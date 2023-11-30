Максакову* второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - 30.11.2023 Украина.ру
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Максакову* второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Максакову* второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - 30.11.2023 Украина.ру
Максакову* второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Оперную певицу Марию Максакову* Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента в соцсетях. Об этом 30 ноября сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда
2023-11-30T12:02
2023-11-30T12:02
новости
россия
москва
суд
мария максакова
певица
иноагент
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В начале ноября по такой же статье суд оштрафовал Максакову* на 50 тысяч рублей.Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.За многочисленные оскорбления в адрес России и россиян 5 мая 2023 года Минюст признал Максакову* иностранным агентом.В Минюсте уточнили, что она призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, а также распространяла материалы, созданные иноагентами.Однако даже из Киева певица продолжает поливать грязью Россию и россиян. В последний раз она оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова, заявив, что "теперь он стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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новости, россия, москва, суд, мария максакова, певица, иноагент
Новости, Россия, Москва, Суд, Мария Максакова, певица, иноагент

Максакову* второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

12:02 30.11.2023
 
Мария Максакова
Мария Максакова
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Оперную певицу Марию Максакову* Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента в соцсетях. Об этом 30 ноября сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда
"Максакова-Игенбергс Мария Петровна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщил источник.
В начале ноября по такой же статье суд оштрафовал Максакову* на 50 тысяч рублей.
Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.
За многочисленные оскорбления в адрес России и россиян 5 мая 2023 года Минюст признал Максакову* иностранным агентом.
В Минюсте уточнили, что она призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, а также распространяла материалы, созданные иноагентами.
Однако даже из Киева певица продолжает поливать грязью Россию и россиян. В последний раз она оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова, заявив, что "теперь он стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Мария Максакова
6 июня, 06:51
Как живут предатели России. Они пробили дно, но теперь хотят вернутьсяКак живут сейчас знаменитые релоканты, покинувшие Россию больше года назад? Довольны ли своей жизнью? Что замышляют?
 
НовостиРоссияМоскваСудМария Максаковапевицаиноагент
 
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