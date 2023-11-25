https://ukraina.ru/20231125/1051331740.html

Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российских нефтепродуктов - Lidovky

Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российских нефтепродуктов - Lidovky - 25.11.2023 Украина.ру

Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российских нефтепродуктов - Lidovky

Чехия поддержит просьбу Словакии продлить особое разрешение ЕС на импорт российских нефтепродуктов, в противном случае в стране резко подорожает топливо. Об этом пишет чешская газета Lidové noviny

2023-11-25T07:18

2023-11-25T07:18

2023-11-25T07:18

новости

чехия

словакия

нефтепродукты

нефть

евросоюз

антироссийские санкции

россия

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В настоящее время на Россию приходится 60 процентов всех нефтяных поставок в Чешскую Республику."Без продления возможности для Словакии, Чехии и Венгрии импортировать бензин и дизельное топливо из российской нефти чешские заправки потеряют миллионы литров топлива, прежде всего дизельного, от братиславской компании Slovnaft. А Slovnaft, в свою очередь, лишится своего крупнейшего зарубежного клиента", - отмечает издание.По данным газеты, Словакия в этой связи уже обратилась к Брюсселю с просьбой продлить ещё на год исключение из санкционного режима, которое заканчивается 5 декабря, а Чехия присоединилась к просьбе Словакии."Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из [нефтяного] эмбарго или ещё только обратится, Чешская Республика её поддержит", - приводит издание слова замминистра промышленности Чехии Рене Недела.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления государства является долгосрочной стратегией Запада, но ограничительные меры нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. При этом Россия с санкционным давлением справляется.

https://ukraina.ru/20231116/1051092742.html

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новости, чехия, словакия, нефтепродукты, нефть, евросоюз, антироссийские санкции, россия