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Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке

Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке - 30.11.2023 Украина.ру

Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке

При получении взятки, за решение об отмене ареста имущества по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, задержаны четверо судей Киевского апелляционного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины

2023-11-30T19:56

2023-11-30T19:56

2023-11-30T19:56

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коррупция

судья

киев

взятка

сап

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СМИ уточняют, что фигурантами дела о взятке стали заместитель председателя Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный и судьи Юрий Слива, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин. За решение об отмене ареста с имущества они намеревались получить 35 тысяч долларов. Днями ранее "судье-посреднику" была передана эта сумма, 10 тысяч долларов он оставил себе, а остальные отдал коллегам, которые поделили их между собой. В Киевском апелляционном суде поспешили оправдаться в непричастности к делу. Коллектив сообщил журналистам "Украинской правды", что считает недопустимым "для демократического правового государства отсутствие должной реакции на обвинения в коррупции". Судьи утверждают, что не знакомы с обстоятельствами уголовного производства, однако отмечают, что "любые проявления коррупции в судах недопустимы, наносят существенный вред авторитету правосудия и должны приводить к неотвратимости наказания всех виновных". Ранее в САП сообщали, что четверым судьям может быть выдвинуто обвинение по подозрению в коррупции по итогам расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, которого поймали в момент получения взятки в 2,7 миллиона долларов.

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новости, украина, коррупция, судья, киев, взятка, сап