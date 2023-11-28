Совет Федерации объявит 13 декабря о начале президентской выборной кампании - Зюганов - 28.11.2023 Украина.ру
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Совет Федерации объявит 13 декабря о начале президентской выборной кампании - Зюганов
Совет Федерации объявит 13 декабря о начале президентской выборной кампании - Зюганов - 28.11.2023 Украина.ру
Совет Федерации объявит 13 декабря о начале президентской выборной кампании - Зюганов
Совет Федерации официально объявит о начале президентской выборной кампании 13 декабря, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов
2023-11-28T12:21
2023-11-28T12:21
новости
россия
президентские выборы
выборы
избирательная кампания
президент
геннадий зюганов
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Лидер КПРФ отметил, что будет участвовать в президентских выборах. Он будет баллотироваться вместе с командой.Выборы предположительно назначены на 17 марта 2024 года.Согласно Конституции РФ, выборы президента назначает Совет Федерации. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.Тем временем действующий президент Украины Владимир Зеленский планирует отменить следующие выборы.6 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас "не ко времени". По его словам, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что такие планы Зеленского противоречат представлениям Запада об Украине как о демократичной стране.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, президентские выборы, выборы, избирательная кампания, президент, геннадий зюганов
Новости, Россия, президентские выборы, выборы, избирательная кампания, президент, Геннадий Зюганов

Совет Федерации объявит 13 декабря о начале президентской выборной кампании - Зюганов

12:21 28.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-конференция руководства КПРФ
Пресс-конференция руководства КПРФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Совет Федерации официально объявит о начале президентской выборной кампании 13 декабря, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов

"13 декабря Совет Федерации официально объявит о начале президентской выборной кампании", - заявил Зюганов.

Лидер КПРФ отметил, что будет участвовать в президентских выборах. Он будет баллотироваться вместе с командой.
Выборы предположительно назначены на 17 марта 2024 года.
Согласно Конституции РФ, выборы президента назначает Совет Федерации. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Тем временем действующий президент Украины Владимир Зеленский планирует отменить следующие выборы.
6 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас "не ко времени". По его словам, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что такие планы Зеленского противоречат представлениям Запада об Украине как о демократичной стране.
Зеленский
06:10
Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, Залужного и компромата о кокаинеТеоретически выборы президента Украины (по плану, 31 марта 2024 года) могут состояться в отличие от парламентских выборов, которые запрещены Конституцией во время боевых действий
 
НовостиРоссияпрезидентские выборывыборыизбирательная кампанияпрезидентГеннадий Зюганов
 
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