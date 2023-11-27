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Глава харьковской администрации заявил о покушении на своего заместителя

Глава харьковской администрации заявил о покушении на своего заместителя - 27.11.2023 Украина.ру

Глава харьковской администрации заявил о покушении на своего заместителя

В понедельник, 27 ноября, совершено покушение на убийство заместителя главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева. Об этом сообщили местные власти

2023-11-27T18:17

2023-11-27T18:17

2023-11-27T18:17

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Сейчас его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работаю представители спецслужб. Уточняется, что покушение было совершено на Александра Слисаренко. Ранее украинские СМИ сообщали, что в Белгороде 16 ноября был взорван автомобиль заместителя главы Харьковской области Александра Слисаренко. Ответственность за теракт взяла Служба безопасности Украины (СБУ). До 2014 года Слисаренко работал в органах внутренних дел Украины. Был активным участником Харьковской антимайдана, а в 2022 году принимал участие в боевых действиях на стороне российской армии. На Украине его обвиняют в государственной измене.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, теракт, покушение, украина, всу, сбу, сво, вс рф, новые регионы рф, харьковская область