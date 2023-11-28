Украинцы перекрыли дороги в польских городах в знак протеста против блокировки границы - 28.11.2023 Украина.ру
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Украинцы перекрыли дороги в польских городах в знак протеста против блокировки границы
Украинцы перекрыли дороги в польских городах в знак протеста против блокировки границы - 28.11.2023 Украина.ру
Украинцы перекрыли дороги в польских городах в знак протеста против блокировки границы
В знак протеста против блокировки пунктов пограничного пропуска польскими перевозчиками в Перемышле и Медике несколько десятков украинских водителей перекрыли дороги. В акции приняли участие около 30-ти украинцев, передаёт радиостанция RMF FM
2023-11-28T23:42
2023-11-28T23:42
новости
украина
польша
протесты
перевозчики
пересечение границы
государственная граница
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Города Перемышль и Медыка являются пограничными населёнными пунктами, а протестуя, украинцы фактически блокировали движение транспорта. СМИ уточняет, что протесты прошли без происшествий. Вместе с этим в сети появилась информация об обострении обстановки на самих КПП польско-украинской границы. Так, польский политик Рафал Меклер опубликовал видеосообщение одного из польских дальнобойщиков, который заявил, что украинский водитель сбил одного из протестующих водителей. До этого остановить блокаду границы с Украиной призвал мэр Львова. В свою очередь власти Польши потребовали украинцев выполнить требования протестующих, поскольку вся ответственность в том, что происходит сегодня на польско-украинской границе лежит не на Варшаве, а на Киеве и Европейском Союзе. Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. На минувшей неделе началась блокада ещё одного КПП – "Медика – Шегини".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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5
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новости, украина, польша, протесты, перевозчики, пересечение границы, государственная граница
Новости, Украина, Польша, протесты, перевозчики, пересечение границы, государственная граница

Украинцы перекрыли дороги в польских городах в знак протеста против блокировки границы

23:42 28.11.2023
 
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
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В знак протеста против блокировки пунктов пограничного пропуска польскими перевозчиками в Перемышле и Медике несколько десятков украинских водителей перекрыли дороги. В акции приняли участие около 30-ти украинцев, передаёт радиостанция RMF FM
Города Перемышль и Медыка являются пограничными населёнными пунктами, а протестуя, украинцы фактически блокировали движение транспорта.
"Гигантские пробки в Пшемысле и на подъездном пути к приграничной Медике. Причиной стала блокада, которую в ответ на протест польских водителей начали водители с Украины", — сказано в сообщении.
СМИ уточняет, что протесты прошли без происшествий. Вместе с этим в сети появилась информация об обострении обстановки на самих КПП польско-украинской границы. Так, польский политик Рафал Меклер опубликовал видеосообщение одного из польских дальнобойщиков, который заявил, что украинский водитель сбил одного из протестующих водителей.
До этого остановить блокаду границы с Украиной призвал мэр Львова. В свою очередь власти Польши потребовали украинцев выполнить требования протестующих, поскольку вся ответственность в том, что происходит сегодня на польско-украинской границе лежит не на Варшаве, а на Киеве и Европейском Союзе.
Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. На минувшей неделе началась блокада ещё одного КПП – "Медика – Шегини".
 
НовостиУкраинаПольшапротестыперевозчикипересечение границыгосударственная граница
 
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Заголовок открываемого материала
23:42Украинцы перекрыли дороги в польских городах в знак протеста против блокировки границы
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