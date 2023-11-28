Мединский назвал условие при котором сотни тысяч солдат ВСУ остались бы живы - 28.11.2023 Украина.ру
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Мединский назвал условие при котором сотни тысяч солдат ВСУ остались бы живы
Мединский назвал условие при котором сотни тысяч солдат ВСУ остались бы живы - 28.11.2023 Украина.ру
Мединский назвал условие при котором сотни тысяч солдат ВСУ остались бы живы
Сотни тысяч украинских солдат остались бы живы, если бы киевская делегация в апреле прошлого года пошла на мирный договор с Кремлём. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский
2023-11-28T21:15
2023-11-28T21:15
новости
сво
спецоперация
переговоры
украина
владимир мединский
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По его словам, в прошлом году на Украину в качестве советников приехали главы Госдепа и Пентагона, которые повлияли на решение Киева прервать переговорный процесс. Сегодня украинские власти не состоятельны, подчеркнул Мединский. Кроме того глава российской делегации сказал, что у России никогда не было цели завоёвывать Украину, но запад и Зеленский втянули две страны в боевые действия.Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина могла предотвратить гибель сотен тысяч украинцев на фронте, если бы подписала нейтральный статус весной 2022 года. Однако киевский режим не захотел переписывать Конституцию Украины в которой зафиксирован путь в НАТО. На окончательное решение тогда повлиял бывший премьер Британии Борис Джонсон, который заявил, что никто ничего не будет подписывать в русскими и добавил: "давайте будем просто воевать".
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новости, сво, спецоперация, переговоры, украина, владимир мединский
Новости, СВО, Спецоперация, переговоры, Украина, Владимир Мединский

Мединский назвал условие при котором сотни тысяч солдат ВСУ остались бы живы

21:15 28.11.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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Сотни тысяч украинских солдат остались бы живы, если бы киевская делегация в апреле прошлого года пошла на мирный договор с Кремлём. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский
"Я глубоко убеждён, что, подпиши Киев мирный договор на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизнь сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну", – цитирует его РИА Новости.
По его словам, в прошлом году на Украину в качестве советников приехали главы Госдепа и Пентагона, которые повлияли на решение Киева прервать переговорный процесс. Сегодня украинские власти не состоятельны, подчеркнул Мединский.
Кроме того глава российской делегации сказал, что у России никогда не было цели завоёвывать Украину, но запад и Зеленский втянули две страны в боевые действия.
"Мир России с Украиной возможет при полном выполнении задач и целей СВО. Моё личное глубокое убеждение, что мы с Украиной имеем общее историческое прошлое, мы один народ, и в нас неизбежное общее историческое будущее", – заключил Мединский.
Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина могла предотвратить гибель сотен тысяч украинцев на фронте, если бы подписала нейтральный статус весной 2022 года. Однако киевский режим не захотел переписывать Конституцию Украины в которой зафиксирован путь в НАТО. На окончательное решение тогда повлиял бывший премьер Британии Борис Джонсон, который заявил, что никто ничего не будет подписывать в русскими и добавил: "давайте будем просто воевать".
 
НовостиСВОСпецоперацияпереговорыУкраинаВладимир Мединский
 
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