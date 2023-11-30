Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России - 30.11.2023 Украина.ру
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Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России
Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России - 30.11.2023 Украина.ру
Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России
Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в России, сообщил 30 ноября корреспондент РИА Новости из зала суда
2023-11-30T15:34
2023-11-30T15:34
новости
россия
верховный суд
минюст рф
министерство
лгбт
экстремизм
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Решение следует "исполнять немедленно", добавил источник.В заседании суда принимал участие только представитель Минюста, со стороны ответчика представителя в суде не было. Заседание прошло в закрытом режиме, длилось свыше четырех часов, материалы дела насчитывают более 20 томов.Иск в Верховный суд подало Министерство юстиции. Ведомство отмечает, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.В России с 2022 года действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
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новости, россия, верховный суд, минюст рф, министерство, лгбт, экстремизм
Новости, Россия, Верховный Суд, Минюст РФ, министерство, ЛГБТ, экстремизм

Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России

15:34 30.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЛГБТ-парад в Киеве
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Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в России, сообщил 30 ноября корреспондент РИА Новости из зала суда
"Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России", - огласил решение судья.
Решение следует "исполнять немедленно", добавил источник.
В заседании суда принимал участие только представитель Минюста, со стороны ответчика представителя в суде не было. Заседание прошло в закрытом режиме, длилось свыше четырех часов, материалы дела насчитывают более 20 томов.
Иск в Верховный суд подало Министерство юстиции. Ведомство отмечает, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.
В России с 2022 года действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
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