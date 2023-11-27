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На высшее руководство Украины подали заявление Генпрокурору
На высшее руководство Украины подали заявление Генпрокурору - 27.11.2023 Украина.ру
На высшее руководство Украины подали заявление Генпрокурору
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий армией Валерий Залужный сознательно затягивают переговорный процесс по решению украинского конфликта. Обращение с таким обвинением направил лишенный мандата депутат Верховной Рады Илья Кива генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору госбюро расследований Алексею Сухачеву
2023-11-27T23:51
2023-11-27T23:51
2023-11-27T23:51
новости
украина
илья кива
алексей данилов
владимир зеленский
валерий залужный
давид арахамия
переговоры
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Помимо Зеленского и Залужного, Кива обвинил всё высшее руководство страны в уголовных преступлениях. В заявлении, в частности, фигурируют имена главы Службы нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, экс-главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главы Департамента контрразведки СБУ Александра Поклада, нардепа Давида Арахамии, главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, главы Офиса президента Андрея Ермака. Кива напомнил недавнее интервью Арахамии украинскому телеканалу в котором нардеп признал, что жизни сотен тысяч человек не ценнее пути Украины в НАТО. Призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "просто воевать", который озвучил в интервью Арахамия, Кива назвал "государственной изменой" и "умышленными действиями граждан Украины, которые нанесли вред суверенитету страны, территориальной целостности и неприкосновенности". Ранее Давид Арахамия в эфире телеканала "1+1" заявил, что Украина могла предотвратить гибель сотен тысяч украинцев на фронте, если бы подписала нейтральный статус весной 2022 года. Однако киевский режим не захотел переписывать Конституцию Украины в которой зафиксирован путь в НАТО. На окончательное решение тогда повлиял экс-премьер Британии Борис Джонсон, который заявил, что никто ничего не будет подписывать в русскими и добавил: "давайте будем просто воевать".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, илья кива, алексей данилов, владимир зеленский, валерий залужный, давид арахамия, переговоры, сво
Новости, Украина, Илья Кива, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Давид Арахамия, переговоры, СВО
На высшее руководство Украины подали заявление Генпрокурору
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий армией Валерий Залужный сознательно затягивают переговорный процесс по решению украинского конфликта. Обращение с таким обвинением направил лишенный мандата депутат Верховной Рады Илья Кива генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору госбюро расследований Алексею Сухачеву
Помимо Зеленского и Залужного, Кива обвинил всё высшее руководство страны в уголовных преступлениях. В заявлении, в частности, фигурируют имена главы Службы нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, экс-главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главы Департамента контрразведки СБУ Александра Поклада, нардепа Давида Арахамии, главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, главы Офиса президента Андрея Ермака.
Кива напомнил недавнее интервью
Арахамии украинскому телеканалу в котором нардеп признал, что жизни сотен тысяч человек не ценнее пути Украины в НАТО.
"Исходя из интервью Давида Арахамии 24 ноября, члены украинской делегации, полностью осознавая собственные действия и полномочия как представителей украинского народа, сознательно затягивали процесс переговоров и не пытались достичь договоренностей в решении ситуации, что в свою очередь лишило украинский народ возможности сохранить сотни тысяч жизней и привело к полному уничтожению экономики страны!", - написал Кива в своём телеграм-канале.
Призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "просто воевать", который озвучил в интервью Арахамия, Кива назвал "государственной изменой" и "умышленными действиями граждан Украины, которые нанесли вред суверенитету страны, территориальной целостности и неприкосновенности".
Ранее Давид Арахамия в эфире телеканала "1+1" заявил, что Украина могла предотвратить гибель сотен тысяч украинцев на фронте, если бы подписала нейтральный статус весной 2022 года. Однако киевский режим не захотел переписывать Конституцию Украины в которой зафиксирован путь в НАТО. На окончательное решение тогда повлиял экс-премьер Британии Борис Джонсон, который заявил, что никто ничего не будет подписывать в русскими и добавил: "давайте будем просто воевать".