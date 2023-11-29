"Приболела психически": Наргиз финансирует ВСУ и мечтает набить тату Бандеры - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051578159.html
"Приболела психически": Наргиз финансирует ВСУ и мечтает набить тату Бандеры
"Приболела психически": Наргиз финансирует ВСУ и мечтает набить тату Бандеры - 29.11.2023 Украина.ру
"Приболела психически": Наргиз финансирует ВСУ и мечтает набить тату Бандеры
Певица Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу, что мечтает набить тату Бандеры и выступить на Украине. Видео пранкеры разметили 29 ноября в своём телеграм-канале
2023-11-29T10:58
2023-11-29T11:08
новости
россия
украина
сша
узбекистан
лысая певица
александр ткаченко
вован и лексус
пранкеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051572978_0:184:2962:1850_1920x0_80_0_0_29ce3b879715423bc0c417d9c45f7012.jpg.webp
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили певице узбекского происхождения, получившей славу в России, под видом экс-министр культуры Украины Александра Ткаченко.Наргиз начала с того, что для неё это очень большая честь. Она заявила, что "с самого первого дня начала войны поддерживает Украину и будет дальше её поддерживать"."Для меня это уже моя личная война, от которой уже психические заболевания начинаются", - призналась русофобка."Ткаченко" напомнил певице, что она внесена на украинский расстрельный сайт "Миротворец", так как в 2014 году приезжала в российский Крым. Наргиз открестилась от этого и даже добавила, что её музыку к фильму "Крым" поставили без её ведома, свалил всё на своего экс-продюсера Максима Фадеева.Певица пожаловалась псевдо-Ткаченко на состояние своего здоровья. Пребывая в США, её здоровье из-за конфликта "очень пошатнулось" и до сих пор не может остановиться.Наргиз продолжила рассказывать пранкерам о том, что выступить на Украине "это большая мечта" для неё.Вован и Лексус под видом украинского экс-министра поинтересовались отдельными фактами её биографии. В частности, напомнили, что в 2013 году она жила в США, а потом приехала в Москву. Наргиз расплылась в улыбке, рассказывая, что "испытала ужас", а также, что здесь "страшно и ужасно".Идея приехать в Россию на шоу "Голос" пришла Наргиз случайно. Она, якобы, была в гостях у мамы. Там работало российское телевидение и реклама музыкального шоу. Наргиз уверяет, что если бы там рекламировали "Голос Украины" или "Голос Африки", она поехала бы туда. При этом она не уточнила, почему не подалась на местный американский конкурс талантов.Уроженка Ташкента рассказала, что приехала "светлая и счастливая", и была не в восторге от россиян, которые "даже "здрасьте" не говорят". У бедолаги, по её словам, в Москве развилась социофобия, а также случались панические атаки, когда к ней подходили люди.После она рассказала, какой ярой патриоткой Соединённых Штатов она является.Во всех бедах, связанных с творческой деятельностью, певица вновь обвинила своего экс-продюсера Максима Фадеева, который, якобы, до сих пор строит ей козни по всему миру.Псевдо-Ткаченко пообещал доложить президенту Украины о диалоге с Наргиз. А также рассказать, какой она "прекрасный патриот США и Украины, и Узбекистана". В ответ она начала восхищаться Зеленским.Пранкеры поинтересовались, отправляла ли Наргиз средства на ВСУ или другой вид поддержки. Она ответила, что, разумеется, помогает, просто не хочет пиариться на этом.Собеседник напомнил Наргиз о её еврейских корнях и поинтересовался, не смущает ли её личность Степана Бандеры."Бандера – это мой любимый герой! Я собираюсь татуировку набить", - заявила Наргиз.Затем она показала своё новое тату в виде трезубца. Единственное, она не уточнила, какое место на своём покрытом татуировками теле определила для украинского националиста.Уроженка Ташкента и гражданка США, певица Наргиз ранее осудила российский коллег, поддержавших спецоперацию. Наргиз Закирова - уроженка Ташкента, имеет гражданство США. В 2017 году ей запретили въезд на Украину за гастроли в Крыму. Также киевский режим обвинил ее в поддержке политики президента РФ Владимира Путина.В 2019 году артистка заявила, что считает это решение оскорбительным, так как все ее трое детей - американцы, уверенные, что в России "по улицам ходят медведи и мафия", а сама она не чувствует себя в безопасности в РФ.В 2022 году певица осудила своих российских коллег, поддержавших спецоперацию.В мае прошлого года Наргиз был запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет за дискредитацию российских военных.
https://ukraina.ru/20231122/1051251716.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051572978_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a545ed8c40a58b26943d8c95cd30e939.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, узбекистан, лысая певица, александр ткаченко, вован и лексус, пранкеры
Новости, Россия, Украина, США, Узбекистан, Лысая певица, Александр Ткаченко, Вован и Лексус, пранкеры

