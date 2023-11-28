https://ukraina.ru/20231128/1051501694.html

Почему Россия пошла на переговоры с Украиной и почему скифское золото вернётся в музеи Крыма- Акопов

Почему Россия пошла на переговоры с Украиной и почему скифское золото вернётся в музеи Крыма- Акопов - 28.11.2023 Украина.ру

Почему Россия пошла на переговоры с Украиной и почему скифское золото вернётся в музеи Крыма- Акопов

Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов оценил готовность киевского режима к переговорам с Россией, поговорил о наивных мечтаниях некоторых украинцев о западном "рае" и назвал верный способ вернуть скифское золото обратно в Крым

2023-11-28T14:21

2023-11-28T14:21

2023-11-28T14:21

видео

петр акопов

скифское золото

скифский

золото

виктор янукович

майдан

крым

музей

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051498505_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01685297400d3f0e4da9953017c762e0.jpg

00:36 - судьба скифского золота: как вернуть его на родину? 03:01 - откровения Арахамии насчёт переговоров: есть ли вообще смысл договариваться с Киевом? 09:58 - насколько виноват Янукович в победе Майдана на Украине? 13:42 - позиция Украины на гипотетических переговорах с Россией.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, петр акопов, скифское золото, скифский, золото, виктор янукович, майдан, крым, музей, украина, россия, снегурочка, война, кровь, давид арахамия, переговоры, видео