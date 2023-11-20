https://ukraina.ru/20231120/1051157997.html
Оперной певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента
Оперной певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента - 20.11.2023 Украина.ру
Оперной певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента
Суд рассмотрит второй по счёту протокол в отношении оперной певицы Марии Максаковой* за отсутствие плашки иностранного агента в постах в соцсетях, сообщили 20 ноября журналисты РИА Новости
2023-11-20T10:52
2023-11-20T10:52
2023-11-20T10:52
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певица
мария максакова
иноагент
суд
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В начале ноября суд уже оштрафовал Максакову* по этой же статье на 50 тысяч рублей.Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.За многочисленные оскорбления в адрес России и россиян 5 мая 2023 года Минюст признал Максакову* иностранным агентом.В Минюсте уточнили, что она призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, а также распространяла материалы, созданные иноагентами.Однако даже из Киева певица продолжает поливать грязью Россию и россиян. В последний раз она оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова, заявив, что "теперь он стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
https://ukraina.ru/20230606/1046931417.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, певица, мария максакова, иноагент, суд
Новости, Россия, Украина, певица, Мария Максакова, иноагент, Суд
Оперной певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента
Суд рассмотрит второй по счёту протокол в отношении оперной певицы Марии Максаковой* за отсутствие плашки иностранного агента в постах в соцсетях, сообщили 20 ноября журналисты РИА Новости
"Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении по статье 19.34, части 4 КоАП РФ в отношении Максаковой-Игенбергс* М.П. Дата судебного заседания не назначена", - сообщает источник агентства.
В начале ноября суд уже оштрафовал Максакову* по этой же статье на 50 тысяч рублей.
Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.
За многочисленные оскорбления в адрес России и россиян 5 мая 2023 года Минюст признал Максакову* иностранным агентом.
В Минюсте уточнили, что она призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, а также распространяла материалы, созданные иноагентами.
Однако даже из Киева певица продолжает поливать грязью Россию и россиян. В последний раз она оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова, заявив, что "теперь он стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.