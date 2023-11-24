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Президент России и Патриарх Кирилл расскажут о будущем Русского мира

Президент России и Патриарх Кирилл расскажут о будущем Русского мира - 24.11.2023 Украина.ру

Президент России и Патриарх Кирилл расскажут о будущем Русского мира

В ходе XXV Всемирного русского народного Собора 27-28 ноября российский лидер Владимир Путин выступит с программным докладом, в котором укажет перспективы Русского мира после СВО. Об этом сообщил замглавы международной общественной организации "Всемирный Русский Народный Собор" Константин Малофеев

2023-11-24T16:57

2023-11-24T16:57

2023-11-24T16:57

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По его словам, на Соборе выступят президент России Владимир Путин и глава Собора – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Тема Собора – настоящее и будущее Русского мира. Мы все ждём, что на этом Соборе будут сказаны важные слова о том, каков будет мир после победы", - сказал Малофеев, выступая в эфире телепрограммы "Большая игра"."Мы понимаем, что сейчас победа – главная цель. А вот как будет выглядеть наш Русский мир после победы – мы надеемся, что узнаем на Соборе", - добавил Малофеев.Всемирный Русский Народный Собор был создан в мае 1993 года. Инициативу объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов, взяла на себя Русская Православная Церковь. Первым главой Собора стал Святейший Патриарх Алексий II, а с 1 февраля 2009 года - Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В президиум и совет ВРНС входят известные российские политики и общественные деятели, учёные, представители культуры и образования, военачальники, соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья.

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новости, русские, русский мир, русская культура, международные отношения, владимир путин, патриарх кирилл, рпц, соборность, сво, победа, стратегии