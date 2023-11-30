Арестович* рассказал о миллионах украинцев, избегающих воинского учета - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051612188.html
Арестович* рассказал о миллионах украинцев, избегающих воинского учета
Арестович* рассказал о миллионах украинцев, избегающих воинского учета - 30.11.2023 Украина.ру
Арестович* рассказал о миллионах украинцев, избегающих воинского учета
Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона украинцев избегают постановки на воинский учет, передает издание "Страна.ua"
2023-11-30T07:55
2023-11-30T07:55
алексей арестович
учет
украинцы
новости
вооружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102943/36/1029433665_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_615df447c5f922a0aea5800988b56877.jpg
Политик отметил, что сейчас Киев готовит ряд "нелегких решений в сфере мобилизации", в том числе меры по привлечению на фронт более молодых граждан, однако при недостаточном количестве западных вооружений это приведет к росту потерь.Арестович подчеркнул, что в случае снижения планки призывного возраста украинцы будут останавливать российских военных "автоматами и собственными телами". Он заключил, что перспективы таких решений крайне непопулярны для политического руководства страны.В начале месяца экс-советник признался, что лгал украинцам о том, что Вооруженные силы страны смогут одержать быструю победу над Россией. Он объяснил, что такая иллюзия была нужна, чтобы выжить.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20231003/1049867979.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102943/36/1029433665_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_eeb320337bef128aabbd05d0ee25ab12.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
алексей арестович, учет, украинцы, новости, вооружение
Алексей Арестович, учет, украинцы, Новости, вооружение

Арестович* рассказал о миллионах украинцев, избегающих воинского учета

07:55 30.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchukалексей арестович
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchuk
Читать в
Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона украинцев избегают постановки на воинский учет, передает издание "Страна.ua"
Политик отметил, что сейчас Киев готовит ряд "нелегких решений в сфере мобилизации", в том числе меры по привлечению на фронт более молодых граждан, однако при недостаточном количестве западных вооружений это приведет к росту потерь.
Арестович подчеркнул, что в случае снижения планки призывного возраста украинцы будут останавливать российских военных "автоматами и собственными телами".
Он заключил, что перспективы таких решений крайне непопулярны для политического руководства страны.
В начале месяца экс-советник признался, что лгал украинцам о том, что Вооруженные силы страны смогут одержать быструю победу над Россией. Он объяснил, что такая иллюзия была нужна, чтобы выжить.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
3 октября, 14:41
Арестовича* объявили в розыскБывший советник офиса президента Украины Арестович* объявлен в розыск - МВД РФ
 
Алексей АрестовичучетукраинцыНовостивооружение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Сергей Наев, биография
09:10Андрей Ермак, биография
09:05СВО: перспектива ударов в тыл ВСУ
09:00Александр Сырский, биография
08:59ВСУ испытывают проблемы со связью на ряде направлений в зоне СВО - Марочко
08:46"Таких больше не делают": Косачев о смерти Киссинджера
08:38Израиль и ХАМАС заявили о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа
08:29Дальнобойщики Словакии присоединятся к протесту польских коллег на границе с Украиной
08:11На Украине хотят использовать реестр избирателей для мобилизации
08:02Маск не планирует голосовать за Байдена на выборах в США – New York Times
08:00Александр Суворов: великий полководец Новороссии
07:55Арестович* рассказал о миллионах украинцев, избегающих воинского учета
07:42Глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики — эксперт
07:41Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
07:28Запад готовит украинцев к перемирию с Россией — Бортник
07:18Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник ВСУ - МО
07:13Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у Работино
06:55Российские войска поразили подразделения "Азова"* на Краснолиманском направлении – МО
06:34В Винницкой области прогремели взрывы, в Хмельницкой объявили воздушную тревогу
06:17Российские войска поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом – МО
Лента новостейМолния