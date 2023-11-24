https://ukraina.ru/20231124/1051311952.html

Исчезающая Украина. Польша готовится к схватке за украинцев с Германией

Исчезающая Украина. Польша готовится к схватке за украинцев с Германией - 24.11.2023 Украина.ру

Исчезающая Украина. Польша готовится к схватке за украинцев с Германией

"В центре Европы пропала пятидесятимиллионная страна. Нашедшему просьба вернуть хозяину – Речи Посполитой", – примерно таков смысл статьи "исчезающая Украина" Агнешки Лихнерович в польском издании Polityka

2023-11-24T14:22

2023-11-24T14:22

2023-11-24T14:22

эксклюзив

украина

война

численность

население

демография

польша

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Мы иронизируем, но поляки действительно озабочены демографической ситуацией на Украине.В Польше, как и в большинстве европейских стран, население стареет и сокращается. Если в 2010 году в стране проживали 38,53 миллиона человек, то в 2018 – 38,41 миллиона. Это конечно, не катастрофа, которую мы наблюдаем на Украине, но тенденция очевидно негативная.Последние годы Украина служила для Польши резервуаром дешёвой рабочей силы. После 2015 года миграционная динамика в Польше положительная – в страну приезжало больше людей, чем уезжало. Происходило это за счёт Украины.Польша – страна консервативная, возможность восстановления численности населения за счёт мигрантов с Ближнего Востока её население категорически не устраивает. К тому же, опыт других европейских стран наглядно показывает, что приём миллионов арабов никаких выгод помимо статистических не сулит – эти люди отнюдь не спешат социализироваться вообще и идти на работу в частности.Это не говоря о том, что у поляков есть соображения не только демографические, но и политические – они боятся "четвёртого раздела Польши", потому видят в Украине своего защитника (не будем удивляться этой логике, хотя к четвёртому разделу ведёт именно она).Итак, по мнению Лихнерович, "проблема в том, что даже если Россия проиграет на фронте, то разрушенная и обезлюдевшая Украина ещё долгие годы не сможет оправиться от военного пожара. Чтобы этого не произошло, нужен энтузиазм миллионов украинцев. Чтобы этих миллионов было как можно больше".А с миллионами как-то не складывается: "в течение следующего десятилетия население страны может сократиться до 24 миллионов! Это наихудший сценарий. Менее пессимистичная версия прогноза, подготовленного профессором Эллой Либановой, главой Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, предполагает 32 миллиона". Причём перспективы выглядят ещё более печальными, если учесть, что "в этом году украинский индекс рождаемости может опуститься до уровня 0,7 (сменяемость поколений обеспечивается при показателе 2,1)".По данным Госстата численность населения Украины на 1 февраля 2022 составляла 41,1 млн человек (в эту оценку не включено население ДНР, ЛНР, Крыма и Севастополя). Эта цифра представляется существенно завышенной, поскольку к ноябрю 2021 года подписали декларации с семейными врачами только 32 млн. На начало 2022 года подписание деклараций всё ещё продолжалось, но темпы были низкими и можно было предполагать, что реальное население страны составляет лишь около 35 млн человек – остальные же декларации не подписывают просто потому, что на Украине постоянно не проживают.Тем не менее, возьмём за оценку цифру Госстата и вычтем из неё 6,2 млн украинцев, выехавших в Европу, 7,1 млн выехавших в Россию и 1,4 млн, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях (не включая ДНР, ЛНР, Крым и Севастополь). Получается 36,4 млн человек. Более адекватная цифра, учитывая выехавших из Украины до начала СВО, – несколько больше 20 млн. И это еще по-божески, потому что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в августе насчитал 19,7 млн. Скорее всего реальная численность Украины находится где-то между этими крайними оценками, но ближе к минимальной.Оценки украинских демографов скорее всего завышены по сугубо политическим соображениям – ситуация и так слишком страшная, зачем запугивать население ещё больше? Неизбежную ошибку можно будет свалить на продолжающиеся боевые действия.Само собой разумеется, часть украинцев, выехавших в Европу и, возможно даже часть выехавших в Россию, вернётся. Тут, конечно, многое будет зависеть от того, на каких условиях будет достигнут мир между Украиной и Россией. Либанова хочет, чтобы вернулось хотя бы половина выехавших в Европу, но считает это нереальным. Половина – что-то около 3 миллионов. Причём движение будет встречным – директор Института будущего Вадим Денисенко полагает, что около миллиона мужчин выедут из Украины, чтобы воссоединиться со своими семьями.Непонятно также, каким образом можно будет привлечь выехавших за пределы страны людей назад. Разумеется, страна будет восстанавливаться и ей потребуется иного рабочих и инженеров, но тут многое будет зависеть от длительности конфликта и, главное, от готовности Запада финансировать это восстановление – возможности именно самой Украины в плане инвестиций скромны.Кстати, украинское Минэкономики сообщает, что набольший спрос в ближайшие годы будет на инженерно-технических специалистов ВПК, военных, медиков… Очевидно, что по прогнозам украинских властей страна в ближайшие десять лет будет воевать. А чтобы было понятно зачем воевать – будет спрос на психологов и "специалистов по публичной политике" (арестовичей* разного достоинства).Поляки же тем временем намерены конкурировать с Германией за украинскую рабочую силу. Так что в переживания Лихнерович не очень верится. Если бы Польша действительно переживала за украинскую демографию, она бы приложила какие-нибудь усилия к прекращению конфликта. Но Польша не переживает – она-то выигрывает.* Алексей Арестович внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма

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эксклюзив, украина, война, численность, население, демография, польша