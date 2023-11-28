https://ukraina.ru/20231128/1051551867.html

Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия – Путин

Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия – Путин - 28.11.2023 Украина.ру

Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия – Путин

Против России запущены все формы русофобии и расизма, которые направлены на все народы страны, заявил президент России Владимир Путин 28 ноября во время выступления на Всемирном русском народном соборе

2023-11-28T17:49

2023-11-28T17:49

2023-11-28T17:49

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Русофобия, а также другие формы расизма и неонацизма сегодня стали практически официальной идеологией западных правящих элит, отметил российский лидер. Они направлены не только против русского, но против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев, перечислил президент.На Западе именно поэтому, напомнил президент России, "запустили старую шарманку: мол, Россия – это "тюрьма народов", а сами русские – "народ рабов"".Путин также подчеркнул, что любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты будут расценены как агрессивные действия против России, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с россиянами.

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новости, россия, владимир путин, русофобия, национальность, запад