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"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке
"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке - 28.11.2023 Украина.ру
"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке
Бойцы на передовой не теряют оптимизм, там нет упаднических настроений. Но растет уверенность, что в ближайшее время на фронте произойдут позитивные изменения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-11-28T06:00
2023-11-28T06:00
2023-11-28T06:00
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Подшефные батальоны "Георгий Победоносец" и "Илья Муромец" сражаются на самом горячем участке фронта в Авдеевке, Марьинке и Красногоровке. Сейчас там очень жарко, рассказал политолог.Конечно, не обходится без потерь, но от этого оптимизм бойцов не убавляется. Всем нужен отдых, для этого и нужна ротация на фронте. Есть уверенность, что в ближайшее время на фронте произойдут позитивные изменения, добавил он.Во время своей поездки я не заметил у бойцов никакой усталости, все были на подъеме. Скоро подшефные батальоны получат помощь из центральных регионов. Погода изменилась, поэтому военным привезут печки и теплые вещи, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231126/1051319454.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, марьинка, батальон, вс рф, бои, днр, всу, фронт, потери, передовая, россия, сво
Новости, Авдеевка, Марьинка, батальон, ВС РФ, бои, ДНР, ВСУ, фронт, потери, передовая, Россия, СВО
"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке
Бойцы на передовой не теряют оптимизм, там нет упаднических настроений. Но растет уверенность, что в ближайшее время на фронте произойдут позитивные изменения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков