https://ukraina.ru/20231127/1051434369.html
ВСУ через СМИ обвинили власти в недостаточном обеспечении
ВСУ через СМИ обвинили власти в недостаточном обеспечении - 27.11.2023 Украина.ру
ВСУ через СМИ обвинили власти в недостаточном обеспечении
Вооружённым силам Украины приходится использовать полувековые автомобили вместо современных бронетранспортёров и закупать беспилотники за свои средства. Об этом боевики ВСУ пожаловались журналистам Bild, обвинив руководство и киевский режим в недостаточном обеспечении
2023-11-27T23:08
2023-11-27T23:08
2023-11-27T23:09
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Заправлять автомобили, а также чинить их приходится также за личные средства, обмечают боевики. Дополнительные сложности армии создаёт плохо скоординированное соединение с частями – каждая бригада ведёт бой самостоятельно, полностью игнорируя соседние, а иногда и конкурируя с ними. Серьёзно сказывается также нехватка сил противовоздушной обороны и БПЛА. По данным источника, среди военнослужащих украинской армии растёт недовольство: одни обвиняют киевские власти в том, что солдат бросили и не предоставляют нужное обеспечение, а другие – генералов, которые отдают им приказы идти на смерть. Ранее издание The Economist сообщало, что Россия использует превосходство своих средств радиоэлектронной борьбы, чтобы нейтрализовать украинские беспилотники и сбить с курса ракеты ВСУ. При этом, по данным издания, западные союзники не спешат помогать Киеву с решением этой проблемы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, сво, всу, вс рф
Новости, Спецоперация, СВО, ВСУ, ВС РФ
ВСУ через СМИ обвинили власти в недостаточном обеспечении
23:08 27.11.2023 (обновлено: 23:09 27.11.2023)
Вооружённым силам Украины приходится использовать полувековые автомобили вместо современных бронетранспортёров и закупать беспилотники за свои средства. Об этом боевики ВСУ пожаловались журналистам Bild, обвинив руководство и киевский режим в недостаточном обеспечении
"В то время как украинское руководство с гордостью указывает на полученные западные танки, такие как Leopard, Challenger и Abrams, многим солдатам приходится ездить на фронт на пятидесятилетних "Ладах" из-за нехватки бронетранспортеров и внедорожников", — отмечают журналисты, ссылаясь на данные интервью с военнослужащими.
Заправлять автомобили, а также чинить их приходится также за личные средства, обмечают боевики. Дополнительные сложности армии создаёт плохо скоординированное соединение с частями – каждая бригада ведёт бой самостоятельно, полностью игнорируя соседние, а иногда и конкурируя с ними.
Серьёзно сказывается также нехватка сил противовоздушной обороны и БПЛА.
"Есть также тысячи дронов от организаций военной помощи и добровольных доноров. Правительство почти не снабжает армию повседневными дронами", — говорится в публикации.
По данным источника, среди военнослужащих украинской армии растёт недовольство: одни обвиняют киевские власти в том, что солдат бросили и не предоставляют нужное обеспечение, а другие – генералов, которые отдают им приказы идти на смерть.
Ранее издание The Economist сообщало
, что Россия использует превосходство своих средств радиоэлектронной борьбы, чтобы нейтрализовать украинские беспилотники и сбить с курса ракеты ВСУ. При этом, по данным издания, западные союзники не спешат помогать Киеву с решением этой проблемы.