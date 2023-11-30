Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке - 30.11.2023 Украина.ру
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Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке
Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке - 30.11.2023 Украина.ру
Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке
При получении взятки, за решение об отмене ареста имущества по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, задержаны четверо судей Киевского апелляционного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины
2023-11-30T19:56
2023-11-30T19:56
новости
украина
коррупция
судья
киев
взятка
сап
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СМИ уточняют, что фигурантами дела о взятке стали заместитель председателя Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный и судьи Юрий Слива, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин. За решение об отмене ареста с имущества они намеревались получить 35 тысяч долларов. Днями ранее "судье-посреднику" была передана эта сумма, 10 тысяч долларов он оставил себе, а остальные отдал коллегам, которые поделили их между собой. В Киевском апелляционном суде поспешили оправдаться в непричастности к делу. Коллектив сообщил журналистам "Украинской правды", что считает недопустимым "для демократического правового государства отсутствие должной реакции на обвинения в коррупции". Судьи утверждают, что не знакомы с обстоятельствами уголовного производства, однако отмечают, что "любые проявления коррупции в судах недопустимы, наносят существенный вред авторитету правосудия и должны приводить к неотвратимости наказания всех виновных". Ранее в САП сообщали, что четверым судьям может быть выдвинуто обвинение по подозрению в коррупции по итогам расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, которого поймали в момент получения взятки в 2,7 миллиона долларов.
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Новости
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новости, украина, коррупция, судья, киев, взятка, сап
Новости, Украина, коррупция, судья, Киев, взятка, САП

Судей Киевского апелляционного суда "приняли" на взятке

19:56 30.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция у Конституционного суда в Киеве
Акция у Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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При получении взятки, за решение об отмене ареста имущества по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, задержаны четверо судей Киевского апелляционного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины
СМИ уточняют, что фигурантами дела о взятке стали заместитель председателя Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный и судьи Юрий Слива, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин. За решение об отмене ареста с имущества они намеревались получить 35 тысяч долларов.
Днями ранее "судье-посреднику" была передана эта сумма, 10 тысяч долларов он оставил себе, а остальные отдал коллегам, которые поделили их между собой.
"Во время обысков по месту нахождения и проживания судей детективы изъяли средства, полученные в качестве неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщении судьям о подозрении", – добавили в САП.
В Киевском апелляционном суде поспешили оправдаться в непричастности к делу. Коллектив сообщил журналистам "Украинской правды", что считает недопустимым "для демократического правового государства отсутствие должной реакции на обвинения в коррупции".

"Коллектив судей Киевского апелляционного суда, соблюдая презумпцию невиновности, решительно осуждает действия судей, совершающих уголовные преступления, негативно относится к случаям коррупции в судейском сообществе, не покрывает коррупцию и не терпит её", - комментируют ситуацию в суде.

Судьи утверждают, что не знакомы с обстоятельствами уголовного производства, однако отмечают, что "любые проявления коррупции в судах недопустимы, наносят существенный вред авторитету правосудия и должны приводить к неотвратимости наказания всех виновных".
Ранее в САП сообщали, что четверым судьям может быть выдвинуто обвинение по подозрению в коррупции по итогам расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, которого поймали в момент получения взятки в 2,7 миллиона долларов.
 
НовостиУкраинакоррупциясудьяКиеввзяткаСАП
 
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