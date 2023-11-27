В Самаре ФСБ задержала женщину, уговаривавшую участников СВО переходить на сторону ВСУ - 27.11.2023 Украина.ру
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В Самаре ФСБ задержала женщину, уговаривавшую участников СВО переходить на сторону ВСУ
В Самаре ФСБ задержала женщину, уговаривавшую участников СВО переходить на сторону ВСУ - 27.11.2023 Украина.ру
В Самаре ФСБ задержала женщину, уговаривавшую участников СВО переходить на сторону ВСУ
О задержании пособницы киевского режима сообщила 27 ноября Федеральная служба безопасности Российской Федерации
2023-11-27T11:45
2023-11-27T11:45
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В Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб."Задержанная склоняла российских военнослужащих – участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов использовала Интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ", – говорится в сообщении.В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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Новости, Новости Украины, ВСУ, Самара, СВО

В Самаре ФСБ задержала женщину, уговаривавшую участников СВО переходить на сторону ВСУ

11:45 27.11.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкВ Самаре задержали пособницу украинских спецслужб
В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
О задержании пособницы киевского режима сообщила 27 ноября Федеральная служба безопасности Российской Федерации
В Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб.
"Задержанная склоняла российских военнослужащих – участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов использовала Интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ", – говорится в сообщении.
В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
ФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
24 ноября, 10:35
Жителя Феодосии задержали за передачу авиационных запчастей для ВСУ - ФСБВ Феодосии по подозрению в государственной измене задержали местного жителя, предположительно переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиационной технике. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ФСБ
 
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