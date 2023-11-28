https://ukraina.ru/20231128/1051563958.html

СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины

СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины - 28.11.2023 Украина.ру

СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины

Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил журналистам, что состояние его жены Марианны, у которой ранее выявили отравление, хорошее. Об этом пишет американский портал The War Zone

2023-11-28T23:02

2023-11-28T23:02

2023-11-28T23:02

новости

украина

кирилл буданов

главное управление разведки украины (гур)

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По словам главы ГУР Украины, сейчас его супруга находится в больнице на обследовании. Несмотря на благополучное разрешение ситуации, инцидент с отравлением может стать поводом для антироссийских провокаций, заявил в интервью РИА Новости доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк.Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжелыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения. По данным источников, её "скорее всего отравили через еду". Уточнялось, что у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили такой диагноз, все пострадавшие проходят курс лечения, но об их состоянии СМИ не пишут.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур)