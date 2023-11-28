ЕС из-за Венгрии никогда не введёт санкции против российского атома - Сийярто - 28.11.2023 Украина.ру
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ЕС из-за Венгрии никогда не введёт санкции против российского атома - Сийярто
ЕС из-за Венгрии никогда не введёт санкции против российского атома - Сийярто - 28.11.2023 Украина.ру
ЕС из-за Венгрии никогда не введёт санкции против российского атома - Сийярто
Венгрия никогда не согласится с попыткой внести теперь уже в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсети Facebook*
2023-11-28T08:02
2023-11-28T08:02
новости
венгрия
петер сийярто
антироссийские санкции
атомная энергетика
евросоюз
сша
россия
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По его словам, соответствующее предложение было выдвинуто на заседании глав МИД стран ЕС."Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики", - сказал Сийярто.По его словам, такой запрет фундаментально вредил бы безопасности венгерского энергоснабжения в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.Глава МИД Венгрии также напомнил журналистам, что США за полгода закупили у России рекордное количество урана - 416 тонн."В то же время здесь, в Брюсселе, некоторые хотят ввести санкции против ядерной энергетики. Тогда вопрос: чьим интересам служит это санкционное предложение? Потому что совершенно точно, что не интересам стран-членов ЕС", - подчеркнул Сийярто.Министр также раскритиковал планы Евросоюза ввести 12-й пакет антироссийских санкций без анализа негативных последствий, которые на экономику сообщества оказали предыдущие 11 пакетов. Поскольку "провал и неудачи" европейской экономики вызваны именно вредом от этих санкций.Напомним, что 12-й пакет санкций был на прошлой неделе предложен совету Евросоюза Еврокомиссией совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости, венгрия, петер сийярто, антироссийские санкции, атомная энергетика, евросоюз, сша, россия
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, антироссийские санкции, атомная энергетика, Евросоюз, США, Россия

ЕС из-за Венгрии никогда не введёт санкции против российского атома - Сийярто

08:02 28.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Читать в
Венгрия никогда не согласится с попыткой внести теперь уже в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсети Facebook*
По его словам, соответствующее предложение было выдвинуто на заседании глав МИД стран ЕС.
"Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики", - сказал Сийярто.
По его словам, такой запрет фундаментально вредил бы безопасности венгерского энергоснабжения в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
Глава МИД Венгрии также напомнил журналистам, что США за полгода закупили у России рекордное количество урана - 416 тонн.
"В то же время здесь, в Брюсселе, некоторые хотят ввести санкции против ядерной энергетики. Тогда вопрос: чьим интересам служит это санкционное предложение? Потому что совершенно точно, что не интересам стран-членов ЕС", - подчеркнул Сийярто.
Министр также раскритиковал планы Евросоюза ввести 12-й пакет антироссийских санкций без анализа негативных последствий, которые на экономику сообщества оказали предыдущие 11 пакетов. Поскольку "провал и неудачи" европейской экономики вызваны именно вредом от этих санкций.
Напомним, что 12-й пакет санкций был на прошлой неделе предложен совету Евросоюза Еврокомиссией совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.
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НовостиВенгрияПетер Сийяртоантироссийские санкцииатомная энергетикаЕвросоюзСШАРоссия
 
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