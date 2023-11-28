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Слуцкого засняли уснувшим на заседании Всемирного русского народного собора

Слуцкого засняли уснувшим на заседании Всемирного русского народного собора - 28.11.2023 Украина.ру

Слуцкого засняли уснувшим на заседании Всемирного русского народного собора

Видео из зала заседания опубликовал телеграм-канал Радио "Маяк"

2023-11-28T18:00

2023-11-28T18:00

2023-11-28T18:00

новости

слуцкий

государственная дума рф

лдпр

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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий уснул во время выступления патриарха Кирилла на пленарной сессии Всемирного русского народного собора 28 ноября в Москве. Видео из зала заседания опубликовал телеграм-канал Радио "Маяк".Рядом со Слуцким сидел лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, который внимательно слушал речь патриарха Кирилла и делал конспект."Так и выборы проспать можно", - прокомментировал телеграм-канал поведение Слуцкого.Всемирный Русский Народный Собор основан в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. В ежегодных соборных заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, преподаватели и студенты крупнейших учебных заведений страны, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.

https://ukraina.ru/20231125/1051335990.html

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новости, слуцкий, государственная дума рф, лдпр