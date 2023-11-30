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ЕС согласовал выделение Украине €50 млрд – Sky News

ЕС согласовал выделение Украине €50 млрд – Sky News - 30.11.2023 Украина.ру

ЕС согласовал выделение Украине €50 млрд – Sky News

Страны Европейского союза согласовали пакет финансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро, которые страна получит в течение следующих четырёх лет. Об этом сообщает телеканал Sky News

2023-11-30T21:20

2023-11-30T21:20

2023-11-30T21:20

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По данным источника, еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан обсудил эти планы на брифинге в четверг, 30 ноября. Уточняется, что пакет помощи не оспаривался ни одной из стран ЕС. Это заявление, по меньшей мере, выглядит странно с учётом того, что Венгрия неоднократно высказывалась против предоставления очередного пакета помощи Украине. В частности 11 ноября Венгрия не одобрила выделение 500 миллионов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира. По сообщению украинского народного депутата Алексей Гончаренко премьер-министр Венгрии Орбан "получил подачку и проголосовал" за выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро киевскому режиму. Что именно взамен получила сторона, блокирующая ранее помощь Украине, он не указал. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль с замороженных активов России для поддержки Украины. По данным агентства Bloomberg, план ЕК будет обсуждаться лидерами Евросоюза на саммите 14–15 декабря — пока единства между странами ЕС по этому вопросу нет.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, евросоюз, военная помощь, всу, сво