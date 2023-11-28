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Украинцы перекрыли дороги в польских городах в знак протеста против блокировки границы

Украинцы перекрыли дороги в польских городах в знак протеста против блокировки границы - 28.11.2023 Украина.ру

Украинцы перекрыли дороги в польских городах в знак протеста против блокировки границы

В знак протеста против блокировки пунктов пограничного пропуска польскими перевозчиками в Перемышле и Медике несколько десятков украинских водителей перекрыли дороги. В акции приняли участие около 30-ти украинцев, передаёт радиостанция RMF FM

2023-11-28T23:42

2023-11-28T23:42

2023-11-28T23:42

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польша

протесты

перевозчики

пересечение границы

государственная граница

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Города Перемышль и Медыка являются пограничными населёнными пунктами, а протестуя, украинцы фактически блокировали движение транспорта. СМИ уточняет, что протесты прошли без происшествий. Вместе с этим в сети появилась информация об обострении обстановки на самих КПП польско-украинской границы. Так, польский политик Рафал Меклер опубликовал видеосообщение одного из польских дальнобойщиков, который заявил, что украинский водитель сбил одного из протестующих водителей. До этого остановить блокаду границы с Украиной призвал мэр Львова. В свою очередь власти Польши потребовали украинцев выполнить требования протестующих, поскольку вся ответственность в том, что происходит сегодня на польско-украинской границе лежит не на Варшаве, а на Киеве и Европейском Союзе. Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. На минувшей неделе началась блокада ещё одного КПП – "Медика – Шегини".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, протесты, перевозчики, пересечение границы, государственная граница