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В Польше напомнили украинцам чей Львов

В Польше напомнили украинцам чей Львов - 28.11.2023 Украина.ру

В Польше напомнили украинцам чей Львов

С требованием вернуть Львов в состав Польши обратилась польская активистка Кая Годек. В сети она прокомментировала пост мэра украинского города Андрея Садового, где привела аргумент, оправдывающий такие притязания

2023-11-28T20:27

2023-11-28T20:27

2023-11-28T20:27

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львов

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Таким образом польская активистка ответила на требование Садового прекратить "позорную блокаду" на границе с Украиной, которую начали польские перевозчики 6 ноября. По его словам, все положительные для Киева действия Варшавы якобы сводятся на нет "группой маргиналов", которые блокируют поставки товаров в страну. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польша полна решимости вернуть свои территории на Украине, а потому вполне может ввести свои войска в страну. Он допустил, что таким образом Польша может вступить в конфликт с РФ и Белоруссией, а поддержка Варшавой Киева – это всего лишь стремление к тотальному контролю в регионе. Напомним, польские перевозчики уже более двух недель блокируют работу КПП на въезде на Украину. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, украина, протесты, перевозчики, львов