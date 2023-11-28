https://ukraina.ru/20231128/1051379460.html

"С них вывозили всё": эксперт о том, как Киев и Львов качали деньги из Новороссии и сделали ее колонией

"С них вывозили всё": эксперт о том, как Киев и Львов качали деньги из Новороссии и сделали ее колонией - 28.11.2023 Украина.ру

"С них вывозили всё": эксперт о том, как Киев и Львов качали деньги из Новороссии и сделали ее колонией

Украина всегда рассматривали земли Новороссии как свои колонии. С них собирали налоги, от них вывозили все, что они производят. А сейчас Россия запустила процесс деколонизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-11-28T04:10

2023-11-28T04:10

2023-11-28T04:10

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Власти Херсонской области, которые держали регион при Украине, была психология хищника. В регион ничего не вкладывалось и на плодородных землях выращивали зерно низкого качества, рассказал политолог.То же самое было и с относительно благополучным Донецком. Люди из основных отраслей рассказывали о том, что первые крупные инвестиции за 30 лет пришли только с приходом России, добавил он.Последний раз деньги на реконструкцию шахт и развитие производства в Донецком регионе давали только в 1991 году. Украина только выкачивала деньги из региона, о развитии экономики и благосостоянии граждан никто не думал, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231126/1051319454.html

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