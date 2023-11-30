Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России
Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в России, сообщил 30 ноября корреспондент РИА Новости из зала суда
"Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России", - огласил решение судья.
Решение следует "исполнять немедленно", добавил источник.
В заседании суда принимал участие только представитель Минюста, со стороны ответчика представителя в суде не было. Заседание прошло в закрытом режиме, длилось свыше четырех часов, материалы дела насчитывают более 20 томов.
Иск в Верховный суд подало Министерство юстиции. Ведомство отмечает, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.
В России с 2022 года действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
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