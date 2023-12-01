https://ukraina.ru/20231201/1051626675.html

Не только спутники и шифрование. Военный эксперт раскрыл, зачем в блиндажах нужны проволочные телефоны

Не только спутники и шифрование. Военный эксперт раскрыл, зачем в блиндажах нужны проволочные телефоны - 01.12.2023 Украина.ру

Не только спутники и шифрование. Военный эксперт раскрыл, зачем в блиндажах нужны проволочные телефоны

Российские войска активно насыщаются современными системами спутниковой и беспроводной связи. Но подразделения опираются не только на эфирную связь, но и на обычные проводные системы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-12-01T05:00

2023-12-01T05:00

2023-12-01T05:00

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На оборонительных рубежах со связью в целом все нормально. Потому что подразделения опираются не только на эфирную связь, которая глушится и не всегда хорошего качества, но и на проводные системы, рассказал эксперт.Чтобы перехватить такую связь, к ней надо подключиться. А Украина это сделать не может, потому что эти системы находятся на российской стороне, добавил он.Также идет насыщение российских войск современными системами спутниковой и беспроводной связи. Это тоже позволяет иметь резервные каналы связи, которые стараются делать шифрованными, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231130/1051624616.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вс рф, связь, телефон, спутники, войска, шифрование, украина, всу, сво, блиндажи, эфир