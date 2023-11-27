В Самаре ФСБ задержала женщину, уговаривавшую участников СВО переходить на сторону ВСУ

Жителя Феодосии задержали за передачу авиационных запчастей для ВСУ - ФСБ В Феодосии по подозрению в государственной измене задержали местного жителя, предположительно переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиационной технике. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ФСБ