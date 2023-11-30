https://ukraina.ru/20231130/1051612782.html

Израиль и ХАМАС заявили о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа

Израиль и ХАМАС заявили о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа - 30.11.2023 Украина.ру

Израиль и ХАМАС заявили о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС 30 ноября объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. Ранее о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)

2023-11-30T08:38

2023-11-30T08:38

2023-11-30T08:38

новости

сектор газа

израиль

хамас

перемирие

палестино-израильский конфликт

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101085/55/1010855533_0:107:2200:1345_1920x0_80_0_0_b0c1af2cb6cad53e7734331e6d29c58c.jpg

27 ноября ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились продлить четырёхдневное гуманитарное перемирие ещё на два дня, до утра четверга, 30 ноября, для освобождения большего числа удерживаемых в Газе израильских заложников. По информации СМИ, Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия."В свете усилий посредников продолжить процесс освобождения пленных и в соответствии с [ранее обговорёнными] условиями пауза в операции продолжится", - сообщает ЦАХАЛ в своём телеграм-канале."Было достигнуто соглашение о продлении перемирия на седьмой день - четверг", - говорится в заявлении ХАМАС.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договорённости с момента обострения конфликта 7 октября, в рамках которой согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Со вторника, 28 ноября перемирие было продлено ещё на два дня.

https://ukraina.ru/20231130/1051611932.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сектор газа, израиль, хамас, перемирие, палестино-израильский конфликт, ближний восток