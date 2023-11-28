https://ukraina.ru/20231128/1051560808.html
ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной
ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной - 28.11.2023 Украина.ру
ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной
Во вторник, 28 ноября, Евросоюз начал переговоры с Украиной по долгосрочным обязательствам в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой
2023-11-28T19:37
2023-11-28T19:37
2023-11-28T19:37
новости
украина
евросоюз
переговоры
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/13/1033141367_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_719d45aef5f00bbd9b6daa370e2cfbd9.jpg.webp
Для детального обсуждения этих обязательств на предстоящей неделе высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС посетит украинскую столицу. В ЕС также считают, что наилучшей гарантией безопасности Украины было бы её членство в Европейском союзе. Напомним, на саммите 27 октября лидеры государств-членов ЕС поручили Боррелю "на основе рамок, которые будут одобрены Советом", провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств ЕС в сфере безопасности и доложить об их результатах на заседании Европейского совета в декабре.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/13/1033141367_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_45c26b4ce1ef3e48347bb16dcae2494d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, евросоюз, переговоры, жозеп боррель
Новости, Украина, Евросоюз, переговоры, Жозеп Боррель
ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной
Во вторник, 28 ноября, Евросоюз начал переговоры с Украиной по долгосрочным обязательствам в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой
"Мы начали переговоры о долгосрочных обязательствах ЕС в сфере безопасности по отношению к Украине. Они оговаривают оборону и безопасность, более общие аспекты, как финансовая помощь и помощь на восстановление, санкции и ответственность", – приводит слова Борреля РИА Новости.
Для детального обсуждения этих обязательств на предстоящей неделе высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС посетит украинскую столицу.
В ЕС также считают, что наилучшей гарантией безопасности Украины было бы её членство в Европейском союзе.
Напомним, на саммите 27 октября лидеры государств-членов ЕС поручили Боррелю "на основе рамок, которые будут одобрены Советом", провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств ЕС в сфере безопасности и доложить об их результатах на заседании Европейского совета в декабре.