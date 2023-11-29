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"Приболела психически": Наргиз финансирует ВСУ и мечтает набить тату Бандеры

"Приболела психически": Наргиз финансирует ВСУ и мечтает набить тату Бандеры - 29.11.2023 Украина.ру

"Приболела психически": Наргиз финансирует ВСУ и мечтает набить тату Бандеры

Певица Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу, что мечтает набить тату Бандеры и выступить на Украине. Видео пранкеры разметили 29 ноября в своём телеграм-канале

2023-11-29T10:58

2023-11-29T10:58

2023-11-29T11:08

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Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили певице узбекского происхождения, получившей славу в России, под видом экс-министр культуры Украины Александра Ткаченко.Наргиз начала с того, что для неё это очень большая честь. Она заявила, что "с самого первого дня начала войны поддерживает Украину и будет дальше её поддерживать"."Для меня это уже моя личная война, от которой уже психические заболевания начинаются", - призналась русофобка."Ткаченко" напомнил певице, что она внесена на украинский расстрельный сайт "Миротворец", так как в 2014 году приезжала в российский Крым. Наргиз открестилась от этого и даже добавила, что её музыку к фильму "Крым" поставили без её ведома, свалил всё на своего экс-продюсера Максима Фадеева.Певица пожаловалась псевдо-Ткаченко на состояние своего здоровья. Пребывая в США, её здоровье из-за конфликта "очень пошатнулось" и до сих пор не может остановиться.Наргиз продолжила рассказывать пранкерам о том, что выступить на Украине "это большая мечта" для неё.Вован и Лексус под видом украинского экс-министра поинтересовались отдельными фактами её биографии. В частности, напомнили, что в 2013 году она жила в США, а потом приехала в Москву. Наргиз расплылась в улыбке, рассказывая, что "испытала ужас", а также, что здесь "страшно и ужасно".Идея приехать в Россию на шоу "Голос" пришла Наргиз случайно. Она, якобы, была в гостях у мамы. Там работало российское телевидение и реклама музыкального шоу. Наргиз уверяет, что если бы там рекламировали "Голос Украины" или "Голос Африки", она поехала бы туда. При этом она не уточнила, почему не подалась на местный американский конкурс талантов.Уроженка Ташкента рассказала, что приехала "светлая и счастливая", и была не в восторге от россиян, которые "даже "здрасьте" не говорят". У бедолаги, по её словам, в Москве развилась социофобия, а также случались панические атаки, когда к ней подходили люди.После она рассказала, какой ярой патриоткой Соединённых Штатов она является.Во всех бедах, связанных с творческой деятельностью, певица вновь обвинила своего экс-продюсера Максима Фадеева, который, якобы, до сих пор строит ей козни по всему миру.Псевдо-Ткаченко пообещал доложить президенту Украины о диалоге с Наргиз. А также рассказать, какой она "прекрасный патриот США и Украины, и Узбекистана". В ответ она начала восхищаться Зеленским.Пранкеры поинтересовались, отправляла ли Наргиз средства на ВСУ или другой вид поддержки. Она ответила, что, разумеется, помогает, просто не хочет пиариться на этом.Собеседник напомнил Наргиз о её еврейских корнях и поинтересовался, не смущает ли её личность Степана Бандеры."Бандера – это мой любимый герой! Я собираюсь татуировку набить", - заявила Наргиз.Затем она показала своё новое тату в виде трезубца. Единственное, она не уточнила, какое место на своём покрытом татуировками теле определила для украинского националиста.Уроженка Ташкента и гражданка США, певица Наргиз ранее осудила российский коллег, поддержавших спецоперацию. Наргиз Закирова - уроженка Ташкента, имеет гражданство США. В 2017 году ей запретили въезд на Украину за гастроли в Крыму. Также киевский режим обвинил ее в поддержке политики президента РФ Владимира Путина.В 2019 году артистка заявила, что считает это решение оскорбительным, так как все ее трое детей - американцы, уверенные, что в России "по улицам ходят медведи и мафия", а сама она не чувствует себя в безопасности в РФ.В 2022 году певица осудила своих российских коллег, поддержавших спецоперацию.В мае прошлого года Наргиз был запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет за дискредитацию российских военных.

https://ukraina.ru/20231122/1051251716.html

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новости, россия, украина, сша, узбекистан, лысая певица, александр ткаченко, вован и лексус, пранкеры