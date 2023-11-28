В Минобороны Украины рассказали, что будет с женой Буданова после отравления - 28.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231128/1051528421.html
В Минобороны Украины рассказали, что будет с женой Буданова после отравления
В Минобороны Украины рассказали, что будет с женой Буданова после отравления - 28.11.2023 Украина.ру
В Минобороны Украины рассказали, что будет с женой Буданова после отравления
В ведомстве подтвердили факт отравления жены Буданова тяжелыми металлами, сообщает украинское издание УНИАН
2023-11-28T16:41
2023-11-28T16:41
новости
новости украины
украина
отравление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051454950_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_135857276d7267c5f6a8aa1b8e1d1e91.png
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов официально сообщил, что супруга руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова проходит лечение после отравления тяжелыми металлами. Он добавил, что курс лечения её завершается, следующие несколько недель медики будут наблюдать за её здоровьем.Также Юсов подтвердил информацию о том, что еще несколько работников ГУР отравлены, кто именно – он не сообщил.Об отравлении Будановой стало известно 28 ноября. Поводом для сдачи анализов стали ее жалобы на плохое самочувствие. Предполагается, что жену Буданова "скорее всего отравили через еду".
https://ukraina.ru/20231128/1051455159.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051454950_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_5970a8642c344507b55ee5f1a6493573.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, украина, отравление
Новости, Новости Украины, Украина, отравление

В Минобороны Украины рассказали, что будет с женой Буданова после отравления

16:41 28.11.2023
 
Читать в
В ведомстве подтвердили факт отравления жены Буданова тяжелыми металлами, сообщает украинское издание УНИАН
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов официально сообщил, что супруга руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова проходит лечение после отравления тяжелыми металлами. Он добавил, что курс лечения её завершается, следующие несколько недель медики будут наблюдать за её здоровьем.
Также Юсов подтвердил информацию о том, что еще несколько работников ГУР отравлены, кто именно – он не сообщил.
Об отравлении Будановой стало известно 28 ноября. Поводом для сдачи анализов стали ее жалобы на плохое самочувствие. Предполагается, что жену Буданова "скорее всего отравили через еду".
12:32
Жену Буданова отправили тяжёлыми металлами - СМИЖену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжелыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения, сообщили журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаотравление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:33ЕС выделил дополнительное финансирование для подготовки украинских военных
17:22Многодетные семьи должны стать нормой в России – Путин
17:19Заслуженные льготы: военных журналистов могут признать ветеранами
17:14"Мы стали сильнее": Путин рассказал о значимости возвращения исторических регионов
17:12Бойцы в зоне СВО защищают подлинную свободу - Путин
17:08Русский мир преградил дорогу глобальному гегемону – Путин
17:05Авдеевский фронт. Солдаты ВСУ сходят с ума в подвалах Коксохима из-за круглосуточной работы авиации РФ
17:02Путин: Любое вмешательство извне - агрессия против России
16:57Наша битва за суверенитет носит национально-освободительный характер - Путин
16:54Военнослужащий ВСУ осужден за убийство мирных жителей Мариуполя
16:53Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте более €28 млрд
16:53Михаил Павлив: В украинской власти в настоящее время идет схватка между агентами Лондона и Вашингтона
16:52"Чего ему грустить?". Советник Ермака ярко отметил Хэллоуин, украинцы возмутились
16:42Ростовская и Воронежская области, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса
16:41В Минобороны Украины рассказали, что будет с женой Буданова после отравления
16:34Кулеба решил бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова
16:11ГБР Украины раскрыло схему оформления "дембелей" в Главном военном госпитале
16:03Европарламент откроет постоянное представительство в Киеве
15:57США выделят $25 млн на восстановление украинской энергетики
15:57Не пушки и не танки: самый главный род войск, без которого невозможно освободить ни один город
Лента новостейМолния