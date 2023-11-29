Это не совпадение. Аналитик ФСО о том, кому было выгодно устроить ураган в Крыму и землетрясение в Турции
Мощный шторм на всем черноморском побережье и разрушительные землетрясения в Турции не являются случайными природными катаклизмами. Они могли возникнуть после применения климатического оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
В 70-х годах прошлого века именно по инициативе СССР была принята международная Конвенция о запрете враждебного воздействия на окружающую среду, которую подписали более 50 стран. Это говорит о том, что климатическое оружие разрабатывалось очень давно, рассказал аналитик.
Последние погодные аномалии пришлись именно на регионы, завязанные на палестино-израильском конфликте. В частности, Турция стала одним из главных противников действий Тель-Авива в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане, добавил он.
"Совпадений не бывает — главный принцип разведки. Так что, возможно, мы видим результаты действий союзников Израиля. То же самое относится к крымскому урагану. Нетрудно ответить на классический вопрос que prodest (кому выгодно)", - отметил Ефимов.
Вот только прямых доказательств применения климатического оружия нет. Но известно, что оно вызывает радикальные изменения погоды в регионах, находясь за тысячи километров от них, заключил собеседник Украина.ру.
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