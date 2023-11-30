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Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке
Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке - 30.11.2023 Украина.ру
Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке
При получении взятки, за решение об отмене ареста имущества по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, задержаны четверо судей Киевского апелляционного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины
2023-11-30T19:56
2023-11-30T19:56
2023-11-30T19:56
новости
украина
коррупция
судья
киев
взятка
сап
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СМИ уточняют, что фигурантами дела о взятке стали заместитель председателя Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный и судьи Юрий Слива, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин. За решение об отмене ареста с имущества они намеревались получить 35 тысяч долларов. Днями ранее "судье-посреднику" была передана эта сумма, 10 тысяч долларов он оставил себе, а остальные отдал коллегам, которые поделили их между собой. В Киевском апелляционном суде поспешили оправдаться в непричастности к делу. Коллектив сообщил журналистам "Украинской правды", что считает недопустимым "для демократического правового государства отсутствие должной реакции на обвинения в коррупции". Судьи утверждают, что не знакомы с обстоятельствами уголовного производства, однако отмечают, что "любые проявления коррупции в судах недопустимы, наносят существенный вред авторитету правосудия и должны приводить к неотвратимости наказания всех виновных". Ранее в САП сообщали, что четверым судьям может быть выдвинуто обвинение по подозрению в коррупции по итогам расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, которого поймали в момент получения взятки в 2,7 миллиона долларов.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, коррупция, судья, киев, взятка, сап
Новости, Украина, коррупция, судья, Киев, взятка, САП
Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке
При получении взятки, за решение об отмене ареста имущества по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, задержаны четверо судей Киевского апелляционного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины
СМИ уточняют, что фигурантами дела о взятке стали заместитель председателя Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный и судьи Юрий Слива, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин. За решение об отмене ареста с имущества они намеревались получить 35 тысяч долларов.
Днями ранее "судье-посреднику" была передана эта сумма, 10 тысяч долларов он оставил себе, а остальные отдал коллегам, которые поделили их между собой.
"Во время обысков по месту нахождения и проживания судей детективы изъяли средства, полученные в качестве неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщении судьям о подозрении", – добавили в САП.
В Киевском апелляционном суде поспешили оправдаться
в непричастности к делу. Коллектив сообщил журналистам "Украинской правды", что считает недопустимым "для демократического правового государства отсутствие должной реакции на обвинения в коррупции".
"Коллектив судей Киевского апелляционного суда, соблюдая презумпцию невиновности, решительно осуждает действия судей, совершающих уголовные преступления, негативно относится к случаям коррупции в судейском сообществе, не покрывает коррупцию и не терпит её", - комментируют ситуацию в суде.
Судьи утверждают, что не знакомы с обстоятельствами уголовного производства, однако отмечают, что "любые проявления коррупции в судах недопустимы, наносят существенный вред авторитету правосудия и должны приводить к неотвратимости наказания всех виновных".
Ранее в САП сообщали, что четверым судьям может быть выдвинуто обвинение по подозрению в коррупции по итогам расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, которого поймали в момент получения взятки в 2,7 миллиона долларов.