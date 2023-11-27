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ВСУ через СМИ обвинили власти в недостаточном обеспечении

ВСУ через СМИ обвинили власти в недостаточном обеспечении - 27.11.2023 Украина.ру

ВСУ через СМИ обвинили власти в недостаточном обеспечении

Вооружённым силам Украины приходится использовать полувековые автомобили вместо современных бронетранспортёров и закупать беспилотники за свои средства. Об этом боевики ВСУ пожаловались журналистам Bild, обвинив руководство и киевский режим в недостаточном обеспечении

2023-11-27T23:08

2023-11-27T23:08

2023-11-27T23:09

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Заправлять автомобили, а также чинить их приходится также за личные средства, обмечают боевики. Дополнительные сложности армии создаёт плохо скоординированное соединение с частями – каждая бригада ведёт бой самостоятельно, полностью игнорируя соседние, а иногда и конкурируя с ними. Серьёзно сказывается также нехватка сил противовоздушной обороны и БПЛА. По данным источника, среди военнослужащих украинской армии растёт недовольство: одни обвиняют киевские власти в том, что солдат бросили и не предоставляют нужное обеспечение, а другие – генералов, которые отдают им приказы идти на смерть. Ранее издание The Economist сообщало, что Россия использует превосходство своих средств радиоэлектронной борьбы, чтобы нейтрализовать украинские беспилотники и сбить с курса ракеты ВСУ. При этом, по данным издания, западные союзники не спешат помогать Киеву с решением этой проблемы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, сво, всу, вс рф