный блиндаж проволочный телефон и используют его. Можно над этим иронизировать, но это нормальная связь, которая не перехватывается", - подчеркнул Анпилогов.
Также идет насыщение российских войск современными системами спутниковой и беспроводной связи. Это тоже позволяет иметь резервные каналы связи, которые стараются делать шифрованными, резюмировал собеседник Украина.ру.
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