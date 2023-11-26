https://ukraina.ru/20231126/1051343555.html
Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилец
Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилец - 26.11.2023 Украина.ру
Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилец
Тульская область в ночь на 26 ноября подверглась атакам дронов ВСУ. Об этом в воскресенье утром 26 ноября сообщил официальный ТГ-канал области
2023-11-26T10:15
2023-11-26T10:15
2023-11-26T10:15
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"В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ", - сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.По словам губернатора, один из украинских БППА "потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь".Дюмин сообщил также об организованной работе экстренных служб и пообещал: "В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир".По информации областного правительства, жители пострадавшего дома были временно размещены в ближайшем детском саду. Они уже вернулись к себе домой и "те у кого были выбиты стекла временно разместятся у родственников"."Также им были предложены гостиничные номера", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что ещё один БПЛА был подавлен средствами РЭБ над территорией Тульской области. При этом пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
https://ukraina.ru/20231126/1051342702.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тульская область, бпла, беспилотники, всу, сво, жилье, рэб, пво, минобороны рф
Новости, Тульская область, БПЛА, беспилотники, ВСУ, СВО, жилье, РЭБ, ПВО, Минобороны РФ
Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилец
Тульская область в ночь на 26 ноября подверглась атакам дронов ВСУ. Об этом в воскресенье утром 26 ноября сообщил официальный ТГ-канал области
"В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ", - сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
По словам губернатора, один из украинских БППА "потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь".
Дюмин сообщил также об организованной работе экстренных служб и пообещал: "В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир".
По информации областного правительства, жители пострадавшего дома были временно размещены в ближайшем детском саду. Они уже вернулись к себе домой и "те у кого были выбиты стекла временно разместятся у родственников".
"Также им были предложены гостиничные номера", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что ещё один БПЛА был подавлен средствами РЭБ над территорией Тульской области. При этом пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.