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Мединский назвал условие при котором сотни тысяч солдат ВСУ остались бы живы

Мединский назвал условие при котором сотни тысяч солдат ВСУ остались бы живы - 28.11.2023 Украина.ру

Мединский назвал условие при котором сотни тысяч солдат ВСУ остались бы живы

Сотни тысяч украинских солдат остались бы живы, если бы киевская делегация в апреле прошлого года пошла на мирный договор с Кремлём. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский

2023-11-28T21:15

2023-11-28T21:15

2023-11-28T21:15

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владимир мединский

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По его словам, в прошлом году на Украину в качестве советников приехали главы Госдепа и Пентагона, которые повлияли на решение Киева прервать переговорный процесс. Сегодня украинские власти не состоятельны, подчеркнул Мединский. Кроме того глава российской делегации сказал, что у России никогда не было цели завоёвывать Украину, но запад и Зеленский втянули две страны в боевые действия.Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина могла предотвратить гибель сотен тысяч украинцев на фронте, если бы подписала нейтральный статус весной 2022 года. Однако киевский режим не захотел переписывать Конституцию Украины в которой зафиксирован путь в НАТО. На окончательное решение тогда повлиял бывший премьер Британии Борис Джонсон, который заявил, что никто ничего не будет подписывать в русскими и добавил: "давайте будем просто воевать".

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новости, сво, спецоперация, переговоры, украина, владимир мединский