https://ukraina.ru/20231129/1051527814.html

Это не совпадение. Аналитик ФСО о том, кому было выгодно устроить ураган в Крыму и землетрясение в Турции

Это не совпадение. Аналитик ФСО о том, кому было выгодно устроить ураган в Крыму и землетрясение в Турции - 29.11.2023 Украина.ру

Это не совпадение. Аналитик ФСО о том, кому было выгодно устроить ураган в Крыму и землетрясение в Турции

Мощный шторм на всем черноморском побережье и разрушительные землетрясения в Турции не являются случайными природными катаклизмами. Они могли возникнуть после применения климатического оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов

2023-11-29T04:50

2023-11-29T04:50

2023-11-29T04:50

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В 70-х годах прошлого века именно по инициативе СССР была принята международная Конвенция о запрете враждебного воздействия на окружающую среду, которую подписали более 50 стран. Это говорит о том, что климатическое оружие разрабатывалось очень давно, рассказал аналитик.Последние погодные аномалии пришлись именно на регионы, завязанные на палестино-израильском конфликте. В частности, Турция стала одним из главных противников действий Тель-Авива в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане, добавил он.Вот только прямых доказательств применения климатического оружия нет. Но известно, что оно вызывает радикальные изменения погоды в регионах, находясь за тысячи километров от них, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231128/1051477639.html

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новости, россия, турция, оружие, климат, израиль, сша, ураган, землетрясение, шторм, сектор газа, погода