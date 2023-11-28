Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия – Путин
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Против России запущены все формы русофобии и расизма, которые направлены на все народы страны, заявил президент России Владимир Путин 28 ноября во время выступления на Всемирном русском народном соборе
Русофобия, а также другие формы расизма и неонацизма сегодня стали практически официальной идеологией западных правящих элит, отметил российский лидер. Они направлены не только против русского, но против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев, перечислил президент.
"Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации", - сказал Путин.
На Западе именно поэтому, напомнил президент России, "запустили старую шарманку: мол, Россия – это "тюрьма народов", а сами русские – "народ рабов"".
Путин также подчеркнул, что любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты будут расценены как агрессивные действия против России, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с россиянами.