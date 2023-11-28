Путин: Любое вмешательство извне - агрессия против России
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Любое вмешательство извне расценивается как агрессия против России, заявил президент России Владимир Путин 28 ноября во время выступления на Всемирном русском народном соборе
"Хочу подчеркнуть, любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны. Как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что Россия будет реагировать соответствующим образом.
Россия - большая и многоликая страна, в этом многообразии культур, традиций и обычаев - сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал.