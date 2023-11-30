https://ukraina.ru/20231130/1051612188.html
Арестович* рассказал о миллионах украинцев, избегающих воинского учета
Арестович* рассказал о миллионах украинцев, избегающих воинского учета - 30.11.2023 Украина.ру
Арестович* рассказал о миллионах украинцев, избегающих воинского учета
Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона украинцев избегают постановки на воинский учет, передает издание "Страна.ua"
2023-11-30T07:55
2023-11-30T07:55
2023-11-30T07:55
алексей арестович
учет
украинцы
новости
вооружение
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Политик отметил, что сейчас Киев готовит ряд "нелегких решений в сфере мобилизации", в том числе меры по привлечению на фронт более молодых граждан, однако при недостаточном количестве западных вооружений это приведет к росту потерь.Арестович подчеркнул, что в случае снижения планки призывного возраста украинцы будут останавливать российских военных "автоматами и собственными телами". Он заключил, что перспективы таких решений крайне непопулярны для политического руководства страны.В начале месяца экс-советник признался, что лгал украинцам о том, что Вооруженные силы страны смогут одержать быструю победу над Россией. Он объяснил, что такая иллюзия была нужна, чтобы выжить.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20231003/1049867979.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей арестович, учет, украинцы, новости, вооружение
Арестович* рассказал о миллионах украинцев, избегающих воинского учета
Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона украинцев избегают постановки на воинский учет, передает издание "Страна.ua"
Политик отметил, что сейчас Киев готовит ряд "нелегких решений в сфере мобилизации", в том числе меры по привлечению на фронт более молодых граждан, однако при недостаточном количестве западных вооружений это приведет к росту потерь.
Арестович
подчеркнул, что в случае снижения планки призывного возраста украинцы будут останавливать российских военных "автоматами и собственными телами".
Он заключил, что перспективы таких решений крайне непопулярны для политического руководства страны.
В начале месяца экс-советник признался, что лгал украинцам о том, что Вооруженные силы страны смогут одержать быструю победу над Россией. Он объяснил, что такая иллюзия была нужна, чтобы выжить.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.