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Главное из выступлений Путина и патриарха Кирилла на Всемирном русском народном соборе

Главное из выступлений Путина и патриарха Кирилла на Всемирном русском народном соборе - 29.11.2023 Украина.ру

Главное из выступлений Путина и патриарха Кирилла на Всемирном русском народном соборе

Во вторник, 28 ноября, в Большом зале Кремлевского дворца прошло пленарное заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС). Центральными событиями мероприятия стали выступления президента РФ Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла

2023-11-29T06:51

2023-11-29T06:51

2023-11-29T07:01

эксклюзив

владимир путин

патриарх кирилл

русский мир

россия

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Путин о том, что значит быть русскимВсемирный русский народный собор - международная общественная организация, созданная в 1993 году под эгидой Русской православной церкви (РПЦ). Главой собора является патриарх. Каждый год ВРНС проводит соборные совещания, в которых участвуют государственные и общественные деятели, парламентарии, политики, предприниматели, журналисты и др.Встреча этого года - юбилейная, 25-я по счету. Темой мероприятия стало настоящее и будущее Русского мира.Заседание открыл глава российского государства Владимир Путин. Предваряя свою речь, он объявил минуту молчания в память погибших в ходе специальной военной операции на Украине.Президент напомнил, что ВРНС формировался в "сложное, переломное для страны" время. Сейчас, отметил Путин, многих членов собора можно встретить среди военных, добровольцев и волонтеров в Донбассе и новых регионах.Именно там наши соотечественники защищают подлинную свободу, подчеркнул он."Потому что в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободным, если не свободны его близкие, дети, его отчизна. И именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, наши солдаты и офицеры, дочери отечества. Свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днём и будущими поколениями", - сказал российский лидер.По его словам, суверенитет государства – это прежде всего свобода. Для России, народа и для каждого из нас.Российское общество "отказывается от всего наносного, обращается к истинным, подлинным ценностям". Оно готово к решению масштабных задач, которые требуют "соборной работы"."Нам предстоит решать задачи по обустройству громадных пространств - от Тихого океана до Балтики и Черного моря. Наша экономика, промышленность, сельское хозяйство, новые отрасли: творческие, креативные индустрии и национальный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал", - заявил Путин.Он призвал беречь многообразие культуры в РФ."У нас большая многоликая страна, и в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь, беречь это многообразное согласие, наше общее достояние. Обращаю на это внимание руководителей всех субъектов федерации и рассчитываю здесь на авторитет пастырей наших традиционных религий, на ответственность всех политических сил и общественных организаций", - сказал президент.Быть русским, по словам Путина, это прежде всего ответственность за сбережение России, именно в этом заключается истинный патриотизм.Президент рассказал об исторической преемственности Русского мира - это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, СССР и современная Россия, "которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава"."Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или даже религиозной принадлежности. Но хочу подчеркнуть, без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность - это просто факт", - подчеркнул Путин.По его словам, битва России за свой суверенитет носит национально-освободительный характер, при этом борьба идет и за свободу всего мира.Путин напомнил, что выстоять под западными санкциями страна смогла благодаря совместным усилиям бизнеса и государства."Вкладывайте в Россию, создавайте рабочие места, развивайте производство, участвуйте в подготовке кадров - и тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний", - обратился он к предпринимателям.Патриарх Кирилл об опасности бесконтрольной миграцииСущность Русского мира была в центре внимания и выступления патриарха Московского и всея Руси Кирилла."Формула Русского мира – культурное многообразие от Римского до Русского мира. Явленая в истории цветущая сложность человеческой цивилизации есть, безусловно, действие мудрого промысла Божия, это богатство исторического сада Божия... Россия призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ", - сказал он.Предстоятель РПЦ выразил уверенность, что России не нужно выдумывать государственную идеологию, так как она у нас "и так есть".Определяющее значение, добавил он, имеет единство культуры, состоящее в осознании народом общности исторической судьбы и общности духовно нравственных ценностей."Из чего проистекает в свою очередь единство мировоззрения: подчеркну, именно мировоззрения, а не идеологии, эти вещи ни в коем случае нельзя смешивать. Идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе непрочно, ненадёжно и может рассыпаться при неблагоприятных условиях", - подчеркнул глава РПЦ.В своей речи патриарх Кирилл коснулся темы абортов."Это, без преувеличения, настоящее национальное бедствие, уничтожающее будущее нашего общества, разрушающее представление о ценности жизни человека", - сказал он.Одними запретами, полагает патриарх, ситуацию не исправить."Очень важно проводить просветительскую работу, в том числе и в школе, воспитывая в детях уважение к человеческой жизни, любовь к родителям, к родной стране, к нашим нравственным ценностям и идеалам. Без любви, действующей в свободном нравственном выборе, никакие запреты не смогут кардинально изменить ситуацию. Без любви всё это становится бездушной системой наказаний, которые человек будет всегда стараться хитростью обойти", - заявил он.Кроме того, серьезным вызовом назвал предстоятель и проблему мигрантов.Приток мигрантов, не владеющих русским языком, не знающих истории России, ее обычаев и традиций чреват деформацией «единого правового, культурного и языкового пространства страны», отметил глава РПЦ."В некоторых крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции. Существуя по собственным правилам, они служат питательной почвой для экстремизма и терроризма, а также становятся источником колоссального напряжения в обществе. Не надо это замалчивать. Никого не обижаем! Среди людей, которые приехали на заработки в Россию, есть много добропорядочных людей, кстати, с уважением относящихся и к русскому народу, и к нашим традициям, и к Православной Церкви, и к вере. Но есть и люди с другими интересами", - заявил он.Помимо экономической выгоды существуют важнейшие стратегические вопросы бытия государства и общества, заявил патриарх.Каким может быть решение миграционной проблемы - надо думать и серьёзно анализировать в том числе и опыт других стран, столкнувшихся с подобными вызовами, резюмировал глава РПЦ.

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эксклюзив, владимир путин, патриарх кирилл, русский мир, россия