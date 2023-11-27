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В Польше считают, что протесты на границе воспитывают избалованных украинцев

В Польше считают, что протесты на границе воспитывают избалованных украинцев - 27.11.2023 Украина.ру

В Польше считают, что протесты на границе воспитывают избалованных украинцев

Протесты и блокирование польско-украинской границы должны воспитать украинцев, чьё поведение сравнимо с детской избалованностью. Так в адрес жителей соседней страны высказался организатор акции Рафал Меклер

2023-11-27T22:39

2023-11-27T22:39

2023-11-27T22:39

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Он привёл пример взаимоотношений родитель – ребёнок, в которых при отсутствии внимания чадо закатывает истерику. Тем временем издание Reuters сообщает, что польские перевозчики начали круглосуточную блокаду четвертого КПП на границе с Украиной. Пересечь пункт пропуска "Медика-Шегини" – один из самых загруженных на польско-украинской границе – оказалось теперь невозможным. По данным польской Налоговой администрации на 25 ноября, время ожидания на выезд из Польши через погранпереход в Медыке составляло 127 часов. Полиция сообщала, что в очередь там выстроилось около 1200 автомобилей. Очереди перед польскими переходами на границе с Украиной связаны с протестом польских перевозчиков, который начался 6 ноября. Они требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов (исключая гуманитарную помощь и припасы для украинских военных), приостановления действия лицензий для компаний, зарегистрированных после начала конфликта на Украине, а также проведения их проверки. Кроме того, выдвигается требование о ликвидации так называемой электронной очереди на украинской стороне.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, польша, протест, акции протеста, перевозчики