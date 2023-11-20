https://ukraina.ru/20231120/1051157997.html

Оперной певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента

Оперной певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента - 20.11.2023 Украина.ру

Оперной певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента

Суд рассмотрит второй по счёту протокол в отношении оперной певицы Марии Максаковой* за отсутствие плашки иностранного агента в постах в соцсетях, сообщили 20 ноября журналисты РИА Новости

2023-11-20T10:52

2023-11-20T10:52

2023-11-20T10:52

новости

россия

украина

певица

мария максакова

иноагент

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102103/56/1021035678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd0ca72234b0550163980fe46a3b1251.jpg

В начале ноября суд уже оштрафовал Максакову* по этой же статье на 50 тысяч рублей.Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.За многочисленные оскорбления в адрес России и россиян 5 мая 2023 года Минюст признал Максакову* иностранным агентом.В Минюсте уточнили, что она призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, а также распространяла материалы, созданные иноагентами.Однако даже из Киева певица продолжает поливать грязью Россию и россиян. В последний раз она оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова, заявив, что "теперь он стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ukraina.ru/20230606/1046931417.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, певица, мария максакова, иноагент, суд