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ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной

ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной - 28.11.2023 Украина.ру

ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной

Во вторник, 28 ноября, Евросоюз начал переговоры с Украиной по долгосрочным обязательствам в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой

2023-11-28T19:37

2023-11-28T19:37

2023-11-28T19:37

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Для детального обсуждения этих обязательств на предстоящей неделе высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС посетит украинскую столицу. В ЕС также считают, что наилучшей гарантией безопасности Украины было бы её членство в Европейском союзе. Напомним, на саммите 27 октября лидеры государств-членов ЕС поручили Боррелю "на основе рамок, которые будут одобрены Советом", провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств ЕС в сфере безопасности и доложить об их результатах на заседании Европейского совета в декабре.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, евросоюз, переговоры, жозеп боррель