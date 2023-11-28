Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия – Путин - 28.11.2023 Украина.ру
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Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия – Путин
Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия – Путин - 28.11.2023 Украина.ру
Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия – Путин
Против России запущены все формы русофобии и расизма, которые направлены на все народы страны, заявил президент России Владимир Путин 28 ноября во время выступления на Всемирном русском народном соборе
2023-11-28T17:49
2023-11-28T17:49
новости
россия
владимир путин
русофобия
национальность
запад
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Русофобия, а также другие формы расизма и неонацизма сегодня стали практически официальной идеологией западных правящих элит, отметил российский лидер. Они направлены не только против русского, но против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев, перечислил президент.На Западе именно поэтому, напомнил президент России, "запустили старую шарманку: мол, Россия – это "тюрьма народов", а сами русские – "народ рабов"".Путин также подчеркнул, что любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты будут расценены как агрессивные действия против России, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с россиянами.
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новости, россия, владимир путин, русофобия, национальность, запад
Новости, Россия, Владимир Путин, Русофобия, национальность, Запад

Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия – Путин

17:49 28.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Против России запущены все формы русофобии и расизма, которые направлены на все народы страны, заявил президент России Владимир Путин 28 ноября во время выступления на Всемирном русском народном соборе
Русофобия, а также другие формы расизма и неонацизма сегодня стали практически официальной идеологией западных правящих элит, отметил российский лидер. Они направлены не только против русского, но против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев, перечислил президент.
"Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации", - сказал Путин.
На Западе именно поэтому, напомнил президент России, "запустили старую шарманку: мол, Россия – это "тюрьма народов", а сами русские – "народ рабов"".
Путин также подчеркнул, что любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты будут расценены как агрессивные действия против России, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с россиянами.
Президент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
17:02
Путин: Любое вмешательство извне - агрессия против РоссииЛюбое вмешательство извне расценивается как агрессия против России, заявил президент России Владимир Путин 28 ноября во время выступления на Всемирном русском народном соборе
 
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