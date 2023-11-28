"С них вывозили всё": эксперт о том, как Киев и Львов качали деньги из Новороссии и сделали ее колонией - 28.11.2023 Украина.ру
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"С них вывозили всё": эксперт о том, как Киев и Львов качали деньги из Новороссии и сделали ее колонией
"С них вывозили всё": эксперт о том, как Киев и Львов качали деньги из Новороссии и сделали ее колонией - 28.11.2023 Украина.ру
"С них вывозили всё": эксперт о том, как Киев и Львов качали деньги из Новороссии и сделали ее колонией
Украина всегда рассматривали земли Новороссии как свои колонии. С них собирали налоги, от них вывозили все, что они производят. А сейчас Россия запустила процесс деколонизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-11-28T04:10
2023-11-28T04:10
новости
россия
украина
херсонская область
днр
местные власти
власти украины
инвестиции
налоги
зерно
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Власти Херсонской области, которые держали регион при Украине, была психология хищника. В регион ничего не вкладывалось и на плодородных землях выращивали зерно низкого качества, рассказал политолог.То же самое было и с относительно благополучным Донецком. Люди из основных отраслей рассказывали о том, что первые крупные инвестиции за 30 лет пришли только с приходом России, добавил он.Последний раз деньги на реконструкцию шахт и развитие производства в Донецком регионе давали только в 1991 году. Украина только выкачивала деньги из региона, о развитии экономики и благосостоянии граждан никто не думал, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231126/1051319454.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, херсонская область, днр, местные власти, власти украины, инвестиции, налоги, зерно, промышленность, колония
Новости, Россия, Украина, Херсонская область, ДНР, местные власти, власти Украины, инвестиции, налоги, зерно, промышленность, колония

"С них вывозили всё": эксперт о том, как Киев и Львов качали деньги из Новороссии и сделали ее колонией

04:10 28.11.2023
 
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Дэн Леви
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Украина всегда рассматривали земли Новороссии как свои колонии. С них собирали налоги, от них вывозили все, что они производят. А сейчас Россия запустила процесс деколонизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Власти Херсонской области, которые держали регион при Украине, была психология хищника. В регион ничего не вкладывалось и на плодородных землях выращивали зерно низкого качества, рассказал политолог.
"Понимаете, Киев и Львов всегда рассматривали земли Новороссии как свои колонии. С них собирали налоги, от них вывозили все, что они производят, каждый выживал как мог. А сейчас Россия запустила процесс деколонизации. Мы, несмотря на войну, вкладываем в них средства на развитие", - отметил Кочетков.
То же самое было и с относительно благополучным Донецком. Люди из основных отраслей рассказывали о том, что первые крупные инвестиции за 30 лет пришли только с приходом России, добавил он.
Последний раз деньги на реконструкцию шахт и развитие производства в Донецком регионе давали только в 1991 году. Украина только выкачивала деньги из региона, о развитии экономики и благосостоянии граждан никто не думал, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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