США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах - 27.11.2023 Украина.ру
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США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах
США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах - 27.11.2023 Украина.ру
США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах
Кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политического прогнозирования Аммар Канах в студии Украина.ру рассказал о развитии палестино-израильского конфликта и той роли, которую сыграли США в его эскалации. Также он оценил альтернативный западному вариант мирового развития, продвигаемый Китаем и Россией
2023-11-27T16:34
2023-11-27T16:35
видео
аммар канах
израиль
палестино-израильский конфликт
палестина
сша
россия
китай
кнр (китай)
украина
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00:39 – о том, почему Израиль согласился на временное перемирие с ХАМАС; 04:31 – о том, как Израиль намерен воспользоваться перемирием; 10:41 – какие риски стабильности США существуют внутри страны? 13:22 – о том, как внеочередной саммит БРИКС повлиял на внешнюю политику США и стран глобального Юга; 18:25 – как можно полностью урегулировать палестино-израильский конфликт?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
видео, аммар канах, израиль, палестино-израильский конфликт, палестина, сша, россия, китай, кнр (китай), украина, конфликт, брикс, вашингтон, оон, франция, хамас, видео
Видео, Аммар Канах, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Палестина, США, Россия, Китай, КНР (Китай), Украина, конфликт, БРИКС, Вашингтон, ООН, Франция, ХАМАС

США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах

16:34 27.11.2023 (обновлено: 16:35 27.11.2023)
 
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Кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политического прогнозирования Аммар Канах в студии Украина.ру рассказал о развитии палестино-израильского конфликта и той роли, которую сыграли США в его эскалации. Также он оценил альтернативный западному вариант мирового развития, продвигаемый Китаем и Россией
00:39 – о том, почему Израиль согласился на временное перемирие с ХАМАС;
04:31 – о том, как Израиль намерен воспользоваться перемирием;
10:41 – какие риски стабильности США существуют внутри страны?
13:22 – о том, как внеочередной саммит БРИКС повлиял на внешнюю политику США и стран глобального Юга;
18:25 – как можно полностью урегулировать палестино-израильский конфликт?
 
ВидеоАммар КанахИзраильПалестино-израильский конфликтПалестинаСШАРоссияКитайКНР (Китай)УкраинаконфликтБРИКСВашингтонООНФранцияХАМАС
 
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