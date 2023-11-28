https://ukraina.ru/20231128/1051563958.html
СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины
СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины - 28.11.2023 Украина.ру
СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины
Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил журналистам, что состояние его жены Марианны, у которой ранее выявили отравление, хорошее. Об этом пишет американский портал The War Zone
2023-11-28T23:02
2023-11-28T23:02
2023-11-28T23:02
новости
украина
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051454950_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_135857276d7267c5f6a8aa1b8e1d1e91.png
По словам главы ГУР Украины, сейчас его супруга находится в больнице на обследовании. Несмотря на благополучное разрешение ситуации, инцидент с отравлением может стать поводом для антироссийских провокаций, заявил в интервью РИА Новости доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк.Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжелыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения. По данным источников, её "скорее всего отравили через еду". Уточнялось, что у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили такой диагноз, все пострадавшие проходят курс лечения, но об их состоянии СМИ не пишут.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051454950_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_5970a8642c344507b55ee5f1a6493573.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур)
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР)
СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины
Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил журналистам, что состояние его жены Марианны, у которой ранее выявили отравление, хорошее. Об этом пишет американский портал The War Zone
По словам главы ГУР Украины, сейчас его супруга находится в больнице на обследовании.
"Сейчас ситуация хорошая. Мы (...) ждём результатов обследования", – цитирует его СМИ.
Несмотря на благополучное разрешение ситуации, инцидент с отравлением может стать поводом для антироссийских провокаций, заявил в интервью
РИА Новости доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк.
"Я полагаю, что на Украине достаточно квалифицированных людей, чтобы это провести, и ничего там не будет, а вот информационной вони, я думаю, в нашу сторону будет достаточно", – считает эксперт.
Ранее издание "Украинская правда" сообщало
, что жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжелыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения. По данным источников, её "скорее всего отравили через еду". Уточнялось, что у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили такой диагноз, все пострадавшие проходят курс лечения, но об их состоянии СМИ не пишут.