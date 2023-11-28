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В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ – глава МИД Венгрии

В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ – глава МИД Венгрии - 28.11.2023 Украина.ру

В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ – глава МИД Венгрии

План НАТО при котором Украина одержит победу над Россией провалился и этот факт признали ряд министров стран блока, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто

2023-11-28T22:02

2023-11-28T22:02

2023-11-28T22:02

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По его словам, в ходе заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе ряд участников признали провал украинского контрнаступления при котором "никаких серьезных изменений не произошло". Сийярто считает, что стратегия НАТО в отношении Украины является провальной, но менять её не спешат. Кроме того он отметил, что вступление Украины в НАТО является "немыслимым", поскольку "повлечёт за собой риск начала третьей мировой войны". Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия никогда не согласится с попыткой внести теперь уже в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику. Напомним, контрнаступление украинской армии началось 4 июня. По данным министерства обороны России на начало октября, ВСУ потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными, а за всё время атаки боевиков не принесли значительных территориальных приобретений.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сво, украина, контрнаступление, всу, потери всу, россия, венгрия, нато