https://ukraina.ru/20231128/1051396258.html

"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке

"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке - 28.11.2023 Украина.ру

"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке

Бойцы на передовой не теряют оптимизм, там нет упаднических настроений. Но растет уверенность, что в ближайшее время на фронте произойдут позитивные изменения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-11-28T06:00

2023-11-28T06:00

2023-11-28T06:00

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Подшефные батальоны "Георгий Победоносец" и "Илья Муромец" сражаются на самом горячем участке фронта в Авдеевке, Марьинке и Красногоровке. Сейчас там очень жарко, рассказал политолог.Конечно, не обходится без потерь, но от этого оптимизм бойцов не убавляется. Всем нужен отдых, для этого и нужна ротация на фронте. Есть уверенность, что в ближайшее время на фронте произойдут позитивные изменения, добавил он.Во время своей поездки я не заметил у бойцов никакой усталости, все были на подъеме. Скоро подшефные батальоны получат помощь из центральных регионов. Погода изменилась, поэтому военным привезут печки и теплые вещи, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231126/1051319454.html

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новости, авдеевка, марьинка, батальон, вс рф, бои, днр, всу, фронт, потери, передовая, россия, сво