https://ukraina.ru/20231117/1051127522.html

Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским

Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским - 17.11.2023 Украина.ру

Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским

В исковом заявлении, которое Минюст России подало в Верховный суд, требуется запретить деятельность движения на территории России

2023-11-17T17:57

2023-11-17T17:57

2023-11-17T17:57

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Министерство юстиции РФ подало в Верховный суд исковое заявление, в котором требуется признать Международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретить его деятельность на территории России. Об этом Минюст сообщил на своем официальном сайте 17 декабря.Ведомство отмечает, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.В России с 2022 года действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

https://ukraina.ru/20231022/1050389230.html

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новости, лгбт, россия, минюст рф, запрет, экстремисты