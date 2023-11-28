"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке - 28.11.2023 Украина.ру
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"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке
"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке - 28.11.2023 Украина.ру
"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке
Бойцы на передовой не теряют оптимизм, там нет упаднических настроений. Но растет уверенность, что в ближайшее время на фронте произойдут позитивные изменения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-11-28T06:00
2023-11-28T06:00
новости
авдеевка
марьинка
батальон
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Подшефные батальоны "Георгий Победоносец" и "Илья Муромец" сражаются на самом горячем участке фронта в Авдеевке, Марьинке и Красногоровке. Сейчас там очень жарко, рассказал политолог.Конечно, не обходится без потерь, но от этого оптимизм бойцов не убавляется. Всем нужен отдых, для этого и нужна ротация на фронте. Есть уверенность, что в ближайшее время на фронте произойдут позитивные изменения, добавил он.Во время своей поездки я не заметил у бойцов никакой усталости, все были на подъеме. Скоро подшефные батальоны получат помощь из центральных регионов. Погода изменилась, поэтому военным привезут печки и теплые вещи, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231126/1051319454.html
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новости, авдеевка, марьинка, батальон, вс рф, бои, днр, всу, фронт, потери, передовая, россия, сво
Новости, Авдеевка, Марьинка, батальон, ВС РФ, бои, ДНР, ВСУ, фронт, потери, передовая, Россия, СВО

"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке

06:00 28.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Бойцы на передовой не теряют оптимизм, там нет упаднических настроений. Но растет уверенность, что в ближайшее время на фронте произойдут позитивные изменения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Подшефные батальоны "Георгий Победоносец" и "Илья Муромец" сражаются на самом горячем участке фронта в Авдеевке, Марьинке и Красногоровке. Сейчас там очень жарко, рассказал политолог.
Конечно, не обходится без потерь, но от этого оптимизм бойцов не убавляется. Всем нужен отдых, для этого и нужна ротация на фронте. Есть уверенность, что в ближайшее время на фронте произойдут позитивные изменения, добавил он.
"Работы много. Ребята с передовой не вылезают. Но я не слышал ни одного упаднического настроения, которые иногда накрывают военных, когда у них заканчивается обычная человеческая энергия", - отметил Кочетков.
Во время своей поездки я не заметил у бойцов никакой усталости, все были на подъеме. Скоро подшефные батальоны получат помощь из центральных регионов. Погода изменилась, поэтому военным привезут печки и теплые вещи, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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