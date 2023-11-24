Президент России и Патриарх Кирилл расскажут о будущем Русского мира - 24.11.2023 Украина.ру
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Президент России и Патриарх Кирилл расскажут о будущем Русского мира
Президент России и Патриарх Кирилл расскажут о будущем Русского мира - 24.11.2023 Украина.ру
Президент России и Патриарх Кирилл расскажут о будущем Русского мира
В ходе XXV Всемирного русского народного Собора 27-28 ноября российский лидер Владимир Путин выступит с программным докладом, в котором укажет перспективы Русского мира после СВО. Об этом сообщил замглавы международной общественной организации "Всемирный Русский Народный Собор" Константин Малофеев
2023-11-24T16:57
2023-11-24T16:57
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русский мир
русская культура
международные отношения
владимир путин
патриарх кирилл
рпц
соборность
сво
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По его словам, на Соборе выступят президент России Владимир Путин и глава Собора – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Тема Собора – настоящее и будущее Русского мира. Мы все ждём, что на этом Соборе будут сказаны важные слова о том, каков будет мир после победы", - сказал Малофеев, выступая в эфире телепрограммы "Большая игра"."Мы понимаем, что сейчас победа – главная цель. А вот как будет выглядеть наш Русский мир после победы – мы надеемся, что узнаем на Соборе", - добавил Малофеев.Всемирный Русский Народный Собор был создан в мае 1993 года. Инициативу объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов, взяла на себя Русская Православная Церковь. Первым главой Собора стал Святейший Патриарх Алексий II, а с 1 февраля 2009 года - Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В президиум и совет ВРНС входят известные российские политики и общественные деятели, учёные, представители культуры и образования, военачальники, соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья.
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новости, русские, русский мир, русская культура, международные отношения, владимир путин, патриарх кирилл, рпц, соборность, сво, победа, стратегии
Новости, русские, Русский мир, русская культура, международные отношения, Владимир Путин, Патриарх Кирилл, РПЦ, Соборность, СВО, победа, стратегии

Президент России и Патриарх Кирилл расскажут о будущем Русского мира

16:57 24.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкXXII Всемирный русский народный собор
XXII Всемирный русский народный собор - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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В ходе XXV Всемирного русского народного Собора 27-28 ноября российский лидер Владимир Путин выступит с программным докладом, в котором укажет перспективы Русского мира после СВО. Об этом сообщил замглавы международной общественной организации "Всемирный Русский Народный Собор" Константин Малофеев
По его словам, на Соборе выступят президент России Владимир Путин и глава Собора – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Тема Собора – настоящее и будущее Русского мира. Мы все ждём, что на этом Соборе будут сказаны важные слова о том, каков будет мир после победы", - сказал Малофеев, выступая в эфире телепрограммы "Большая игра".
"Мы понимаем, что сейчас победа – главная цель. А вот как будет выглядеть наш Русский мир после победы – мы надеемся, что узнаем на Соборе", - добавил Малофеев.
Всемирный Русский Народный Собор был создан в мае 1993 года. Инициативу объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов, взяла на себя Русская Православная Церковь. Первым главой Собора стал Святейший Патриарх Алексий II, а с 1 февраля 2009 года - Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В президиум и совет ВРНС входят известные российские политики и общественные деятели, учёные, представители культуры и образования, военачальники, соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья.
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