https://ukraina.ru/20231125/1051339861.html

Пес Патрон вместо Иисуса. Сатанизм в Украине приобретает зоофилические формы

Пес Патрон вместо Иисуса. Сатанизм в Украине приобретает зоофилические формы - 25.11.2023 Украина.ру

Пес Патрон вместо Иисуса. Сатанизм в Украине приобретает зоофилические формы

Даже в Украине эту новость значительная часть населения встретила надлежащим образом: в сети появился комментарий: "Церковь святого пса Патрона. На украинском дне всегда найдется люк на следующий ярус". Ярус, конечно же вниз, а Преисподнюю…

2023-11-25T20:30

2023-11-25T20:30

2023-11-25T20:30

эксклюзив

украина

упц

православие

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А случилось вот что: в сети появился ролик, на котором молодой человек в священническом облачении и головном уборе и, который напоминает папскую тиару, состоящую из маски собаки, которую венчает соответствующий верх с крестом. Похожим на католический.И вот этот персонаж на украинском языке с акцентом потомственного жлоба-рагуля (разновидность этноориентированного гопника в Украине) пригласил украинцев посетить "церковь Святого Пса Патрона": "Мы будем рады вас видеть в новогодние и рождественские праздники, на Святого Николая. Будем рады видеть и детей, и взрослых, приходите!"Ясное дело, действо посвящено приближающемся католическому Рождеству, Новому году и вообще всем рождественско-новогодним праздникам. И весть об этом появилась 22 ноября 2023 года в публикациях, размещенных в telegram-каналах "На самом деле в Харькове" и "Шкварка News"."Что это за пес Патрон?", -- спросите вы. Отвечаю: маленькая собака породы джек-рассел-терьер, которая принадлежит майору Госслужбы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины Михаилу Ильеву. А теперь уже и всей Украине и международной общественности, которая вынужденно или искренне поддерживает Украину.Михаил с женой подарили зверушку сыну, страшно жаждущему иметь живность в доме, а пес оказался таким энергичным, шустрым и неуемным, что пока взрослые были на работе, а сын в школе, превращал жилище в полуруины: играючи, грыз тапочки и кабели связи и коммуникаций, обдирал обои и мебель, доставалось и всем другим предметам, до которых доставал песик.И тогда Михаил начал брать пса на работу, и тот вскоре обнаружил чудесные свойства спасателя. Михаил начал брать его на вызовы, куда доводилось ездить спасать население -- псу особо радовались дети спасенных граждан. Сначала сама собачка просто случайно попадала на телекамеры журналистов, а потом вдруг обнаружила тягу к поиску… мин.А когда началась спецвоенная операция (СВО) и в Украине обнаружился чудовищный дефицит символов, сгодилась и добрая собачка. Пес Патрон стал символом сначала ГСЧС, а потом и всего украинского "сопротивления российской агрессии" (так в Украине называют боевые действия на юго-востоке страны).Он даже стал собирать добровольные денежные пожертвования в помощь раненным и пострадавшим бойцам ГСЧС: собрал 100 тысяч гривен на лечение саперу из Черниговской области, который наступил на мину.А потом, как водится в Украине, началось форменное безумие "патронофилии". С подачи, разумеется, фюрера украинского народа Владимира Зеленского, который и сам любит подобные эффекты с элементами патриотической зоофилии.Как сообщает "Википедия", 5 мая 2022 года МВД Украины объявило о создании Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, и пес Патрон стал его символом. А уже 8 мая того же года Зеленский наградил Патрона медалью "За преданную службу", а его хозяина — орденом "За мужество" III степени.Уже в этом году 7 января на Megogo и YouTube-канале Патрона состоялась премьера мультсериала о Патроне, снятого на деньги Агентства США по международному развитию (USAID) и было объявлено, что первый сезон будет состоять из 11 серий по 3—4 минуты каждая. А в апреля прошел радиодиктант для школьников младшего и среднего возраста по безопасному поведению с минами и неразорванными боеприпасами. И диктант на волнах Украинского радио озвучили голосом Пса Патрона из упомянутого мультфильма.Международную общественность буквально перло от собачки. Например, в мае 2022-го Патрон был награжден премией Palm DogManitarian Award — специальной наградой 75-го Каннского международного кинофестиваля за связь между человечеством и собаками. А в ноябре Патрон стал первой собакой с титулом "Пес доброй воли" от организации UNICEF.