https://ukraina.ru/20231127/1051423762.html

США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах

США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах - 27.11.2023 Украина.ру

США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах

Кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политического прогнозирования Аммар Канах в студии Украина.ру рассказал о развитии палестино-израильского конфликта и той роли, которую сыграли США в его эскалации. Также он оценил альтернативный западному вариант мирового развития, продвигаемый Китаем и Россией

2023-11-27T16:34

2023-11-27T16:34

2023-11-27T16:35

видео

аммар канах

израиль

палестино-израильский конфликт

палестина

сша

россия

китай

кнр (китай)

украина

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00:39 – о том, почему Израиль согласился на временное перемирие с ХАМАС; 04:31 – о том, как Израиль намерен воспользоваться перемирием; 10:41 – какие риски стабильности США существуют внутри страны? 13:22 – о том, как внеочередной саммит БРИКС повлиял на внешнюю политику США и стран глобального Юга; 18:25 – как можно полностью урегулировать палестино-израильский конфликт?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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