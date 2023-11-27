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Глава харьковской администрации заявил о покушении на своего заместителя
Глава харьковской администрации заявил о покушении на своего заместителя - 27.11.2023 Украина.ру
Глава харьковской администрации заявил о покушении на своего заместителя
В понедельник, 27 ноября, совершено покушение на убийство заместителя главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева. Об этом сообщили местные власти
2023-11-27T18:17
2023-11-27T18:17
2023-11-27T18:17
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Сейчас его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работаю представители спецслужб. Уточняется, что покушение было совершено на Александра Слисаренко. Ранее украинские СМИ сообщали, что в Белгороде 16 ноября был взорван автомобиль заместителя главы Харьковской области Александра Слисаренко. Ответственность за теракт взяла Служба безопасности Украины (СБУ). До 2014 года Слисаренко работал в органах внутренних дел Украины. Был активным участником Харьковской антимайдана, а в 2022 году принимал участие в боевых действиях на стороне российской армии. На Украине его обвиняют в государственной измене.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, теракт, покушение, украина, всу, сбу, сво, вс рф, новые регионы рф, харьковская область
Новости, теракт, покушение, Украина, ВСУ, СБУ, СВО, ВС РФ, Новые регионы РФ, Харьковская область
Глава харьковской администрации заявил о покушении на своего заместителя
В понедельник, 27 ноября, совершено покушение на убийство заместителя главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева. Об этом сообщили местные власти
Сейчас его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работаю представители спецслужб.
"На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Со стороны сотрудников спецслужб идёт разбирательство, выясняются детали этого происшествия", – заявил Ганчев.
Уточняется, что покушение было совершено на Александра Слисаренко.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Белгороде 16 ноября был взорван
автомобиль заместителя главы Харьковской области Александра Слисаренко. Ответственность за теракт взяла Служба безопасности Украины (СБУ).
До 2014 года Слисаренко работал в органах внутренних дел Украины. Был активным участником Харьковской антимайдана, а в 2022 году принимал участие в боевых действиях на стороне российской армии. На Украине его обвиняют в государственной измене.