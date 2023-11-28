В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ – глава МИД Венгрии - 28.11.2023 Украина.ру
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В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ – глава МИД Венгрии
В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ – глава МИД Венгрии - 28.11.2023 Украина.ру
В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ – глава МИД Венгрии
План НАТО при котором Украина одержит победу над Россией провалился и этот факт признали ряд министров стран блока, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
2023-11-28T22:02
2023-11-28T22:02
новости
сво
украина
контрнаступление
всу
потери всу
россия
венгрия
нато
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По его словам, в ходе заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе ряд участников признали провал украинского контрнаступления при котором "никаких серьезных изменений не произошло". Сийярто считает, что стратегия НАТО в отношении Украины является провальной, но менять её не спешат. Кроме того он отметил, что вступление Украины в НАТО является "немыслимым", поскольку "повлечёт за собой риск начала третьей мировой войны". Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия никогда не согласится с попыткой внести теперь уже в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику. Напомним, контрнаступление украинской армии началось 4 июня. По данным министерства обороны России на начало октября, ВСУ потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными, а за всё время атаки боевиков не принесли значительных территориальных приобретений.
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новости, сво, украина, контрнаступление, всу, потери всу, россия, венгрия, нато
Новости, СВО, Украина, контрнаступление, ВСУ, потери ВСУ, Россия, Венгрия, НАТО

В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ – глава МИД Венгрии

22:02 28.11.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
Встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
© Sputnik
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План НАТО при котором Украина одержит победу над Россией провалился и этот факт признали ряд министров стран блока, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
По его словам, в ходе заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе ряд участников признали провал украинского контрнаступления при котором "никаких серьезных изменений не произошло".
"Это признали ряд министров стран НАТО, тихо, боязливо, но признали", - добавил он.
Сийярто считает, что стратегия НАТО в отношении Украины является провальной, но менять её не спешат.
"Планом альянса предусматривалось, что Украина одержит победу, а Россия потерпит поражение, которое будет иметь политические последствия. Этот план провалился. В НАТО царит военная атмосфера", – указал министр.
Кроме того он отметил, что вступление Украины в НАТО является "немыслимым", поскольку "повлечёт за собой риск начала третьей мировой войны".
Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия никогда не согласится с попыткой внести теперь уже в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику.
Напомним, контрнаступление украинской армии началось 4 июня. По данным министерства обороны России на начало октября, ВСУ потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными, а за всё время атаки боевиков не принесли значительных территориальных приобретений.
 
НовостиСВОУкраинаконтрнаступлениеВСУпотери ВСУРоссияВенгрияНАТО
 
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