https://ukraina.ru/20231128/1051501694.html
Почему Россия пошла на переговоры с Украиной и почему скифское золото вернётся в музеи Крыма- Акопов
Почему Россия пошла на переговоры с Украиной и почему скифское золото вернётся в музеи Крыма- Акопов - 28.11.2023 Украина.ру
Почему Россия пошла на переговоры с Украиной и почему скифское золото вернётся в музеи Крыма- Акопов
Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов оценил готовность киевского режима к переговорам с Россией, поговорил о наивных мечтаниях некоторых украинцев о западном "рае" и назвал верный способ вернуть скифское золото обратно в Крым
2023-11-28T14:21
2023-11-28T14:21
2023-11-28T14:21
видео
петр акопов
скифское золото
скифский
золото
виктор янукович
майдан
крым
музей
украина
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00:36 - судьба скифского золота: как вернуть его на родину? 03:01 - откровения Арахамии насчёт переговоров: есть ли вообще смысл договариваться с Киевом? 09:58 - насколько виноват Янукович в победе Майдана на Украине? 13:42 - позиция Украины на гипотетических переговорах с Россией.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, петр акопов, скифское золото, скифский, золото, виктор янукович, майдан, крым, музей, украина, россия, снегурочка, война, кровь, давид арахамия, переговоры, видео
Видео, Петр Акопов, скифское золото, скифский, золото, Виктор Янукович, Майдан, Крым, музей, Украина, Россия, снегурочка, война, кровь, Давид Арахамия, переговоры
Почему Россия пошла на переговоры с Украиной и почему скифское золото вернётся в музеи Крыма- Акопов
Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов оценил готовность киевского режима к переговорам с Россией, поговорил о наивных мечтаниях некоторых украинцев о западном "рае" и назвал верный способ вернуть скифское золото обратно в Крым
00:36 - судьба скифского золота: как вернуть его на родину?
03:01 - откровения Арахамии насчёт переговоров: есть ли вообще смысл договариваться с Киевом?
09:58 - насколько виноват Янукович в победе Майдана на Украине?
13:42 - позиция Украины на гипотетических переговорах с Россией.