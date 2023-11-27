https://ukraina.ru/20231127/1051423762.html
США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах
США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах - 27.11.2023 Украина.ру
США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах
Кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политического прогнозирования Аммар Канах в студии Украина.ру рассказал о развитии палестино-израильского конфликта и той роли, которую сыграли США в его эскалации. Также он оценил альтернативный западному вариант мирового развития, продвигаемый Китаем и Россией
2023-11-27T16:34
2023-11-27T16:34
2023-11-27T16:35
видео
аммар канах
израиль
палестино-израильский конфликт
палестина
сша
россия
китай
кнр (китай)
украина
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00:39 – о том, почему Израиль согласился на временное перемирие с ХАМАС; 04:31 – о том, как Израиль намерен воспользоваться перемирием; 10:41 – какие риски стабильности США существуют внутри страны? 13:22 – о том, как внеочередной саммит БРИКС повлиял на внешнюю политику США и стран глобального Юга; 18:25 – как можно полностью урегулировать палестино-израильский конфликт?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Аммар Канах, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Палестина, США, Россия, Китай, КНР (Китай), Украина, конфликт, БРИКС, Вашингтон, ООН, Франция, ХАМАС
США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах
16:34 27.11.2023 (обновлено: 16:35 27.11.2023)
Кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политического прогнозирования Аммар Канах в студии Украина.ру рассказал о развитии палестино-израильского конфликта и той роли, которую сыграли США в его эскалации. Также он оценил альтернативный западному вариант мирового развития, продвигаемый Китаем и Россией
00:39 – о том, почему Израиль согласился на временное перемирие с ХАМАС;
04:31 – о том, как Израиль намерен воспользоваться перемирием;
10:41 – какие риски стабильности США существуют внутри страны?
13:22 – о том, как внеочередной саммит БРИКС повлиял на внешнюю политику США и стран глобального Юга;
18:25 – как можно полностью урегулировать палестино-израильский конфликт?