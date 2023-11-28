https://ukraina.ru/20231128/1051561622.html
В Польше напомнили украинцам чей Львов
В Польше напомнили украинцам чей Львов - 28.11.2023 Украина.ру
В Польше напомнили украинцам чей Львов
С требованием вернуть Львов в состав Польши обратилась польская активистка Кая Годек. В сети она прокомментировала пост мэра украинского города Андрея Садового, где привела аргумент, оправдывающий такие притязания
2023-11-28T20:27
2023-11-28T20:27
2023-11-28T20:27
новости
польша
украина
протесты
перевозчики
львов
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Таким образом польская активистка ответила на требование Садового прекратить "позорную блокаду" на границе с Украиной, которую начали польские перевозчики 6 ноября. По его словам, все положительные для Киева действия Варшавы якобы сводятся на нет "группой маргиналов", которые блокируют поставки товаров в страну. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польша полна решимости вернуть свои территории на Украине, а потому вполне может ввести свои войска в страну. Он допустил, что таким образом Польша может вступить в конфликт с РФ и Белоруссией, а поддержка Варшавой Киева – это всего лишь стремление к тотальному контролю в регионе. Напомним, польские перевозчики уже более двух недель блокируют работу КПП на въезде на Украину. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, протесты, перевозчики, львов
Новости, Польша, Украина, протесты, перевозчики, Львов
В Польше напомнили украинцам чей Львов
С требованием вернуть Львов в состав Польши обратилась польская активистка Кая Годек. В сети она прокомментировала пост мэра украинского города Андрея Садового, где привела аргумент, оправдывающий такие притязания
"Львов должен вернуться в состав Польши. Вы получили его от СССР совершенно необоснованно. Я просто напоминаю", — приводит издание Do Rzeczy слова Годек.
Таким образом польская активистка ответила на требование Садового прекратить "позорную блокаду" на границе с Украиной, которую начали польские перевозчики 6 ноября. По его словам, все положительные для Киева действия Варшавы якобы сводятся на нет "группой маргиналов", которые блокируют поставки товаров в страну.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил
, что Польша полна решимости вернуть свои территории на Украине, а потому вполне может ввести свои войска в страну. Он допустил, что таким образом Польша может вступить в конфликт с РФ и Белоруссией, а поддержка Варшавой Киева – это всего лишь стремление к тотальному контролю в регионе.
Напомним, польские перевозчики уже более двух недель блокируют работу КПП на въезде на Украину. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров.