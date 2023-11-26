Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилец - 26.11.2023 Украина.ру
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Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилец
Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилец - 26.11.2023 Украина.ру
Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилец
Тульская область в ночь на 26 ноября подверглась атакам дронов ВСУ. Об этом в воскресенье утром 26 ноября сообщил официальный ТГ-канал области
2023-11-26T10:15
2023-11-26T10:15
новости
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"В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ", - сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.По словам губернатора, один из украинских БППА "потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь".Дюмин сообщил также об организованной работе экстренных служб и пообещал: "В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир".По информации областного правительства, жители пострадавшего дома были временно размещены в ближайшем детском саду. Они уже вернулись к себе домой и "те у кого были выбиты стекла временно разместятся у родственников"."Также им были предложены гостиничные номера", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что ещё один БПЛА был подавлен средствами РЭБ над территорией Тульской области. При этом пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
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новости, тульская область, бпла, беспилотники, всу, сво, жилье, рэб, пво, минобороны рф
Новости, Тульская область, БПЛА, беспилотники, ВСУ, СВО, жилье, РЭБ, ПВО, Минобороны РФ

Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилец

10:15 26.11.2023
 
Сбитый БПЛА ВСУ в Крыму
Сбитый БПЛА ВСУ в Крыму
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Тульская область в ночь на 26 ноября подверглась атакам дронов ВСУ. Об этом в воскресенье утром 26 ноября сообщил официальный ТГ-канал области
"В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ", - сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
По словам губернатора, один из украинских БППА "потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь".
Дюмин сообщил также об организованной работе экстренных служб и пообещал: "В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир".
По информации областного правительства, жители пострадавшего дома были временно размещены в ближайшем детском саду. Они уже вернулись к себе домой и "те у кого были выбиты стекла временно разместятся у родственников".
"Также им были предложены гостиничные номера", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что ещё один БПЛА был подавлен средствами РЭБ над территорией Тульской области. При этом пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
Лелека-100
09:14
ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областяхУтром 26 ноября "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", сообщает Минобороны РФ
 
НовостиТульская областьБПЛАбеспилотникиВСУСВОжильеРЭБПВОМинобороны РФ
 
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