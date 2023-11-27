https://ukraina.ru/20231127/1051423480.html

Безуглая потребовала отправить Залужного в отставку, а Гудыменко написал на нее донос в СБУ

Безуглая потребовала отправить Залужного в отставку, а Гудыменко написал на нее донос в СБУ - 27.11.2023 Украина.ру

Безуглая потребовала отправить Залужного в отставку, а Гудыменко написал на нее донос в СБУ

Бывший ВСУшник опубликовал на своей странице в соцсетях заявление на Безуглую, которое он направил в СБУ

2023-11-27T16:36

2023-11-27T16:36

2023-11-27T16:36

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Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко написал в СБУ заявление на народного депутата Марьяну Безуглую и потребовал начать в отношении нее расследование. Он считает, что, критикуя руководство ВСУ, она раскрыла государственную тайну.Гудыменко в качестве подтверждения своих заявлений цитирует депутата, считая, что в этих словах содержится раскрытая тайна: "Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц" и "Почему создание бригады, а доукомплектование существующих? Сколько будет стоить бригада, новая бригада содержит состав"."Если Марьяна Безуглая знает смысл того, о чём говорит, то она совершает преступление, предусмотренное ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей". Если Безуглая не знает, что говорит, но говорит, то она совершает преступление, предусмотренное ст. 259 Уголовного кодекса — "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", — написал Гудыменко на своей странице в соцсетях вечером 26 ноября.В связи с этим Гудыменко потребовал начать досудебное расследование в отношении депутата Безуглой.Вечером 26 ноября замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год.

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