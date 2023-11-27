Миллиарды евро на восстановление Киеву выделил Европейский инвестбанк - 27.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231127/1051432720.html
Миллиарды евро на восстановление Киеву выделил Европейский инвестбанк
Миллиарды евро на восстановление Киеву выделил Европейский инвестбанк - 27.11.2023 Украина.ру
Миллиарды евро на восстановление Киеву выделил Европейский инвестбанк
Европейский инвестиционный банк собрал для Украины более 7,5 миллиардов евро. Эти средства пойдут на проекты восстановления, сообщил премьер министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с президентом Европейского инвестбанка (ЕИБ) Вернером Хойером
2023-11-27T20:21
2023-11-27T20:21
новости
украина
денис шмыгаль
всемирный банк
помощь
восстановление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383193_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_5835d15875a7efdbbb2fb32484036ba1.jpg
По словам Шмыгаля, ЕИБ стал первой финансовой организацией, которая в марте 2022 года предоставила Киеву средства для поддержки госбюджета. По его словам, стороны обсудили открытие представительства ЕИБ в странах Восточной Европы с офисом в Киеве. Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк выделил Украине 30 миллионов евро на улучшение инфраструктуры и общественного транспорта. В начале ноября украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщало, что ЕИБ выделит Украине 450 миллионов евро на проекты по восстановлению критической инфраструктуры, утверждение первых двух траншей по 100 миллионов ожидается до конца этого года. До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, заявлял, что Киев не восстанавливает разрушенные города Украины. По его мнению, деньги, выделенные на ремонт, были попросту разворованы. Информацию о том, что на Украине не торопятся восстанавливать разрушенные в прошлом году объекты подтверждали и СМИ.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383193_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_bb21db3a90aff7b64b008b31fe983cc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, денис шмыгаль, всемирный банк, помощь, восстановление
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Всемирный банк, помощь, восстановление

Миллиарды евро на восстановление Киеву выделил Европейский инвестбанк

20:21 27.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Европейский инвестиционный банк собрал для Украины более 7,5 миллиардов евро. Эти средства пойдут на проекты восстановления, сообщил премьер министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с президентом Европейского инвестбанка (ЕИБ) Вернером Хойером
По словам Шмыгаля, ЕИБ стал первой финансовой организацией, которая в марте 2022 года предоставила Киеву средства для поддержки госбюджета.
"Обсудили действующие и новые проекты по восстановлению. Ожидаем их реализации. Правительство активно сотрудничает с ЕИБ в сферах восстановления инфраструктуры, энергетики, теплоснабжения. (...) В общей сложности Европейский инвестиционный банк аккумулировал для нашего государства более 7,5 миллиарда евро.", – написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
По его словам, стороны обсудили открытие представительства ЕИБ в странах Восточной Европы с офисом в Киеве.
Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк выделил Украине 30 миллионов евро на улучшение инфраструктуры и общественного транспорта.
В начале ноября украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщало, что ЕИБ выделит Украине 450 миллионов евро на проекты по восстановлению критической инфраструктуры, утверждение первых двух траншей по 100 миллионов ожидается до конца этого года.
До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, заявлял, что Киев не восстанавливает разрушенные города Украины. По его мнению, деньги, выделенные на ремонт, были попросту разворованы. Информацию о том, что на Украине не торопятся восстанавливать разрушенные в прошлом году объекты подтверждали и СМИ.
 
НовостиУкраинаДенис ШмыгальВсемирный банкпомощьвосстановление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:15Западные журналисты раскрыли как изменятся правила мобилизации на Украине
20:46США поставляют оружие Украине, чтобы не "спровоцировать хаос" – Newsweek
20:30Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой
20:21Миллиарды евро на восстановление Киеву выделил Европейский инвестбанк
19:55Венгрия не поддержала предложения по 12-му ракету антироссийских санкций
19:35В Конгрессе полагают, что помощь Украине не одобрят до конца года
19:09Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%
19:05"Нельзя недооценивать Россию" – Столтенберг предупредил министров стран НАТО
18:55Депутат Верховной Рады обвинила Залужного в увиливании от ответственности
18:30Безумная Безуглая. Итоги 27 ноября на Украине
18:19Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет"
18:18ФСБ: Жительница Запорожья планировала взорвать грузовик ВС РФ
18:17Глава харьковской администрации заявил о покушении на своего заместителя
18:00Трёхликая любовь феминистки Ольги Кобылянской и отважные женщины Буковины
17:57Польский комитет автоперевозчиков рассказал, как украинские водители грузовиков запугивают своих коллег
17:44"Формула воровства": Константинов рассказал о том, как скифское золото "растащат по рукам"
17:43Кто, если не Россия. Киев и Брюссель придумали, как украсть у России деньги на финансирование Украины
17:12Глава Минкульта Украины заявил о мобилизации украинской культуры против России
16:50Виртуальная реальность и реальная история. Как новейшие технологии помогают узнать прошлое
16:44Плана победы нет. Эпопея с отставкой Залужного продолжается
Лента новостейМолния