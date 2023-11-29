https://ukraina.ru/20231129/1051572480.html

"Незаживающая рана Донбасса": в ЛНР открыли мемориал погибшим от украинской агрессии

"Незаживающая рана Донбасса": в ЛНР открыли мемориал погибшим от украинской агрессии - 29.11.2023 Украина.ру

"Незаживающая рана Донбасса": в ЛНР открыли мемориал погибшим от украинской агрессии

На окраине Луганска открыли мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса". На этом месте захоронены почти 400 человек, погибших от украинской агрессии, сообщили 29 ноября журналисты РИА Новости

2023-11-29T09:54

2023-11-29T09:54

2023-11-29T09:54

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Работы над мемориалом проводили сотрудники Российского военно-исторического общества по поручения президента РФ Владимира Путина. Мемориал построен на месте массового захоронения мирных жителей, которое было образовано во время блокады Луганска со стороны ВСУ летом 2014 года.В торжественной церемонии открытия приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, зампредседателя РВИО Николай Овсиенко, представители СК РФ, члены межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии и члены полевой команды, а также родственники погибших."Сегодня день становления справедливости, памяти, уважения. И это очень важный долг памяти по отношению к героям Луганской Народной Республики, героям Донбасса, которые в 2014 году стали на защиту своей земли, стали отстаивать свое право быть частью русского мира, частью России, говорить на русском языке. Право, чтобы их дети учились в школе и читали книги на русском. И за это их начали убивать, уничтожать...", - отметил Кириенко.Он подчеркнул, что Владимир Путин специально выделил средства на мемориал "Незаживающая рана Донбасса" из резервного фонда президента.Кириенко назвал героическим подвиг народа Донбасса и подчеркнул важность сохранения исторической памяти.Пасечник дополнил, что на месте, где воздвигли мемориал захоронены почти 400 человек. В том числе и жители ранее подконтрольной Киеву территории ЛНР, в том числе дети и пожилые люди, которые погибли в результате агрессии Киева. Глава ЛНР назвал мемориал "еще одним символом непокоренности Донбасса"."Это граждане Луганской Народной Республики. Среди них также есть защитники Донбасса. Среди них есть жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной, которые также стали жертвами киевских силовиков при освобождении городов и поселков, в ходе выполнения специальной военной операции. Среди них женщины, старики..., заживо сожженные киевскими силовиками инвалиды из Кременского дома-интерната", - сказал Пасечник.Художественный облик мемориала разработан архитектором Константином Фоминым и скульптором Михаилом Баскаковым. Во входной группе нового кладбища размещена фигура Матери, которая держит на руках тело убитого сына.

https://ukraina.ru/20231120/1051152454.html

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новости, россия, луганск, луганская народная республика, лнр, леонид пасечник, донбасс, мемориал