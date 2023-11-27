Безуглая потребовала отправить Залужного в отставку, а Гудыменко написал на нее донос в СБУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна БезуглаяМарьяна Безуглая
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Бывший ВСУшник опубликовал на своей странице в соцсетях заявление на Безуглую, которое он направил в СБУ
Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко написал в СБУ заявление на народного депутата Марьяну Безуглую и потребовал начать в отношении нее расследование. Он считает, что, критикуя руководство ВСУ, она раскрыла государственную тайну.
"Такое сообщение представляет угрозу национальной безопасности Украины и может использоваться российской пропагандой для распространения кремлевских нарративов среди международных партнеров, – считает Гудыменко. – Кроме того, вызывает отдельное беспокойство, что Марьяна Безуглая является заместителем Председателя Комитета Верховой Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и могла получить указанные выше [в посте] сведения исключительно в ходе исполнения своих служебных обязаностей".
Гудыменко в качестве подтверждения своих заявлений цитирует депутата, считая, что в этих словах содержится раскрытая тайна: "Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц" и "Почему создание бригады, а доукомплектование существующих? Сколько будет стоить бригада, новая бригада содержит состав".
"Если Марьяна Безуглая знает смысл того, о чём говорит, то она совершает преступление, предусмотренное ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей". Если Безуглая не знает, что говорит, но говорит, то она совершает преступление, предусмотренное ст. 259 Уголовного кодекса — "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", — написал Гудыменко на своей странице в соцсетях вечером 26 ноября.
В связи с этим Гудыменко потребовал начать досудебное расследование в отношении депутата Безуглой.
Вечером 26 ноября замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год.
09:32Требования отставки Залужного и отсутствие плана войны. Главное на Украине на утро 27 ноябряЗамглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год