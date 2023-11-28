СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины - 28.11.2023 Украина.ру
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СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины
СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины - 28.11.2023 Украина.ру
СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины
Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил журналистам, что состояние его жены Марианны, у которой ранее выявили отравление, хорошее. Об этом пишет американский портал The War Zone
2023-11-28T23:02
2023-11-28T23:02
новости
украина
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
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По словам главы ГУР Украины, сейчас его супруга находится в больнице на обследовании. Несмотря на благополучное разрешение ситуации, инцидент с отравлением может стать поводом для антироссийских провокаций, заявил в интервью РИА Новости доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк.Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжелыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения. По данным источников, её "скорее всего отравили через еду". Уточнялось, что у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили такой диагноз, все пострадавшие проходят курс лечения, но об их состоянии СМИ не пишут.
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур)
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР)

СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины

23:02 28.11.2023
 
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Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил журналистам, что состояние его жены Марианны, у которой ранее выявили отравление, хорошее. Об этом пишет американский портал The War Zone
По словам главы ГУР Украины, сейчас его супруга находится в больнице на обследовании.
"Сейчас ситуация хорошая. Мы (...) ждём результатов обследования", – цитирует его СМИ.
Несмотря на благополучное разрешение ситуации, инцидент с отравлением может стать поводом для антироссийских провокаций, заявил в интервью РИА Новости доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк.
"Я полагаю, что на Украине достаточно квалифицированных людей, чтобы это провести, и ничего там не будет, а вот информационной вони, я думаю, в нашу сторону будет достаточно", – считает эксперт.
Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжелыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения. По данным источников, её "скорее всего отравили через еду". Уточнялось, что у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили такой диагноз, все пострадавшие проходят курс лечения, но об их состоянии СМИ не пишут.
 
НовостиУкраинаКирилл БудановГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
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