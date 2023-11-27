На высшее руководство Украины подали заявление Генпрокурору - 27.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231127/1051434620.html
На высшее руководство Украины подали заявление Генпрокурору
На высшее руководство Украины подали заявление Генпрокурору - 27.11.2023 Украина.ру
На высшее руководство Украины подали заявление Генпрокурору
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий армией Валерий Залужный сознательно затягивают переговорный процесс по решению украинского конфликта. Обращение с таким обвинением направил лишенный мандата депутат Верховной Рады Илья Кива генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору госбюро расследований Алексею Сухачеву
2023-11-27T23:51
2023-11-27T23:51
новости
украина
илья кива
алексей данилов
владимир зеленский
валерий залужный
давид арахамия
переговоры
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/21/1033752116_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_21a7a8f09c5a794d6bb80b5ca6251d65.jpg
Помимо Зеленского и Залужного, Кива обвинил всё высшее руководство страны в уголовных преступлениях. В заявлении, в частности, фигурируют имена главы Службы нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, экс-главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главы Департамента контрразведки СБУ Александра Поклада, нардепа Давида Арахамии, главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, главы Офиса президента Андрея Ермака. Кива напомнил недавнее интервью Арахамии украинскому телеканалу в котором нардеп признал, что жизни сотен тысяч человек не ценнее пути Украины в НАТО. Призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "просто воевать", который озвучил в интервью Арахамия, Кива назвал "государственной изменой" и "умышленными действиями граждан Украины, которые нанесли вред суверенитету страны, территориальной целостности и неприкосновенности". Ранее Давид Арахамия в эфире телеканала "1+1" заявил, что Украина могла предотвратить гибель сотен тысяч украинцев на фронте, если бы подписала нейтральный статус весной 2022 года. Однако киевский режим не захотел переписывать Конституцию Украины в которой зафиксирован путь в НАТО. На окончательное решение тогда повлиял экс-премьер Британии Борис Джонсон, который заявил, что никто ничего не будет подписывать в русскими и добавил: "давайте будем просто воевать".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/21/1033752116_56:0:983:695_1920x0_80_0_0_7cd46fdafd56168c0121c965408d0237.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, илья кива, алексей данилов, владимир зеленский, валерий залужный, давид арахамия, переговоры, сво
Новости, Украина, Илья Кива, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Давид Арахамия, переговоры, СВО

На высшее руководство Украины подали заявление Генпрокурору

23:51 27.11.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий армией Валерий Залужный сознательно затягивают переговорный процесс по решению украинского конфликта. Обращение с таким обвинением направил лишенный мандата депутат Верховной Рады Илья Кива генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору госбюро расследований Алексею Сухачеву
Помимо Зеленского и Залужного, Кива обвинил всё высшее руководство страны в уголовных преступлениях. В заявлении, в частности, фигурируют имена главы Службы нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, экс-главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главы Департамента контрразведки СБУ Александра Поклада, нардепа Давида Арахамии, главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, главы Офиса президента Андрея Ермака.
Кива напомнил недавнее интервью Арахамии украинскому телеканалу в котором нардеп признал, что жизни сотен тысяч человек не ценнее пути Украины в НАТО.
"Исходя из интервью Давида Арахамии 24 ноября, члены украинской делегации, полностью осознавая собственные действия и полномочия как представителей украинского народа, сознательно затягивали процесс переговоров и не пытались достичь договоренностей в решении ситуации, что в свою очередь лишило украинский народ возможности сохранить сотни тысяч жизней и привело к полному уничтожению экономики страны!", - написал Кива в своём телеграм-канале.
Призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "просто воевать", который озвучил в интервью Арахамия, Кива назвал "государственной изменой" и "умышленными действиями граждан Украины, которые нанесли вред суверенитету страны, территориальной целостности и неприкосновенности".
Ранее Давид Арахамия в эфире телеканала "1+1" заявил, что Украина могла предотвратить гибель сотен тысяч украинцев на фронте, если бы подписала нейтральный статус весной 2022 года. Однако киевский режим не захотел переписывать Конституцию Украины в которой зафиксирован путь в НАТО. На окончательное решение тогда повлиял экс-премьер Британии Борис Джонсон, который заявил, что никто ничего не будет подписывать в русскими и добавил: "давайте будем просто воевать".
 
НовостиУкраинаИлья КиваАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДавид АрахамияпереговорыСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:37Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов
00:21Власти Польши потребовали украинцев выполнить требования протестующих
23:51На высшее руководство Украины подали заявление Генпрокурору
23:22ВСУ обстреляли центр Горловки – повреждены линии электропередач
23:08ВСУ через СМИ обвинили власти в недостаточном обеспечении
22:39В Польше считают, что протесты на границе воспитывают избалованных украинцев
22:13Украинский БПЛА уничтожила ПВО в Рязанской области
22:04В Пентагоне обсудят стратегию США в отношении России
21:45Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях
21:15Западные журналисты раскрыли как изменятся правила мобилизации на Украине
20:46США поставляют оружие Украине, чтобы не "спровоцировать хаос" – Newsweek
20:30Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой
20:21Миллиарды евро на восстановление Киеву выделил Европейский инвестбанк
19:55Венгрия не поддержала предложения по 12-му ракету антироссийских санкций
19:35В Конгрессе полагают, что помощь Украине не одобрят до конца года
19:09Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%
19:05"Нельзя недооценивать Россию" – Столтенберг предупредил министров стран НАТО
18:55Депутат Верховной Рады обвинила Залужного в увиливании от ответственности
18:30Безумная Безуглая. Итоги 27 ноября на Украине
18:19Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет"
Лента новостейМолния