https://ukraina.ru/20231127/1051432720.html

Миллиарды евро на восстановление Киеву выделил Европейский инвестбанк

Миллиарды евро на восстановление Киеву выделил Европейский инвестбанк - 27.11.2023 Украина.ру

Миллиарды евро на восстановление Киеву выделил Европейский инвестбанк

Европейский инвестиционный банк собрал для Украины более 7,5 миллиардов евро. Эти средства пойдут на проекты восстановления, сообщил премьер министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с президентом Европейского инвестбанка (ЕИБ) Вернером Хойером

2023-11-27T20:21

2023-11-27T20:21

2023-11-27T20:21

новости

украина

денис шмыгаль

всемирный банк

помощь

восстановление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383193_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_5835d15875a7efdbbb2fb32484036ba1.jpg

По словам Шмыгаля, ЕИБ стал первой финансовой организацией, которая в марте 2022 года предоставила Киеву средства для поддержки госбюджета. По его словам, стороны обсудили открытие представительства ЕИБ в странах Восточной Европы с офисом в Киеве. Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк выделил Украине 30 миллионов евро на улучшение инфраструктуры и общественного транспорта. В начале ноября украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщало, что ЕИБ выделит Украине 450 миллионов евро на проекты по восстановлению критической инфраструктуры, утверждение первых двух траншей по 100 миллионов ожидается до конца этого года. До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, заявлял, что Киев не восстанавливает разрушенные города Украины. По его мнению, деньги, выделенные на ремонт, были попросту разворованы. Информацию о том, что на Украине не торопятся восстанавливать разрушенные в прошлом году объекты подтверждали и СМИ.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, денис шмыгаль, всемирный банк, помощь, восстановление