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Суд продлил арест экс-главе "Мотор Сич"
Суд продлил арест экс-главе "Мотор Сич" - 30.11.2023 Украина.ру
Суд продлил арест экс-главе "Мотор Сич"
Киевский суд продлил арест экс-руководителю компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и директору департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олегу Дзюбе до 5 января 2024 года без права на залог. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное"
2023-11-30T21:32
2023-11-30T21:32
2023-11-30T21:33
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По данным источника, суд назначил дело к рассмотрению по существу на 25 декабря. Ранее сообщалось, что при получении взятки, за решение об отмене ареста имущества по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, задержаны четверо судей Киевского апелляционного суда. Богуслаева на Украине считают коллаборационистом и пособником России из-за якобы сотрудничества с госкорпорацией "Ростех" (которая оборвала связи с "Мотор Сичью" в 204 году). Соответствующие обвинения ранее служба безопасности Украины направила в суд. Уточняется, что ему вменяют также "препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований", а также "участие в террористической группе или террористической организации". Дзюба обвиняется по трем статьям: "коллаборационная деятельность", "пособничество РФ", "участие в террористической группе или организации". Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, мотор сич, богуслаев, сбу, суд
Новости, Украина, мотор сич, Богуслаев, СБУ, Суд
Суд продлил арест экс-главе "Мотор Сич"
21:32 30.11.2023 (обновлено: 21:33 30.11.2023)
Киевский суд продлил арест экс-руководителю компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и директору департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олегу Дзюбе до 5 января 2024 года без права на залог. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное"
По данным источника, суд назначил дело к рассмотрению по существу на 25 декабря.
Ранее сообщалось
, что при получении взятки, за решение об отмене ареста имущества по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, задержаны четверо судей Киевского апелляционного суда.
Богуслаева на Украине считают коллаборационистом и пособником России из-за якобы сотрудничества с госкорпорацией "Ростех" (которая оборвала связи с "Мотор Сичью" в 204 году). Соответствующие обвинения ранее служба безопасности Украины направила в суд. Уточняется, что ему вменяют также "препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований", а также "участие в террористической группе или террористической организации". Дзюба обвиняется по трем статьям: "коллаборационная деятельность", "пособничество РФ", "участие в террористической группе или организации". Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.