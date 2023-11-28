https://ukraina.ru/20231128/1051439075.html

ЕС из-за Венгрии никогда не введёт санкции против российского атома - Сийярто

ЕС из-за Венгрии никогда не введёт санкции против российского атома - Сийярто - 28.11.2023 Украина.ру

ЕС из-за Венгрии никогда не введёт санкции против российского атома - Сийярто

Венгрия никогда не согласится с попыткой внести теперь уже в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсети Facebook*

2023-11-28T08:02

2023-11-28T08:02

2023-11-28T08:02

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венгрия

петер сийярто

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россия

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По его словам, соответствующее предложение было выдвинуто на заседании глав МИД стран ЕС."Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики", - сказал Сийярто.По его словам, такой запрет фундаментально вредил бы безопасности венгерского энергоснабжения в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.Глава МИД Венгрии также напомнил журналистам, что США за полгода закупили у России рекордное количество урана - 416 тонн."В то же время здесь, в Брюсселе, некоторые хотят ввести санкции против ядерной энергетики. Тогда вопрос: чьим интересам служит это санкционное предложение? Потому что совершенно точно, что не интересам стран-членов ЕС", - подчеркнул Сийярто.Министр также раскритиковал планы Евросоюза ввести 12-й пакет антироссийских санкций без анализа негативных последствий, которые на экономику сообщества оказали предыдущие 11 пакетов. Поскольку "провал и неудачи" европейской экономики вызваны именно вредом от этих санкций.Напомним, что 12-й пакет санкций был на прошлой неделе предложен совету Евросоюза Еврокомиссией совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

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новости, венгрия, петер сийярто, антироссийские санкции, атомная энергетика, евросоюз, сша, россия