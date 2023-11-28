https://ukraina.ru/20231128/1051536359.html

"Мы стали сильнее": Путин рассказал о значимости возвращения исторических регионов

"Мы стали сильнее": Путин рассказал о значимости возвращения исторических регионов - 28.11.2023 Украина.ру

"Мы стали сильнее": Путин рассказал о значимости возвращения исторических регионов

С возвращением исторических регионов Россия стала сильнее, заявил президент России Владимир Путин 28 ноября во время выступления на Всемирном русском народном соборе

2023-11-28T17:14

2023-11-28T17:14

2023-11-28T17:29

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Общество отказывается от всего наносного, обращается к истинным, подлинным ценностям, подчеркнул российский лидер.Российское общество готово к решению стоящих перед ним масштабных задач, которые требуют "соборной работы", отметил Путин.

https://ukraina.ru/20231128/1051534598.html

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2023

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новости, россия, владимир путин, новые регионы, возвращенные регионы