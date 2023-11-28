Слуцкого засняли уснувшим на заседании Всемирного русского народного собора - 28.11.2023 Украина.ру
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Слуцкого засняли уснувшим на заседании Всемирного русского народного собора
Слуцкого засняли уснувшим на заседании Всемирного русского народного собора - 28.11.2023 Украина.ру
Слуцкого засняли уснувшим на заседании Всемирного русского народного собора
Видео из зала заседания опубликовал телеграм-канал Радио "Маяк"
2023-11-28T18:00
2023-11-28T18:00
новости
слуцкий
государственная дума рф
лдпр
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий уснул во время выступления патриарха Кирилла на пленарной сессии Всемирного русского народного собора 28 ноября в Москве. Видео из зала заседания опубликовал телеграм-канал Радио "Маяк".Рядом со Слуцким сидел лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, который внимательно слушал речь патриарха Кирилла и делал конспект."Так и выборы проспать можно", - прокомментировал телеграм-канал поведение Слуцкого.Всемирный Русский Народный Собор основан в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. В ежегодных соборных заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, преподаватели и студенты крупнейших учебных заведений страны, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
https://ukraina.ru/20231125/1051335990.html
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Новости
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новости, слуцкий, государственная дума рф, лдпр
Новости, Слуцкий, Государственная дума РФ, ЛДПР

Слуцкого засняли уснувшим на заседании Всемирного русского народного собора

18:00 28.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Видео из зала заседания опубликовал телеграм-канал Радио "Маяк"
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий уснул во время выступления патриарха Кирилла на пленарной сессии Всемирного русского народного собора 28 ноября в Москве. Видео из зала заседания опубликовал телеграм-канал Радио "Маяк".
Рядом со Слуцким сидел лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, который внимательно слушал речь патриарха Кирилла и делал конспект.
"Так и выборы проспать можно", - прокомментировал телеграм-канал поведение Слуцкого.
Всемирный Русский Народный Собор основан в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. В ежегодных соборных заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, преподаватели и студенты крупнейших учебных заведений страны, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
25 ноября, 13:21
Слуцкий прокомментировал признание Арахамии, что Джонсон отговорил Киев от мираГлава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) прокомментировал признание бывшего главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии о том, что экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт весной 2022 года
 
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