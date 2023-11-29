Это не совпадение. Аналитик ФСО о том, кому было выгодно устроить ураган в Крыму и землетрясение в Турции - 29.11.2023 Украина.ру
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Это не совпадение. Аналитик ФСО о том, кому было выгодно устроить ураган в Крыму и землетрясение в Турции
Это не совпадение. Аналитик ФСО о том, кому было выгодно устроить ураган в Крыму и землетрясение в Турции - 29.11.2023 Украина.ру
Это не совпадение. Аналитик ФСО о том, кому было выгодно устроить ураган в Крыму и землетрясение в Турции
Мощный шторм на всем черноморском побережье и разрушительные землетрясения в Турции не являются случайными природными катаклизмами. Они могли возникнуть после применения климатического оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
2023-11-29T04:50
2023-11-29T04:50
новости
россия
турция
оружие
климат
израиль
сша
ураган
землетрясение
шторм
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В 70-х годах прошлого века именно по инициативе СССР была принята международная Конвенция о запрете враждебного воздействия на окружающую среду, которую подписали более 50 стран. Это говорит о том, что климатическое оружие разрабатывалось очень давно, рассказал аналитик.Последние погодные аномалии пришлись именно на регионы, завязанные на палестино-израильском конфликте. В частности, Турция стала одним из главных противников действий Тель-Авива в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане, добавил он.Вот только прямых доказательств применения климатического оружия нет. Но известно, что оно вызывает радикальные изменения погоды в регионах, находясь за тысячи километров от них, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231128/1051477639.html
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новости, россия, турция, оружие, климат, израиль, сша, ураган, землетрясение, шторм, сектор газа, погода
Новости, Россия, Турция, оружие, климат, Израиль, США, ураган, землетрясение, шторм, сектор Газа, погода

Это не совпадение. Аналитик ФСО о том, кому было выгодно устроить ураган в Крыму и землетрясение в Турции

04:50 29.11.2023
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Мощный шторм на всем черноморском побережье и разрушительные землетрясения в Турции не являются случайными природными катаклизмами. Они могли возникнуть после применения климатического оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
В 70-х годах прошлого века именно по инициативе СССР была принята международная Конвенция о запрете враждебного воздействия на окружающую среду, которую подписали более 50 стран. Это говорит о том, что климатическое оружие разрабатывалось очень давно, рассказал аналитик.
Последние погодные аномалии пришлись именно на регионы, завязанные на палестино-израильском конфликте. В частности, Турция стала одним из главных противников действий Тель-Авива в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане, добавил он.
"Совпадений не бывает — главный принцип разведки. Так что, возможно, мы видим результаты действий союзников Израиля. То же самое относится к крымскому урагану. Нетрудно ответить на классический вопрос que prodest (кому выгодно)", - отметил Ефимов.
Вот только прямых доказательств применения климатического оружия нет. Но известно, что оно вызывает радикальные изменения погоды в регионах, находясь за тысячи километров от них, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 14:17
Алексей Самойлов: ВСУ пугают Запад новым походом России на Киев, чтобы подготовить атаку на СмоленскВСУ перейдут к стратегии активной обороны. Одновременно с этим они будут активно атаковать российские регионы, несвязанные с СВО. С точки зрения пропаганды такое поведение тоже выгодно. "Ну и что, что русские штурмуют Изюм. Зато мы атакуем Смоленск"
 
НовостиРоссияТурцияоружиеклиматИзраильСШАураганземлетрясениештормсектор Газапогода
 
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