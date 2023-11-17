Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051127522.html
Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским
Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским - 17.11.2023 Украина.ру
Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским
В исковом заявлении, которое Минюст России подало в Верховный суд, требуется запретить деятельность движения на территории России
2023-11-17T17:57
2023-11-17T17:57
новости
лгбт
россия
минюст рф
запрет
экстремисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102049/62/1020496246_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_dcb224b67c2a2c88c9140c2f3ac281d7.jpg
Министерство юстиции РФ подало в Верховный суд исковое заявление, в котором требуется признать Международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретить его деятельность на территории России. Об этом Минюст сообщил на своем официальном сайте 17 декабря.Ведомство отмечает, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.В России с 2022 года действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
https://ukraina.ru/20231022/1050389230.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102049/62/1020496246_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9cae59f80222e4419af42f2ca7902c39.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, лгбт, россия, минюст рф, запрет, экстремисты
Новости, ЛГБТ, Россия, Минюст РФ, запрет, экстремисты

Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским

17:57 17.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЛГБТ-парад в Киеве
ЛГБТ-парад в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
В исковом заявлении, которое Минюст России подало в Верховный суд, требуется запретить деятельность движения на территории России
Министерство юстиции РФ подало в Верховный суд исковое заявление, в котором требуется признать Международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретить его деятельность на территории России. Об этом Минюст сообщил на своем официальном сайте 17 декабря.
Ведомство отмечает, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.
В России с 2022 года действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
22 октября, 11:16
Украинские греко-католики возмутились снятому в церкви музыкальному клипу с пропагандой ЛГБТУкраинские артисты Сергей Жадан и Кристина Соловий сняли клип на композицию "Сердце", возмутивший местную греко-католическую общественность. Детали истории приводят украинские СМИ
 
НовостиЛГБТРоссияМинюст РФзапретэкстремисты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01Имеют право: Путин высказался об участии секс-меньшинств в международных конкурсах
19:00Проблемы с вооружением, третий Майдан от Зеленского. Итоги 17 ноября на Украине.
18:52Какую схему хочет реализовать Зеленский на Украине и что Запад готовит в России - Гаспарян
18:42"Важлива Ставка": Зеленский спланировал развитие СВО в 2014 году
18:40Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная
18:23Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступать
18:15Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины
18:10Киев ищет виновного: Подоляк рассказал, как Запад сорвал "математический анализ" контрнаступления ВСУ
17:59Президент Евросовета приедет в Киев праздновать "майдан"
17:57Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским
17:55"Воинственный тон к ЕС": американские СМИ возмутились мнением венгров
17:54Блогер Домбровский отрицает работу на "Химпром" и просит помощи ЦРУ
17:54Европу перекроят как после Первой мировой, ведь Штатам нужны ресурсы - философ
17:53"Потеря Ростова не отменяет Вашу задачу". Как нацисты впервые потерпели поражение в Донбассе
17:50Под ударом. Молдавской митрополии Русской православной церкви грозит судьба УПЦ МП
16:59Долго не продержится. Как Украина будет выживать без денег от США
16:39"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников
16:38ЕС движется по инерции, и развала не избежать - философ
16:34Валерий Залужный. Биография
16:17Почему Польша бряцает оружием? О вероятности нападения на Белоруссию и разгроме Украины - Федосова
Лента новостейМолния