А потом с псом Патроном встретился даже премьер-министр Великобритании Риши Сунак, что вызвало шок у психиатров и бурю умиления с недержанием у патриотической общественности:Пес буквально обогатил своего хозяина, который только в Укрпатент подал 6 заявок на регистрацию торговой марки "Пес Патрон". А производитель товаров для животных Collar заключил договор с ним на использование образа пса в линии амуниции для домашних животных HERRRO.С подачи компании "Патрон не спит", которая занимается авторскими права на изображение Патрона, в продаже появились патронофилские мягкие игрушки, благотворительный набор из восьми марок с Патроном от Укрпочты, конфеты с глазурью "Патрон", подушки и фетровые сумки с визуалом комикса "Патрон", и даже елочные игрушки от компании "Зробив тато" (сделал папа).Украинская музыкальная группа Karta Svitu записала песню "Пес Патрон", которая вскоре стала вирусным хитом в TikTok и набрала в YouTube более 2 млн просмотров.Неонацистский режим и его информобслуга всю эту патронофилию выдали, как они сами сказали, за "часть информационной стратегии Украины в ходе вторжения России, включающей использование "вирусных" видеороликов c драматическими историями для формирования желаемого нарратива о войне". Плюс режим утверждает, что таким образом он хочет привлечь дополнительное внимание к проблеме разминирования территории Украины.А теперь вот и "церковь пса Патрона". Заметьте – "святого" пса. И это действительно очередное дно духовной деградации украинского общества, лишенного старых традиций и устоев, истории прежних нравственных норма, религии и веры в Бога.Нормальные люди, интернет-пользователи сразу осудили эти действия, как шабаш сатанинский и выразили поддержку православным украинцам, которым приходится терпеть насмешки "нездоровых людей".Однако защитники происходящего в Украине сразу попытались выдать происходящее за "шутки молодежи". За попытки привлечь туристов и верующих, которые разделяют любовь к собакам и испытывают благоговение к этим замечательным существам. За создание сообщества, где люди будут объединяться вокруг общих интересов, а собаки будут занимать особое место в сердцах верующих. Еще кто-то пишет о надеждах на то, что церковь "святого пса Патрона" станет эпицентром не только религиозной жизни, но и того, что они называют "собаколюбительством".И, наконец, написали, что истинная суть церкви "святого пса Патрона" заключается в поиске того, что приносит радость и смысл жизни. "Всем нам полезно иногда задуматься о том, что каждый из нас находит свою веру и надежду в разных местах, и это лишь подтверждает, насколько разнообразен и удивителен мир, в котором мы живем", -- вот главный вывод-призыв миссионеров-собакофилов.А некоторые – самые ушлые и хитрые, наверное, -- даже заявили, что создание потешной собачьей церкви – это продолжение "живой вертепной культуры Украины" -- театрализованных действ, которые посвящены рождению Иисуса Христа и Рождеству и к которым в Украине традиционно привлекают всякую нечисть, побеждаемую и порицаемую в процессе празднеств.Однако главный цинизм и подлость происходящего заключается в тому, что в Украине развернуты масштабные гонения не только на традиционную и каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и даже не на каноническое православие, которые пытаются либо заменить раскольниками или униатами и католиками. Ведется активная и системная кампания за то, чтобы вытеснить из пантеона верований украинцев и вернуться то ли к сектам, то ли к язычеству, то ли к неким новым культам, заменяющим веру Бога.И у них, как видим, получается. Другие энтузиасты-безбожники уже до неузнаваемости переделали святочную песню "Щедрик", которая поется в канун Старого Нового года. И теперь весело поют хором: "Кто не похож на айфон? Пес Патрон! Кто держит этот район? Пес Патрон!". Весело им в преддверии ада. И нечего сравнивать это беснование с вертепом: вертеп НА ОСНОВЕ христианства, а "церковь святого пса" -- это зоофилия и сатанизм в новой форме вместо христианства…Ну а по словам хозяина пса Патрона, когда заканчивается работа по разминированию или протокольные чествования, животина возвращается домой и валяется на траве, играет с мячиком и с хозяевами, беситься с другими своими игрушками, которых у него очень много, -- ему это необходимо после тяжелого дня. Чтобы переключиться и отвлечься от того, что и собака понимает: свято место пусто не бывает, особенно в душе человека, которую с его помощью заполняют чистым сатанинством...

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, украина, упц, православие