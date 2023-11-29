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К обсуждению забастовки польских перевозчиков присоединятся Венгрия и Словакия

К обсуждению забастовки польских перевозчиков присоединятся Венгрия и Словакия - 29.11.2023 Украина.ру

К обсуждению забастовки польских перевозчиков присоединятся Венгрия и Словакия

Польша включила вопрос забастовки польских автоперевозчиков в повестку заседания министров транспорта ЕС.

2023-11-29T15:48

2023-11-29T15:48

2023-11-29T15:48

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Протест польских автоперевозчиков окажется на повестке заседания министров транспорта ЕС, которое пройдет 4 декабря. Об этом представитель ЕС сообщила 29 ноября в интервью журналистке RMF 24 Катажине Шиманской-Боргинон.Польша включила эту проблему в последний пункт повестки заседания. Помимо Польши, по данной теме хотят выступить еще Венгрия и Словакия."Мы ожидаем, что делегации этих трех стран представят ситуацию и проинформируют совет о влиянии соглашения ЕС с Украиной на транспорт", - сказал дипломат ЕС.Если вопрос не будет решен до понедельника, не исключено, что выскажет свое мнение и Еврокомиссия, которая участвует в переговорах между перевозчиками, польскими властями и украинской стороной.Собеседник RMF 24 в Европейской комиссии подчеркнул, что повторного введения разрешений для украинских перевозчиков не будет, так как это было бы нарушением законодательства ЕС.Комментируя электронную очередь, которую внедрила Украина, и которая не устраивает польских перевозчиков, представитель ЕК заявил, что власти в Киеве несколько улучшили эту систему. Данные изменения должны решить проблему протестующих, полагает он.Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики протестуют на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют введения коммерческих разрешений на транспортировку товаров для украинских компаний, за исключением гуманитарной помощи и снабжения для украинской армии. Также есть предложение ликвидировать так называемую электронную очередь на украинской стороне.

https://ukraina.ru/20230827/1048957575.html

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новости, польша, украина, блокада, граница, евросоюз, европейская комиссия, венгрия, словакия