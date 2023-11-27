В Польше считают, что протесты на границе воспитывают избалованных украинцев - 27.11.2023 Украина.ру
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В Польше считают, что протесты на границе воспитывают избалованных украинцев
В Польше считают, что протесты на границе воспитывают избалованных украинцев - 27.11.2023 Украина.ру
В Польше считают, что протесты на границе воспитывают избалованных украинцев
Протесты и блокирование польско-украинской границы должны воспитать украинцев, чьё поведение сравнимо с детской избалованностью. Так в адрес жителей соседней страны высказался организатор акции Рафал Меклер
2023-11-27T22:39
2023-11-27T22:39
новости
украина
польша
протест
акции протеста
перевозчики
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Он привёл пример взаимоотношений родитель – ребёнок, в которых при отсутствии внимания чадо закатывает истерику. Тем временем издание Reuters сообщает, что польские перевозчики начали круглосуточную блокаду четвертого КПП на границе с Украиной. Пересечь пункт пропуска "Медика-Шегини" – один из самых загруженных на польско-украинской границе – оказалось теперь невозможным. По данным польской Налоговой администрации на 25 ноября, время ожидания на выезд из Польши через погранпереход в Медыке составляло 127 часов. Полиция сообщала, что в очередь там выстроилось около 1200 автомобилей. Очереди перед польскими переходами на границе с Украиной связаны с протестом польских перевозчиков, который начался 6 ноября. Они требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов (исключая гуманитарную помощь и припасы для украинских военных), приостановления действия лицензий для компаний, зарегистрированных после начала конфликта на Украине, а также проведения их проверки. Кроме того, выдвигается требование о ликвидации так называемой электронной очереди на украинской стороне.
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новости, украина, польша, протест, акции протеста, перевозчики
Новости, Украина, Польша, протест, акции протеста, перевозчики

В Польше считают, что протесты на границе воспитывают избалованных украинцев

22:39 27.11.2023
 
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
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Протесты и блокирование польско-украинской границы должны воспитать украинцев, чьё поведение сравнимо с детской избалованностью. Так в адрес жителей соседней страны высказался организатор акции Рафал Меклер
Он привёл пример взаимоотношений родитель – ребёнок, в которых при отсутствии внимания чадо закатывает истерику.

"Есть страна, поведение которой похоже на поведение избалованного ребёнка. Когда родитель дарит ему сладости, покупает игрушки, многое позволяет, ребёнок вежлив. Однако, когда родитель находится в сложной ситуации и не имеет средств, чтобы подавать на завтрак мороженое, шоколад (...) ребёнок начинает топать, кричать и валяться на тротуаре. (...) Что делать с таким ребёнком? Разговор и диалог не помогают", - написал Меклер на своей странице в сети.

Тем временем издание Reuters сообщает, что польские перевозчики начали круглосуточную блокаду четвертого КПП на границе с Украиной. Пересечь пункт пропуска "Медика-Шегини" – один из самых загруженных на польско-украинской границе – оказалось теперь невозможным.
По данным польской Налоговой администрации на 25 ноября, время ожидания на выезд из Польши через погранпереход в Медыке составляло 127 часов. Полиция сообщала, что в очередь там выстроилось около 1200 автомобилей.
Очереди перед польскими переходами на границе с Украиной связаны с протестом польских перевозчиков, который начался 6 ноября. Они требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов (исключая гуманитарную помощь и припасы для украинских военных), приостановления действия лицензий для компаний, зарегистрированных после начала конфликта на Украине, а также проведения их проверки. Кроме того, выдвигается требование о ликвидации так называемой электронной очереди на украинской стороне.
 
НовостиУкраинаПольшапротестакции протестаперевозчики
 
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