Дмитрий Ефимов о том, как и зачем Ротшильды меняют погоду на планете, распыляя в небе опасные химикаты
Глобальное потепление — это инструмент в руках тех, кому уже принадлежит большинство ресурсов нашей планеты. Они поддерживают это миф, чтобы держать все человечество в ежовых рукавицах перманентного страха. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
Для воздействия на климат используются не точечные, а системные методы воздействия, которые якобы затрудняют солнечному ветру доходить по поверхности Земли и тем самым снижают среднюю температуру. Именно эти методы повинны в изменении погоды в целом, рассказал аналитик.
"Вспомните, когда вы видели чистое голубое небо, запомнившееся в детстве? В последние месяцы и годы практически никогда. Если нет облаков, то солнце светит через дымку, а небо исчерчено следами химтрейлов, распыляемых с самолетов", - объяснил Ефимов.
В мире распыление сульфата бария или серебра с самолетов спонсируется в том числе фондом Билла и Мелинды Гейтс и фондом Ротшильдов. Но зачем им нужно глобальное изменение погоды на всей планете, остается тайной, добавил эксперт.
При этом никто не берет на себя ответственность за эти работы, которые ведутся по всему миру. Возможно, они проводятся на основании глобальных климатических договоренностей в Париже или Киото, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 19:05Экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров о том, кто отравил жену Буданова и офицеров ГУР на УкраинеСоздатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, кто виноват в отравлении членов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и жены главы ведомства Кирилла Буданова.