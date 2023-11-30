https://ukraina.ru/20231130/1051612188.html

Арестович* рассказал о миллионах украинцев, избегающих воинского учета

Арестович* рассказал о миллионах украинцев, избегающих воинского учета - 30.11.2023 Украина.ру

Арестович* рассказал о миллионах украинцев, избегающих воинского учета

Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона украинцев избегают постановки на воинский учет, передает издание "Страна.ua"

2023-11-30T07:55

2023-11-30T07:55

2023-11-30T07:55

алексей арестович

учет

украинцы

новости

вооружение

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Политик отметил, что сейчас Киев готовит ряд "нелегких решений в сфере мобилизации", в том числе меры по привлечению на фронт более молодых граждан, однако при недостаточном количестве западных вооружений это приведет к росту потерь.Арестович подчеркнул, что в случае снижения планки призывного возраста украинцы будут останавливать российских военных "автоматами и собственными телами". Он заключил, что перспективы таких решений крайне непопулярны для политического руководства страны.В начале месяца экс-советник признался, что лгал украинцам о том, что Вооруженные силы страны смогут одержать быструю победу над Россией. Он объяснил, что такая иллюзия была нужна, чтобы выжить.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20231003/1049867979.html

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алексей арестович, учет, украинцы, новости, вооружение