https://ukraina.ru/20231127/1051355504.html

Милей и Зеленский: бесконечность вариаций одного и того же

Милей и Зеленский: бесконечность вариаций одного и того же - 27.11.2023 Украина.ру

Милей и Зеленский: бесконечность вариаций одного и того же

Казалось, что во времена, когда все мировые медиа заняты сегодня ближневосточной драмой, до проблем далекой Южной Америки никому не будет дела. Тем не менее, сегодня дня не проходит без публикаций на их первых страницах материалов, связанных с только что победившим на выборах в Аргентине "анархокапиталистом" Хавьером Милеем.

2023-11-27T13:59

2023-11-27T13:59

2023-11-27T14:00

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Милей уже несколько раз дал понять, что один из наиболее близких ему по духу политиков – Владимир Зеленский и одним из первых крупных международных мероприятий его правительства станет организация в Аргентине международной встречи "в поддержку Украины".Кто такой Милей и почему вокруг этого персонажа столько шума?Он - ультраправый либертарианец, который обещал отчаявшимися от хронического кризиса и обнищания аргентинцам, в случае победы, легализацию наркотиков, проституции, свободную продажу оружия, отмену всех государственных субсидий, системы социальной защиты трудящихся, упразднение 11 министерств: министерства здравоохранения, министерства защиты труда, министерства науки, министерства по делам женщин и остальных, прекращение деятельности Центрального банка, заморозку отношений" с "коммунистическими" Россией, Китаем и Бразилией, отказ от вступления Аргентины в БРИКС, полную долларизацию экономики и пр.До этого он предлагал разрешить свободную торговлю человеческими органами и детьми. Он отрицает исторически доказанный факт наличия в стране 30.000 "пропавших без вести" во время военной диктатуры, оправдывая ее преступления. Свою избирательную кампанию он провёл с мотопилой в руках, символизируя сокращение роли "никому не нужного государства", которую планирует свести к самому минимуму. Милей клонировал в США свою любимую умершую собаку, общается с ней посредством медиума, и при помощи медиума просит совета у умерших политиков и персонажей. Кандидатура Хавьера Милея на втором туре выборов в одной из самых образованных стран Латинской Америки получила более 55% голосов.Проигравшим политикам легко теперь умыть руки и обвинить во всем аргентинский народ, массово проголосовавший за жулика и негодяя, но на втором туре его единственным оппонентом оказался нынешний министр экономики страны, переживающей сегодня настоящий экономический коллапс c инфляцией в 150% только за последний год. Винить в этом народ - главную жертву кризиса, как минимум, несправедиливо. Команда Милея выполнила свою работу высокопрофессионально, прекрасно зная эмоциональные струнки, комплексы и иллюзии аргентинцев и создала исходя из этого искомую голограмму надежды - Милея. Многие голосовали за него только чтобы "наказать" нынешнюю власть. У бедных нет иного способа наказания власти, чем этот. Многие при этой власти стали бедными. Некоторые женщины так уходят к нелюбимому любовнику, чтобы отомстить мужу за разочарования и унижения. При этом Хавьер Милей - не просто "фрик" или "псих" или "люмпен" или "фашист", как эмоционально высказываются сейчас многие. Он прежд всего результат глобализационного проекта. Совершенно не важно, что он говорил, обещал или орал перед выборами и кому и как хамил. Это медийный продукт без совственных идей и убеждений, который будет себя вести так, как ему скажут. Впрочем, как и большинство бьющихся сегодня в истерике его оппонентов. И если присмотреться внимательнее - многие из его обещаний физически невыполнимы. Невозможно долларизировать экономику, закрыв Центральный банк. Экономика некоторых аргентинских провинций сегодня в руках китайских горнодобывающих мегапроектов, что подтверждено соответствующими соглашениями и инвестициями. "Разорвать экономические связи с Китаем", чтобы "обеспечить свободу иностранных инвестиций" не просто глупость, а неосуществимая глупость. Поэтому никого конца света или конца Аргентины точно не будет. По крайней мере, пока.Идея демократии превращена неолиберальным капитализмом в мировую тиранию человеческой пошлости и идиотизма. Предлагаемая миру системой модель демократии - это милеизация планеты. Вся власть люмпенам! - уточнил бы какой-нибудь новый антиМаркс.Буэнос-Айрес - невероятный город. Это единственное место в мире, где каждую ночь пахнет жаленым мясом, соблазняя любого заблудившегося вегетарианца, а по утрам - одиночеством и нафталином, кажется, что дневной свет особенно подчеркивает многочисленные морщины взбалмошной, гламурной и роковой дамы, которой была когда-то аргентинская столица. Но за год до пандемии я впервые ощутил Буэнос-Айрес как печальный город, обнищавший, запущенный, заброшенный, измученный множеством невыполненных обещаний. Аргентинцы, которые на протяжении большей части прошлого века наслаждались относительным благополучием, по крайнем мере, на фоне региона, просто устали от воспоминаний и сравнений.Мы не будем здесь углубляться в политические или экономические предложения Хавьера Милея, поскольку я не психиатр. Сам Милей малоинтересен. Очевидно, что его пытались использовать традиционные коррумпированные политики, представляясь на его фоне, как меньшее зло, чтобы выглядеть рядом с Милеем "абсолютным благом". Это одна и та же разновидность шантажа, повторяемого элитами от континента к континенту. Именно так когда-то легитимный, неуклюжий и обвиняемый во многих земных грехах президент Украины Виктор Янукович, распахнув двери на выборы ультраправым националистам, планировал представить себя на их фоне некой "антифашистской альтернативой", чтобы остаться на второй срок. Но он просчитался (как и все современные элиты, которые, как правило, не чувствуют перемен и всегда просчитываются), не дошел до выборов и способствовал нацистскому перевороту. Как только Милей возник на аргентинском электоральном горизонте никто из аргентинских политиков не считал всерьез, что у него могут появиться реальные шансы на победу, но все они говорили, что риск реален, чтобы получить голоса избирателей. Избиратель наверняка почувствовал фальш в их голосе и на всякий случай проголосовал за Милея. Но к счастью или к сожалению, Аргентина проиграла бы при любом из исходов.Вскоре после победы Милей позвонил Зеленскому и некоторое время они о чем-то говорили. Милей несколько раз публично подчеркивал, что единственные две страны, с которыми он хочет дружить и которыми восхищается, это США и Израиль. Здесь уже воображение просто не может дорисовать еще одного "идейно правильного" участника этой компании. Конечно же, это Украина, точнее режим, который ее временно представляет.Многие в Латинской Америке сегодня часто сравнивают Милея с Зеленским. Я думаю, главная и единственная концептуальная ошибка в этом – в переоценке роли личностей этих и им подобных персонажей. Они полностью изобретены реальной корпоративной властью Блек-Рок и других мегамонстров и их создание – результат длительного изучения менталитета, психологии, травм и наивных надежд наших народов. Основное различие между ними не в огромной разнице истории двух стран, а скорее в том, что Милей не умеет ничем играть на пианино, а Зеленский не беседует с душами усопших котов. Хотя если бы они занимались только этим, никаких претензий к ним бы не было.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

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владимир зеленский, украина, америка, латинская америка, медиа, аргентина, брикс, мнения