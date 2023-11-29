Дмитрий Ефимов о том, как и зачем Ротшильды меняют погоду на планете, распыляя в небе опасные химикаты - 29.11.2023 Украина.ру
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Дмитрий Ефимов о том, как и зачем Ротшильды меняют погоду на планете, распыляя в небе опасные химикаты
Дмитрий Ефимов о том, как и зачем Ротшильды меняют погоду на планете, распыляя в небе опасные химикаты - 29.11.2023 Украина.ру
Дмитрий Ефимов о том, как и зачем Ротшильды меняют погоду на планете, распыляя в небе опасные химикаты
Глобальное потепление — это инструмент в руках тех, кому уже принадлежит большинство ресурсов нашей планеты. Они поддерживают это миф, чтобы держать все человечество в ежовых рукавицах перманентного страха. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
2023-11-29T05:10
2023-11-29T05:10
новости
погода
климат
химикаты
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Для воздействия на климат используются не точечные, а системные методы воздействия, которые якобы затрудняют солнечному ветру доходить по поверхности Земли и тем самым снижают среднюю температуру. Именно эти методы повинны в изменении погоды в целом, рассказал аналитик.В мире распыление сульфата бария или серебра с самолетов спонсируется в том числе фондом Билла и Мелинды Гейтс и фондом Ротшильдов. Но зачем им нужно глобальное изменение погоды на всей планете, остается тайной, добавил эксперт.При этом никто не берет на себя ответственность за эти работы, которые ведутся по всему миру. Возможно, они проводятся на основании глобальных климатических договоренностей в Париже или Киото, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231128/1051543246.html
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новости, погода, климат, химикаты, планета, ресурсы, природные ресурсы, ротшильд, билл гейтс, самолет, оружие
Новости, погода, климат, химикаты, планета, ресурсы, природные ресурсы, Ротшильд, Билл Гейтс, самолет, оружие

Дмитрий Ефимов о том, как и зачем Ротшильды меняют погоду на планете, распыляя в небе опасные химикаты

05:10 29.11.2023
 
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© РИА Новости . Макс Ветров
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Глобальное потепление — это инструмент в руках тех, кому уже принадлежит большинство ресурсов нашей планеты. Они поддерживают это миф, чтобы держать все человечество в ежовых рукавицах перманентного страха. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
Для воздействия на климат используются не точечные, а системные методы воздействия, которые якобы затрудняют солнечному ветру доходить по поверхности Земли и тем самым снижают среднюю температуру. Именно эти методы повинны в изменении погоды в целом, рассказал аналитик.
"Вспомните, когда вы видели чистое голубое небо, запомнившееся в детстве? В последние месяцы и годы практически никогда. Если нет облаков, то солнце светит через дымку, а небо исчерчено следами химтрейлов, распыляемых с самолетов", - объяснил Ефимов.
В мире распыление сульфата бария или серебра с самолетов спонсируется в том числе фондом Билла и Мелинды Гейтс и фондом Ротшильдов. Но зачем им нужно глобальное изменение погоды на всей планете, остается тайной, добавил эксперт.
При этом никто не берет на себя ответственность за эти работы, которые ведутся по всему миру. Возможно, они проводятся на основании глобальных климатических договоренностей в Париже или Киото, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Игорь Бедеров интервью - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 19:05
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