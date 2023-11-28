https://ukraina.ru/20231128/1051439075.html
ЕС из-за Венгрии никогда не введёт санкции против российского атома - Сийярто
ЕС из-за Венгрии никогда не введёт санкции против российского атома - Сийярто - 28.11.2023 Украина.ру
ЕС из-за Венгрии никогда не введёт санкции против российского атома - Сийярто
Венгрия никогда не согласится с попыткой внести теперь уже в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсети Facebook*
2023-11-28T08:02
2023-11-28T08:02
2023-11-28T08:02
новости
венгрия
петер сийярто
антироссийские санкции
атомная энергетика
евросоюз
сша
россия
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По его словам, соответствующее предложение было выдвинуто на заседании глав МИД стран ЕС."Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики", - сказал Сийярто.По его словам, такой запрет фундаментально вредил бы безопасности венгерского энергоснабжения в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.Глава МИД Венгрии также напомнил журналистам, что США за полгода закупили у России рекордное количество урана - 416 тонн."В то же время здесь, в Брюсселе, некоторые хотят ввести санкции против ядерной энергетики. Тогда вопрос: чьим интересам служит это санкционное предложение? Потому что совершенно точно, что не интересам стран-членов ЕС", - подчеркнул Сийярто.Министр также раскритиковал планы Евросоюза ввести 12-й пакет антироссийских санкций без анализа негативных последствий, которые на экономику сообщества оказали предыдущие 11 пакетов. Поскольку "провал и неудачи" европейской экономики вызваны именно вредом от этих санкций.Напомним, что 12-й пакет санкций был на прошлой неделе предложен совету Евросоюза Еврокомиссией совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, петер сийярто, антироссийские санкции, атомная энергетика, евросоюз, сша, россия
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, антироссийские санкции, атомная энергетика, Евросоюз, США, Россия
ЕС из-за Венгрии никогда не введёт санкции против российского атома - Сийярто
Венгрия никогда не согласится с попыткой внести теперь уже в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсети Facebook*
По его словам, соответствующее предложение было выдвинуто на заседании глав МИД стран ЕС.
"Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики", - сказал Сийярто.
По его словам, такой запрет фундаментально вредил бы безопасности венгерского энергоснабжения в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
Глава МИД Венгрии также напомнил журналистам, что США за полгода закупили у России рекордное количество урана - 416 тонн.
"В то же время здесь, в Брюсселе, некоторые хотят ввести санкции против ядерной энергетики. Тогда вопрос: чьим интересам служит это санкционное предложение? Потому что совершенно точно, что не интересам стран-членов ЕС", - подчеркнул Сийярто.
Министр также раскритиковал планы Евросоюза ввести 12-й пакет антироссийских санкций без анализа негативных последствий, которые на экономику сообщества оказали предыдущие 11 пакетов. Поскольку "провал и неудачи" европейской экономики вызваны именно вредом от этих санкций.
Напомним, что 12-й пакет санкций был на прошлой неделе предложен совету Евросоюза Еврокомиссией совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская