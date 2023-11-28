https://ukraina.ru/20231128/1051534193.html

Путин: Любое вмешательство извне - агрессия против России

Путин: Любое вмешательство извне - агрессия против России - 28.11.2023 Украина.ру

Путин: Любое вмешательство извне - агрессия против России

Любое вмешательство извне расценивается как агрессия против России, заявил президент России Владимир Путин 28 ноября во время выступления на Всемирном русском народном соборе

2023-11-28T17:02

2023-11-28T17:02

2023-11-28T17:02

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Российский лидер подчеркнул, что Россия будет реагировать соответствующим образом.Россия - большая и многоликая страна, в этом многообразии культур, традиций и обычаев - сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал.

https://ukraina.ru/20231128/1051532149.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, владимир путин, вмешательство, терроризм, экстремизм