ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной - 28.11.2023 Украина.ру
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ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной
ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной - 28.11.2023 Украина.ру
ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной
Во вторник, 28 ноября, Евросоюз начал переговоры с Украиной по долгосрочным обязательствам в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой
2023-11-28T19:37
2023-11-28T19:37
новости
украина
евросоюз
переговоры
жозеп боррель
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Для детального обсуждения этих обязательств на предстоящей неделе высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС посетит украинскую столицу. В ЕС также считают, что наилучшей гарантией безопасности Украины было бы её членство в Европейском союзе. Напомним, на саммите 27 октября лидеры государств-членов ЕС поручили Боррелю "на основе рамок, которые будут одобрены Советом", провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств ЕС в сфере безопасности и доложить об их результатах на заседании Европейского совета в декабре.
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новости, украина, евросоюз, переговоры, жозеп боррель
Новости, Украина, Евросоюз, переговоры, Жозеп Боррель

ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной

19:37 28.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Во вторник, 28 ноября, Евросоюз начал переговоры с Украиной по долгосрочным обязательствам в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой
"Мы начали переговоры о долгосрочных обязательствах ЕС в сфере безопасности по отношению к Украине. Они оговаривают оборону и безопасность, более общие аспекты, как финансовая помощь и помощь на восстановление, санкции и ответственность", – приводит слова Борреля РИА Новости.
Для детального обсуждения этих обязательств на предстоящей неделе высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС посетит украинскую столицу.
В ЕС также считают, что наилучшей гарантией безопасности Украины было бы её членство в Европейском союзе.
Напомним, на саммите 27 октября лидеры государств-членов ЕС поручили Боррелю "на основе рамок, которые будут одобрены Советом", провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств ЕС в сфере безопасности и доложить об их результатах на заседании Европейского совета в декабре.
 
НовостиУкраинаЕвросоюзпереговорыЖозеп Боррель
 
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