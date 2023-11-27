Депутат Верховной Рады обвинила Залужного в увиливании от ответственности - 27.11.2023 Украина.ру
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Депутат Верховной Рады обвинила Залужного в увиливании от ответственности
Депутат Верховной Рады обвинила Залужного в увиливании от ответственности - 27.11.2023 Украина.ру
Депутат Верховной Рады обвинила Залужного в увиливании от ответственности
Украинский народный депутат Марьяна Безуглая предъявила новые обвинения главнокомандующему Вооружёнными силами страны Валерию Залужному. В этот раз она обвинила его в перекладывании ответственности на Офис президента (ОП) Владимира Зеленского
2023-11-27T18:55
2023-11-27T18:55
новости
украина
верховная рада
всу
валерий залужный
сво
офис президента
владимир зеленский
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В сети Безуглая опубликовала пост в котором указала, что Залужный "в любой некомфортной ситуации" перекладывает вину на Офис президента. Таким образом, считает депутат, в обществе распространяются некие нарративы. Она также напомнила как однажды Залужный якобы доказывал ей, что не может уволить "генерала-феодала Ткачука" по причине того, что Офис президента этому препятствует. К тем, кто поддерживает главнокомандующего, Безуглая отнесла представителей партии "Европейская солидарность", поскольку депутат Ирина Фриз и Алексей Кучеренко открыто призвали лишить должности Безуглую за критику Залужного. Ранее в этот же день бывший военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко написал в Службу безопасности Украины заявление на народного депутата Марьяну Безуглую и потребовал начать в отношении неё расследование. Он считает, что, критикуя руководство украинской армии, она раскрыла гостайну. По словам представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде Фёдора Вениславского, пребывание Марьяны Безуглой в комитете парламента может угрожать национальной безопасности Украины.До этого нардеп из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявлял, что "без разрешения Офиса президента Безуглая даже муху не гоняет".Напомним, 26 ноября замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, верховная рада, всу, валерий залужный, сво, офис президента, владимир зеленский
Новости, Украина, Верховная Рада, ВСУ, Валерий Залужный, СВО, Офис президента, Владимир Зеленский

Депутат Верховной Рады обвинила Залужного в увиливании от ответственности

18:55 27.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Украинский народный депутат Марьяна Безуглая предъявила новые обвинения главнокомандующему Вооружёнными силами страны Валерию Залужному. В этот раз она обвинила его в перекладывании ответственности на Офис президента (ОП) Владимира Зеленского
В сети Безуглая опубликовала пост в котором указала, что Залужный "в любой некомфортной ситуации" перекладывает вину на Офис президента. Таким образом, считает депутат, в обществе распространяются некие нарративы.
"Правило Главкома N1. В любой некомфортной ситуации перекладывай вину на ОП. Все равно кто проверит, а посочувствуют. Как во время совещаний с генералами, так и приглашай побольше гражданских отдельно и жалуйся, что это все ОП, они будут исполнены радости быть "посвящёнными" и распространять нарративы", – написала Безуглая в сети.
Она также напомнила как однажды Залужный якобы доказывал ей, что не может уволить "генерала-феодала Ткачука" по причине того, что Офис президента этому препятствует.
"Бедный, не контролирует собственные ВСУ. Железный генерал, но Ткачук нельзя", – иронизирует депутат.
К тем, кто поддерживает главнокомандующего, Безуглая отнесла представителей партии "Европейская солидарность", поскольку депутат Ирина Фриз и Алексей Кучеренко открыто призвали лишить должности Безуглую за критику Залужного.
Ранее в этот же день бывший военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко написал в Службу безопасности Украины заявление на народного депутата Марьяну Безуглую и потребовал начать в отношении неё расследование. Он считает, что, критикуя руководство украинской армии, она раскрыла гостайну.
По словам представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде Фёдора Вениславского, пребывание Марьяны Безуглой в комитете парламента может угрожать национальной безопасности Украины.
До этого нардеп из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявлял, что "без разрешения Офиса президента Безуглая даже муху не гоняет".
Напомним, 26 ноября замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год.
 
НовостиУкраинаВерховная РадаВСУВалерий ЗалужныйСВООфис президентаВладимир Зеленский
 
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