К обсуждению забастовки польских перевозчиков присоединятся Венгрия и Словакия - 29.11.2023 Украина.ру
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К обсуждению забастовки польских перевозчиков присоединятся Венгрия и Словакия
К обсуждению забастовки польских перевозчиков присоединятся Венгрия и Словакия - 29.11.2023 Украина.ру
К обсуждению забастовки польских перевозчиков присоединятся Венгрия и Словакия
Польша включила вопрос забастовки польских автоперевозчиков в повестку заседания министров транспорта ЕС.
2023-11-29T15:48
2023-11-29T15:48
новости
польша
украина
блокада
граница
евросоюз
европейская комиссия
венгрия
словакия
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Протест польских автоперевозчиков окажется на повестке заседания министров транспорта ЕС, которое пройдет 4 декабря. Об этом представитель ЕС сообщила 29 ноября в интервью журналистке RMF 24 Катажине Шиманской-Боргинон.Польша включила эту проблему в последний пункт повестки заседания. Помимо Польши, по данной теме хотят выступить еще Венгрия и Словакия."Мы ожидаем, что делегации этих трех стран представят ситуацию и проинформируют совет о влиянии соглашения ЕС с Украиной на транспорт", - сказал дипломат ЕС.Если вопрос не будет решен до понедельника, не исключено, что выскажет свое мнение и Еврокомиссия, которая участвует в переговорах между перевозчиками, польскими властями и украинской стороной.Собеседник RMF 24 в Европейской комиссии подчеркнул, что повторного введения разрешений для украинских перевозчиков не будет, так как это было бы нарушением законодательства ЕС.Комментируя электронную очередь, которую внедрила Украина, и которая не устраивает польских перевозчиков, представитель ЕК заявил, что власти в Киеве несколько улучшили эту систему. Данные изменения должны решить проблему протестующих, полагает он.Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики протестуют на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют введения коммерческих разрешений на транспортировку товаров для украинских компаний, за исключением гуманитарной помощи и снабжения для украинской армии. Также есть предложение ликвидировать так называемую электронную очередь на украинской стороне.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, польша, украина, блокада, граница, евросоюз, европейская комиссия, венгрия, словакия
Новости, Польша, Украина, блокада, граница, Евросоюз, Европейская комиссия, Венгрия, Словакия

К обсуждению забастовки польских перевозчиков присоединятся Венгрия и Словакия

15:48 29.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Польша включила вопрос забастовки польских автоперевозчиков в повестку заседания министров транспорта ЕС.
Протест польских автоперевозчиков окажется на повестке заседания министров транспорта ЕС, которое пройдет 4 декабря. Об этом представитель ЕС сообщила 29 ноября в интервью журналистке RMF 24 Катажине Шиманской-Боргинон.
Польша включила эту проблему в последний пункт повестки заседания. Помимо Польши, по данной теме хотят выступить еще Венгрия и Словакия.
"Мы ожидаем, что делегации этих трех стран представят ситуацию и проинформируют совет о влиянии соглашения ЕС с Украиной на транспорт", - сказал дипломат ЕС.
Если вопрос не будет решен до понедельника, не исключено, что выскажет свое мнение и Еврокомиссия, которая участвует в переговорах между перевозчиками, польскими властями и украинской стороной.
Собеседник RMF 24 в Европейской комиссии подчеркнул, что повторного введения разрешений для украинских перевозчиков не будет, так как это было бы нарушением законодательства ЕС.
Комментируя электронную очередь, которую внедрила Украина, и которая не устраивает польских перевозчиков, представитель ЕК заявил, что власти в Киеве несколько улучшили эту систему. Данные изменения должны решить проблему протестующих, полагает он.
Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики протестуют на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют введения коммерческих разрешений на транспортировку товаров для украинских компаний, за исключением гуманитарной помощи и снабжения для украинской армии. Также есть предложение ликвидировать так называемую электронную очередь на украинской стороне.
Дзермант - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
27 августа, 11:13
Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильностиПолитолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на границах Белоруссии, а также рассказал о судьбе балтийских народов и большом русском мире
 
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