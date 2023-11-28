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Аксёнов ввёл режим ЧС в десяти районах Крыма
Аксёнов ввёл режим ЧС в десяти районах Крыма - 28.11.2023 Украина.ру
Аксёнов ввёл режим ЧС в десяти районах Крыма
На территории 10 муниципальных образований Крыма введён режим ЧС, сообщил 28 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале
2023-11-28T10:25
2023-11-28T10:25
2023-11-28T10:37
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Аксёнов отметил, что на территории 3 муниципальных образований: городских округов Алушта и Судак и Первомайского района введён функционирования "Угроза ЧС".Установление границ зоны ЧС продолжается. Идет сбор информации, организована совместная работа по уточнению объема причиненного ущерба, добавил он.Накануне средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие населённые пункты обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов. На Чёрном море сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории.Аксёнов 27 ноября уже ввёл режим ЧС в ряде муниципальных образований Крыма из-за непогоды.Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что предположительно в селе Морское под Судаком трагически погиб один человек.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за удара стихии три человека в Севастополе получили травмы, они госпитализированы.
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новости, россия, крым, сергей аксенов, режим чс, непогода, шторм
Новости, Россия, Крым, Сергей Аксенов, режим ЧС, непогода, шторм
Аксёнов ввёл режим ЧС в десяти районах Крыма
10:25 28.11.2023 (обновлено: 10:37 28.11.2023)
На территории 10 муниципальных образований Крыма введён режим ЧС, сообщил 28 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале
"По состоянию на 9:00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории 10 муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов", - сообщил глава Крыма.
Аксёнов отметил, что на территории 3 муниципальных образований: городских округов Алушта и Судак и Первомайского района введён функционирования "Угроза ЧС".
Установление границ зоны ЧС продолжается. Идет сбор информации, организована совместная работа по уточнению объема причиненного ущерба, добавил он.
Накануне средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие населённые пункты обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов. На Чёрном море сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории.
Аксёнов 27 ноября уже ввёл
режим ЧС в ряде муниципальных образований Крыма из-за непогоды.
Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что предположительно в селе Морское под Судаком трагически погиб один человек.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
сообщил, что из-за удара стихии три человека в Севастополе получили травмы, они госпитализированы.