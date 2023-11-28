https://ukraina.ru/20231128/1051453838.html

Совет Федерации объявит 13 декабря о начале президентской выборной кампании - Зюганов

Совет Федерации объявит 13 декабря о начале президентской выборной кампании - Зюганов - 28.11.2023 Украина.ру

Совет Федерации объявит 13 декабря о начале президентской выборной кампании - Зюганов

Совет Федерации официально объявит о начале президентской выборной кампании 13 декабря, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов

2023-11-28T12:21

2023-11-28T12:21

2023-11-28T12:21

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Лидер КПРФ отметил, что будет участвовать в президентских выборах. Он будет баллотироваться вместе с командой.Выборы предположительно назначены на 17 марта 2024 года.Согласно Конституции РФ, выборы президента назначает Совет Федерации. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.Тем временем действующий президент Украины Владимир Зеленский планирует отменить следующие выборы.6 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас "не ко времени". По его словам, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что такие планы Зеленского противоречат представлениям Запада об Украине как о демократичной стране.

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новости, россия, президентские выборы, выборы, избирательная кампания, президент, геннадий зюганов