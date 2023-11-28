https://ukraina.ru/20231128/1051528421.html

В Минобороны Украины рассказали, что будет с женой Буданова после отравления

В Минобороны Украины рассказали, что будет с женой Буданова после отравления - 28.11.2023 Украина.ру

В Минобороны Украины рассказали, что будет с женой Буданова после отравления

В ведомстве подтвердили факт отравления жены Буданова тяжелыми металлами, сообщает украинское издание УНИАН

2023-11-28T16:41

2023-11-28T16:41

2023-11-28T16:41

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов официально сообщил, что супруга руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова проходит лечение после отравления тяжелыми металлами. Он добавил, что курс лечения её завершается, следующие несколько недель медики будут наблюдать за её здоровьем.Также Юсов подтвердил информацию о том, что еще несколько работников ГУР отравлены, кто именно – он не сообщил.Об отравлении Будановой стало известно 28 ноября. Поводом для сдачи анализов стали ее жалобы на плохое самочувствие. Предполагается, что жену Буданова "скорее всего отравили через еду".

https://ukraina.ru/20231128/1051455159.html

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