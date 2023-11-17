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Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским
Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским - 17.11.2023 Украина.ру
Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским
В исковом заявлении, которое Минюст России подало в Верховный суд, требуется запретить деятельность движения на территории России
2023-11-17T17:57
2023-11-17T17:57
2023-11-17T17:57
новости
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россия
минюст рф
запрет
экстремисты
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Министерство юстиции РФ подало в Верховный суд исковое заявление, в котором требуется признать Международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретить его деятельность на территории России. Об этом Минюст сообщил на своем официальном сайте 17 декабря.Ведомство отмечает, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.В России с 2022 года действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
https://ukraina.ru/20231022/1050389230.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лгбт, россия, минюст рф, запрет, экстремисты
Новости, ЛГБТ, Россия, Минюст РФ, запрет, экстремисты
Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским
В исковом заявлении, которое Минюст России подало в Верховный суд, требуется запретить деятельность движения на территории России
Министерство юстиции РФ подало в Верховный суд исковое заявление, в котором требуется признать Международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретить его деятельность на территории России. Об этом Минюст сообщил на своем официальном сайте 17 декабря.
Ведомство отмечает, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.
В России с 2022 года действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.