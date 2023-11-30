Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России

Трансгендеры меняют власть. Риши Сунак может потерять кресло премьера, не разобравшись с полами Когда в июле прошлого года в Сенате, верхней палате Конгресса США, на слушаниях по отмене права на аборты сенаторы крепко поспорили, кто же в этой жизни может, извините, забеременеть, в остальном мире все посмеялись. И как оказалось, зря – это очень серьезный вопрос. Уже политический.