"Приболела психически": Наргиз финансирует ВСУ и мечтает набить тату Бандеры

10:58 29.11.2023 (обновлено: 11:08 29.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать в
Певица Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу, что мечтает набить тату Бандеры и выступить на Украине. Видео пранкеры разметили 29 ноября в своём телеграм-канале
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили певице узбекского происхождения, получившей славу в России, под видом экс-министр культуры Украины Александра Ткаченко.
Наргиз начала с того, что для неё это очень большая честь. Она заявила, что "с самого первого дня начала войны поддерживает Украину и будет дальше её поддерживать".
"Для меня это уже моя личная война, от которой уже психические заболевания начинаются", - призналась русофобка.
"Ткаченко" напомнил певице, что она внесена на украинский расстрельный сайт "Миротворец", так как в 2014 году приезжала в российский Крым. Наргиз открестилась от этого и даже добавила, что её музыку к фильму "Крым" поставили без её ведома, свалил всё на своего экс-продюсера Максима Фадеева.
Певица пожаловалась псевдо-Ткаченко на состояние своего здоровья. Пребывая в США, её здоровье из-за конфликта "очень пошатнулось" и до сих пор не может остановиться.
Наргиз продолжила рассказывать пранкерам о том, что выступить на Украине "это большая мечта" для неё.
Вован и Лексус под видом украинского экс-министра поинтересовались отдельными фактами её биографии. В частности, напомнили, что в 2013 году она жила в США, а потом приехала в Москву. Наргиз расплылась в улыбке, рассказывая, что "испытала ужас", а также, что здесь "страшно и ужасно".
Идея приехать в Россию на шоу "Голос" пришла Наргиз случайно. Она, якобы, была в гостях у мамы. Там работало российское телевидение и реклама музыкального шоу. Наргиз уверяет, что если бы там рекламировали "Голос Украины" или "Голос Африки", она поехала бы туда. При этом она не уточнила, почему не подалась на местный американский конкурс талантов.
Уроженка Ташкента рассказала, что приехала "светлая и счастливая", и была не в восторге от россиян, которые "даже "здрасьте" не говорят". У бедолаги, по её словам, в Москве развилась социофобия, а также случались панические атаки, когда к ней подходили люди.
После она рассказала, какой ярой патриоткой Соединённых Штатов она является.
Во всех бедах, связанных с творческой деятельностью, певица вновь обвинила своего экс-продюсера Максима Фадеева, который, якобы, до сих пор строит ей козни по всему миру.
Псевдо-Ткаченко пообещал доложить президенту Украины о диалоге с Наргиз. А также рассказать, какой она "прекрасный патриот США и Украины, и Узбекистана". В ответ она начала восхищаться Зеленским.
Пранкеры поинтересовались, отправляла ли Наргиз средства на ВСУ или другой вид поддержки. Она ответила, что, разумеется, помогает, просто не хочет пиариться на этом.
Собеседник напомнил Наргиз о её еврейских корнях и поинтересовался, не смущает ли её личность Степана Бандеры.
"Бандера – это мой любимый герой! Я собираюсь татуировку набить", - заявила Наргиз.
Затем она показала своё новое тату в виде трезубца. Единственное, она не уточнила, какое место на своём покрытом татуировками теле определила для украинского националиста.
© Вован и Лексус телеграм-канал
© Вован и Лексус телеграм-канал
Уроженка Ташкента и гражданка США, певица Наргиз ранее осудила российский коллег, поддержавших спецоперацию. Наргиз Закирова - уроженка Ташкента, имеет гражданство США. В 2017 году ей запретили въезд на Украину за гастроли в Крыму. Также киевский режим обвинил ее в поддержке политики президента РФ Владимира Путина.
В 2019 году артистка заявила, что считает это решение оскорбительным, так как все ее трое детей - американцы, уверенные, что в России "по улицам ходят медведи и мафия", а сама она не чувствует себя в безопасности в РФ.
В 2022 году певица осудила своих российских коллег, поддержавших спецоперацию.
В мае прошлого года Наргиз был запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет за дискредитацию российских военных.
22 ноября, 17:58
"Для меня это честь!": блогер Шарлот спел гимн Украины, плюхнулся на диван и присягнул "Зеленскому"Певец-блогер Эдуард Шарлот созвонился с "Зеленским" и спел гимн Украины для получения гражданства. Однако звонок организовали пранкеры Вован и Лексус
 
НовостиРоссияУкраинаСШАУзбекистанЛысая певицаАлександр ТкаченкоВован и Лексуспранкеры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Шарль Мишель подтвердил, что ЕС не поставит Украине 1 млн снарядов к марту
11:55Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления
11:31Косачев ответил на отказ Столтенберга сравнивать Украину с Газой
11:30Речь идёт о воровстве: в МИД РФ осудили передачу скифского золота Украине
10:58"Приболела психически": Наргиз финансирует ВСУ и мечтает набить тату Бандеры
10:46Боевики ВСУ лишились спутниковой связи Starlink над ЛДНР и Харьковской областью – Рогов
10:44В Лисичанск возвращаются люди - вице-премьер Татарстана
10:43Депутат Верховной Рады Лабазюк откупился и вышел из СИЗО
10:23Россия имеет законное право сбивать спутники Starlink, используемые ВСУ – эксперт ВВС США
09:54"Незаживающая рана Донбасса": в ЛНР открыли мемориал погибшим от украинской агрессии
09:30В Севастополе около двух тысяч человек остаются без света из-за неутихающего ветра
09:15"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины
09:07"Прошла эпоха": США придётся признать превосходство России в ядерной сфере - Риттер
09:00Бойкот Залужному, подрыв немецкого танка, крест на членстве в НАТО. Главное на Украине на утро 29 ноября
08:49Собянин рассказал о летевшем на Москву украинском беспилотнике
08:37Всемирный русский народный собор – взгляд в будущее России
08:36Сийярто тактично не назвал "невменяемого" главу МИД страны НАТО – Пушков
08:10Протесты было легко загасить, если бы не мягкотелость Януковича. Журналист Чаленко — к 10-летию Майдана
08:07Россия поднялась на 11 место по экспорту шоколада в мире
07:56"Арестами делу не поможешь". Украинские эксперты констатируют раскол в верхах
Лента новостейМолния