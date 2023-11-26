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Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилец

Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилец - 26.11.2023 Украина.ру

Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилец

Тульская область в ночь на 26 ноября подверглась атакам дронов ВСУ. Об этом в воскресенье утром 26 ноября сообщил официальный ТГ-канал области

2023-11-26T10:15

2023-11-26T10:15

2023-11-26T10:15

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"В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ", - сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.По словам губернатора, один из украинских БППА "потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь".Дюмин сообщил также об организованной работе экстренных служб и пообещал: "В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир".По информации областного правительства, жители пострадавшего дома были временно размещены в ближайшем детском саду. Они уже вернулись к себе домой и "те у кого были выбиты стекла временно разместятся у родственников"."Также им были предложены гостиничные номера", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что ещё один БПЛА был подавлен средствами РЭБ над территорией Тульской области. При этом пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

https://ukraina.ru/20231126/1051342702.html

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новости, тульская область, бпла, беспилотники, всу, сво, жилье, рэб, пво, минобороны рф