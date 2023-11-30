Израиль и ХАМАС заявили о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа - 30.11.2023 Украина.ру
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Израиль и ХАМАС заявили о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа
Израиль и ХАМАС заявили о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа - 30.11.2023 Украина.ру
Израиль и ХАМАС заявили о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС 30 ноября объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. Ранее о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
2023-11-30T08:38
2023-11-30T08:38
новости
сектор газа
израиль
хамас
перемирие
палестино-израильский конфликт
ближний восток
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27 ноября ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились продлить четырёхдневное гуманитарное перемирие ещё на два дня, до утра четверга, 30 ноября, для освобождения большего числа удерживаемых в Газе израильских заложников. По информации СМИ, Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия."В свете усилий посредников продолжить процесс освобождения пленных и в соответствии с [ранее обговорёнными] условиями пауза в операции продолжится", - сообщает ЦАХАЛ в своём телеграм-канале."Было достигнуто соглашение о продлении перемирия на седьмой день - четверг", - говорится в заявлении ХАМАС.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договорённости с момента обострения конфликта 7 октября, в рамках которой согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Со вторника, 28 ноября перемирие было продлено ещё на два дня.
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новости, сектор газа, израиль, хамас, перемирие, палестино-израильский конфликт, ближний восток
Новости, сектор Газа, Израиль, ХАМАС, перемирие, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток

Израиль и ХАМАС заявили о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа

08:38 30.11.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкИзраильские резервисты входят в сектор Газа
Израильские резервисты входят в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости
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Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС 30 ноября объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. Ранее о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
27 ноября ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились продлить четырёхдневное гуманитарное перемирие ещё на два дня, до утра четверга, 30 ноября, для освобождения большего числа удерживаемых в Газе израильских заложников. По информации СМИ, Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
"В свете усилий посредников продолжить процесс освобождения пленных и в соответствии с [ранее обговорёнными] условиями пауза в операции продолжится", - сообщает ЦАХАЛ в своём телеграм-канале.
"Было достигнуто соглашение о продлении перемирия на седьмой день - четверг", - говорится в заявлении ХАМАС.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договорённости с момента обострения конфликта 7 октября, в рамках которой согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Со вторника, 28 ноября перемирие было продлено ещё на два дня.
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