Слуцкого засняли уснувшим на заседании Всемирного русского народного собора
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Видео из зала заседания опубликовал телеграм-канал Радио "Маяк"
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий уснул во время выступления патриарха Кирилла на пленарной сессии Всемирного русского народного собора 28 ноября в Москве. Видео из зала заседания опубликовал телеграм-канал Радио "Маяк".
Рядом со Слуцким сидел лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, который внимательно слушал речь патриарха Кирилла и делал конспект.
"Так и выборы проспать можно", - прокомментировал телеграм-канал поведение Слуцкого.
Всемирный Русский Народный Собор основан в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. В ежегодных соборных заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, преподаватели и студенты крупнейших учебных заведений страны, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
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