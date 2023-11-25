https://ukraina.ru/20231125/1051331740.html
Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российских нефтепродуктов - Lidovky
Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российских нефтепродуктов - Lidovky - 25.11.2023 Украина.ру
Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российских нефтепродуктов - Lidovky
Чехия поддержит просьбу Словакии продлить особое разрешение ЕС на импорт российских нефтепродуктов, в противном случае в стране резко подорожает топливо. Об этом пишет чешская газета Lidové noviny
2023-11-25T07:18
2023-11-25T07:18
2023-11-25T07:18
новости
чехия
словакия
нефтепродукты
нефть
евросоюз
антироссийские санкции
россия
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В настоящее время на Россию приходится 60 процентов всех нефтяных поставок в Чешскую Республику."Без продления возможности для Словакии, Чехии и Венгрии импортировать бензин и дизельное топливо из российской нефти чешские заправки потеряют миллионы литров топлива, прежде всего дизельного, от братиславской компании Slovnaft. А Slovnaft, в свою очередь, лишится своего крупнейшего зарубежного клиента", - отмечает издание.По данным газеты, Словакия в этой связи уже обратилась к Брюсселю с просьбой продлить ещё на год исключение из санкционного режима, которое заканчивается 5 декабря, а Чехия присоединилась к просьбе Словакии."Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из [нефтяного] эмбарго или ещё только обратится, Чешская Республика её поддержит", - приводит издание слова замминистра промышленности Чехии Рене Недела.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления государства является долгосрочной стратегией Запада, но ограничительные меры нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. При этом Россия с санкционным давлением справляется.
https://ukraina.ru/20231116/1051092742.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чехия, словакия, нефтепродукты, нефть, евросоюз, антироссийские санкции, россия
Новости, Чехия, Словакия, нефтепродукты, нефть, Евросоюз, антироссийские санкции, Россия
Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российских нефтепродуктов - Lidovky
Чехия поддержит просьбу Словакии продлить особое разрешение ЕС на импорт российских нефтепродуктов, в противном случае в стране резко подорожает топливо. Об этом пишет чешская газета Lidové noviny
В настоящее время на Россию приходится 60 процентов всех нефтяных поставок в Чешскую Республику.
"Без продления возможности для Словакии, Чехии и Венгрии импортировать бензин и дизельное топливо из российской нефти чешские заправки потеряют миллионы литров топлива, прежде всего дизельного, от братиславской компании Slovnaft. А Slovnaft, в свою очередь, лишится своего крупнейшего зарубежного клиента", - отмечает издание.
По данным газеты, Словакия в этой связи уже обратилась к Брюсселю с просьбой продлить ещё на год исключение из санкционного режима, которое заканчивается 5 декабря, а Чехия присоединилась к просьбе Словакии.
"Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из [нефтяного] эмбарго или ещё только обратится, Чешская Республика её поддержит", - приводит издание слова замминистра промышленности Чехии Рене Недела.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления государства является долгосрочной стратегией Запада, но ограничительные меры нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. При этом Россия с санкционным давлением справляется.