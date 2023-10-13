https://ukraina.ru/20231013/1050152140.html

Европейский инвестиционный банк выделил Украине миллионы на новые автобусы

Европейский инвестиционный банк выделил Украине миллионы на новые автобусы - 13.10.2023 Украина.ру

Европейский инвестиционный банк выделил Украине миллионы на новые автобусы

Европейский инвестиционный банк выделил Украине 30 миллионов евро. Средства будут направлены на улучшение инфраструктуры и общественного транспорта, сообщили 12 октября на сайте ЕИБ

2023-10-13T11:54

2023-10-13T11:54

2023-10-13T11:54

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Там разъяснили, что 22 миллиона евро потратят на приобретение новых экологически чистых троллейбусов и трамваев для Киева, Львова и Одессы.А остальные 8,74 миллиона евро были направлены на поддержку ключевых муниципальных проектов. Речь идет о рекультивации Грибовицкой свалки и управлении твердыми бытовыми отходами во Львове, внедрении энергоэффективных мероприятий в детских садах Сум, а также улучшении систем водоснабжения и водоотведения в Луцке.Несколько недель назад Всемирный банк выделил Киеву 232 миллиона долларов. Средства направили на ремонт поврежденного в результате спецоперации жилья.В конце сентября власти Днепропетровска сообщали о взрыве автопарка из 100 якобы новых автобусов. Они списали все на удары российских военных. Таким образом местные власти сделали все, чтобы было невозможно определить, были ли закуплены новые автомобили для городского автопарка, или нет.В начале месяца издание Politico писало о беспокойстве США из-за коррупции на Украине. По данным газеты, Вашингтон опасается, что она подорвет доверие партнеров Киева к нему, что может угрожать предоставлению помощи Украине. Издание также указывало, что этот вопрос обсуждается между двумя странами и в том числе есть возможность введения условия проведения Киевом реформ по борьбе с коррупцией в обмен на экономическую помощь.

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новости, банк, евро, украина, автобус